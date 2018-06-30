Священномученик Аверкий родился в 1845 году в семье священника Иакова Северовостокова и происходил из старинного священнического рода. Аверкий Яковлевич окончил Уфимскую Духовную семинарию и в 1880 году был рукоположен во священника и назначен настоятелем храма в честь святителя Иоанна Златоуста в селе Емаши Златоустовского уезда (Ныне Белокатайский район) Уфимской губернии, в котором он прослужил до своей мученической кончины.

Отец Аверкий был женат на Евдокии Васильевне Кадомцевой, 1850 г. р. В семье было 6 человек детей: 4 сына — Павел, Порфирий, Пётр, Сергей и две дочери. Батюшка старался дать детям хорошее образование. Все четверо сыновей окончили Уфимскую Духовную Семинарию и служили Церкви. Впоследствии сын отца Аверкия, священник Пётр Северовостоков был репрессирован. Известно, что в 1894 г. один из сыновей учился в Уфимском духовном училище, другой — в Уфимской Духовной Семинарии, а дочь Алевтина, ввиду трудного материального положения семьи, была принята в Уфимское епархиальное училище на полуепархиальное содержание.

Жителями села Емаши были русские крестьяне, в 1890-х годах их было чуть более двух тысяч человек. В 1878 году в селе была открыта земская школа, где обучалось около семидесяти детей, в ней отец Аверкий стал преподавать Закон Божий. В 1913 г. отец Аверкий был назначен действительным членом Епархиального комитета Православного миссионерского общества. На протяжении ряда лет, как настоятель храма в честь св. Иоанна Златоуста, он являлся действительным членом попечительства при одноимённой церкви Уфимской Духовной Семинарии.

Отец Аверкий собрал огромную библиотеку духовной литературы, русской классической литературы, а также произведения современных ему авторов, подшивки журнала «Нива» и прочее. Об этой богатейшей библиотеке жители села вспоминают до сих пор. Дети священника серьёзно обучались музыке. Сын Пётр играл на скрипке, у него был прекрасный бас.

В 1913 г. младший сын отца Аверкия Сергей закончил Уфимскую Духовную Семинарию и по собственному прошению получил место псаломщика в селе Емаши, чтобы помочь престарелому отцу, на руках которого оказались 8 детей двух семейств: дети старшего сына Павла, к тому времени больше года находившегося в психиатрической больнице и дети скончавшегося весной 1913 г. сына Порфирия.

Священник Аверкий Северовостоков в кругу семьи. 1902 г.

Отец Аверкий был расстрелян красноармейцами после начала чехословацкого мятежа незадолго до падения Советской власти под ударами наступавшей Белой Армии, когда репрессии со стороны большевиков особенно усилились.

По воспоминаниям современников событий — старожилов села Емаши, 30 июня 1918 г., в День всех святых, отец Аверкий совершал праздничный молебен на центральной площади села при большом стечении народа. В этот момент в село ворвался отряд красноармейцев. Священника, который был в полном облачении, отделили от народа, отвели к сараю Швалёвых тут же у площади (по-местному, «швалёвской каменухи», т. е. сараю из камня-плитняка), поставили к стене и расстреляли на глазах у всех. Та же участь постигла и церковного старосту.

По другой версии — сохранившемуся семейному преданию: в день гибели о. Аверкий отпевал покойника, звучал погребальный звон колоколов когда в село вошёл отряд красноармейцев. Они высказали недовольство, почему их встречает погребальный звон и потребовали более торжественной встречи. О. Аверкий ответил, что сначала он должен проводить усопшего, как подобает по церковному чину. За такую «встречу» священника и расстреляли.

Мучеников похоронили в Емашах, батюшку — около церкви, где и раньше хоронили Емашинских пастырей. В конце 1920-х гг. церковь в селе была закрыта и к 1970-м гг. от неё остался один фундамент. Около 1975 г. на территории церкви копали траншею под фундамент нового клуба и наткнулись на обложенный кирпичами склеп, в котором находился гроб, предположительно, с останками отца Аверкия: сохранились косточки, облачение белого и зелёного цветов, шитое золотой парчой; на груди усопшего стояло кадило, наперсного креста обнаружено не было. Останки были вновь преданы земле, точное их местонахождение в настоящее время не известно.

26.10.1999 года Священномученик Аверкий Северовостоков был канонизирован как местночтимый святой Уфимской епархии, а на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года его имя было включено в собор святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

Зимина Н.П. Житие священномученика Аверкия Северовостокова

Собор новомучеников и исповедников российских