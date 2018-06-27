После появления некоторых публикаций в средствах массовой информации, в адрес Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства поступают обращения с просьбой прояснить, претерпела ли изменения позиция Комиссии в отношении вопросов, связанных с наказанием за преступления, совершаемые в семейном окружении, и профилактикой подобных преступлений.

В ответ на эти обращения Комиссия считает нужным подчеркнуть, что её позиция по указанным вопросам была подробно и аргументировано изложена в целом ряде документов, публиковавшихся ею с 2014 года:

Позиция Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по проекту Федерального закона № 600 971−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (опубликована 14.11.2014) [1].

Комментарий Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в связи с обращениями в отношении Федерального Закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (опубликован 07.01.2015) [2].

Пояснения в отношении оценки Патриаршей Комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства термина «насилие в семье», иных аналогичных терминов и связанных с ними концепций и подходов (опубликованы 25.01.2015) [3].

«Не хорошо быть человеку одному..»: православный взгляд на семью и проблемы современности" - документ Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, подготовленный по поручению Священного Синода для Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви (опубликован в январе 2016 года) [4].

Резолюция Направления «Христианская семья — домашняя церковь» XXIV Международных Рождественских образовательных чтений [5], содержанием которой Комиссия призвала руководствоваться епархиальные структуры и всех православных христиан в соответствующем официальном обращении (опубликовано 02.04.2016 года с благословения Святейшего Патриарха) [6].

Обращение Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства к общественным организациям и политическим деятелям (опубликовано 12.03.2016 года с благословения Святейшего Патриарха) [7].

Заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в связи с принятием новой редакции статьи 116 Уголовного Кодекса РФ (опубликовано 02.07.2016) [8].

Официальное разъяснение Комиссии к данному Заявлению (от 12.07.2016) [9].

Позиция Комиссии, изложенная в данных документах, остаётся неизменной и полностью сохраняет своё значение. Любые обратные утверждения со стороны средств массовой информации являются ошибочными или недобросовестными.

При этом во избежание ложных трактовок своей позиции, Комиссия считает необходимым напомнить и пояснить следующее:

1. Согласно учению Церкви, семья и брак — это божественное установление. Они «тесно связаны с подлинными достоинством и свободой человека» и «занимают уникальное место в жизни Церкви и всего общества».

«Все народы и цивилизации в истории человечества вели семейный образ жизни, без которого были невозможны их существование и благополучие.

Такие традиционные семейные ценности и элементы семейной жизни как брак, заключаемый исключительно между мужчиной и женщиной, супружеская верность и взаимное уважение супругов, направленность семейной жизни на рождение и воспитание детей, уважение к авторитету и власти родителей в семье, признание их основополагающих прав в воспитании детей, защита семейной жизни от произвольного вмешательства извне — относятся к числу основополагающих норм, вложенных Богом в саму природу человека. Это вечные ценности, признание которых восходит ещё к дохристианскому представлению о естественных нравственных нормах, являющихся частью объективной нравственности, не зависящей от внешних обстоятельств. Без уважения к семье и к этим ценностям, без сохранения семейного образа жизни и обеспечения надлежащей защиты семьи невозможно благополучие и подлинное развитие ни одного народа или государства.

Забота о защите брака и семьи, связанных с ними традиционных духовных и нравственных ценностей, богоданных прав родителей — общая задача всех здоровых общественных сил, каждого человека, вне зависимости от его политических или религиозных взглядов".

При этом, однако, «греховная повреждённость человеческой природы затрагивает и омрачает все сферы земной жизни, в том числе и семейные отношения. Хотя опыт поколений и обширные фактические данные свидетельствуют, что основанная на браке семья является одним из наиболее действенных факторов профилактики преступности и защиты от преступных посягательств и противозаконного насилия всех слабейших членов общества — детей, пожилых людей, женщин, — иногда преступные действия направляются и на тех, кто связан с преступником семейными узами. Предоставляя светской власти справедливое преследование совершённого преступления, Церковь в таких случаях стремится в духе любви и молитвы содействовать покаянию виновных и оказать духовную и практическую помощь пострадавшим от преступлений» [10].

2. Предание Церкви считает недопустимым и греховным поведением физическое насилие между супругами. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Для мужа благородного должно быть постыдно бить и даже поднимать руку и на рабыню. Если же для мужа бесчестие бить и служанку, то кольми паче бесчестно подымать руку на жену. Бесчестить, как рабыню, подругу своей жизни, которая давно уже помогает тебе в трудах твоих, не есть ли признак крайнего беззакония? Такого мужа (если только можно назвать его мужем, а не зверем) я ставлю наравне с отцеубийцей и матереубийцей. Ибо если нам заповедано оставлять ради жены отца и матерь, то не крайнее ли безумие оскорблять ту, для которой Бог повелел оставлять даже родителей? Но одно ли безумие это? А бесславие, происходящее от сего? Какое слово в состоянии даже выразить то, когда вопли и стенания жены разносятся по улицам, и когда соседи и прохожие сбегаются к дому того, кто делает такое бесчестие, как бы к жилищу некоего зверя, который в своём логовище пожирает свою добычу? Лучше было бы, если бы земля поглотила такого нечестивца, нежели ему опять показываться среди добрых людей!».

Святые Отцы учат, что христианские супруги призваны строить свою семейную жизнь на взаимной любви, терпеливо переносить слабости друг друга и избегать действий, которые могут подтолкнуть кого-либо к совершению греха. Св. Иоанн Златоуст особо призывает мужей, как главенствующих в семье, терпеливо переносить недостатки своих жён: «Когда в доме случится что-либо неприятное оттого, что жена твоя сделала ошибку, утешай её, а не увеличивай печали. Хотя бы ты всё потерял, но нет ничего прискорбнее, как раздор с женой. Посему-то любовь к ней должна быть для тебя драгоценнее всего. Если каждый из нас должен „друг друга тяготы носити“ (Гал. 6; 2), то тем более муж обязан так поступать с женой».

Физическое насилие между супругами — как в отношении жены со стороны мужа, так и со стороны жены в отношении мужа — отвратительно и недопустимо. Если кто-либо из супругов, призванных любить и уважать друг друга, совершает вместо этого реальные преступные действия, направленные на причинение вреда спутнику своей жизни и самому дорогому человеку, государство может, а нередко и должно преследовать такие действия по закону наряду с любыми иными преступлениями.

«Вместе с тем, Церковь выступает против попыток в связи с подобными трагическими случаями дискредитировать семью, брак и домашний очаг, представив их в виде потенциального источника угрозы и насилия. Семья была и остаётся наиболее безопасным для человека житейским окружением, а трагические отклонения от этой нормы являются результатом отхода от подлинных нравственных и духовных основ семейной жизни и отношений между людьми. Церковь предостерегает от попыток оправдать подобными случаями введение законодательных оснований для широкого вмешательства в семейную жизнь. Семейные отношения имеют глубоко личную и нравственную природу, а потому не могут и не должны всецело регулироваться законодательно. Путь к предотвращению трагических ситуаций в семьях лежит не через расширение вмешательства закона в семейную жизнь, а через нравственное возрождение общества» [11].

3. Как уже не раз поясняла Патриаршая комиссия, она также «выступает категорически против причинения детям какого-либо вреда. Действия, наносящие детям вред, недопустимы, вне зависимости от того, преследуются ли они по закону. Не может быть оправдано и является тяжёлым грехом сознательное причинение вреда здоровью, психике, нравственному состоянию ребёнка, особенно когда его причиняют те, от кого ребёнок зависит, кому он доверяет и от кого вправе ожидать защиты и заботы» [12].

При этом Комиссия сочла и по-прежнему считает нужным уточнить: «Однако ни христианское вероучение, ни здравый смысл, ни правовая логика не позволяют приравнивать к подобным преступным или злонамеренным деяниям действия родителей, которыми движет любовь к ребёнку, забота о его земном и духовном благе, стремление удержать его от опасных для него дурных поступков или защитить от их последствий. Опыт поколений показывает, что в некоторых случаях такие действия родителей могут включать и применение физического наказания. Если при этом родителями руководит забота о ребёнке, его настоящем и будущем, они действуют разумно и без крайностей, не причиняют здоровью ребёнка и его личности никакого реального вреда — нет никаких оснований ставить знак равенства между такими действиями и злонамеренной преступной агрессией, подвергать в этой связи родителей какому-либо преследованию» [13].

Недопустимы гиперопека в отношении семьи со стороны государства, необоснованное вмешательство государства в воспитание детей их родителями, презумпция недоверия в отношении семьи и криминализация нормального родительского поведения.

4. Вопрос о том, как именно будут преследоваться по закону те или иные действия, справедливо и обоснованно считающиеся преступными и недопустимыми, относится к компетенции государственной власти.

При этом Комиссия убеждена, что, решая подобные вопросы, государственная власть всегда должна учитывать деликатную природу семейных отношений, избегая избыточного и необоснованного вмешательства в семейную жизнь. Серьёзные преступления должны серьёзно наказываться, независимо от того, соединён ли преступник с жертвой родственными и семейными узами. Вместе с тем, в случае супружеских конфликтов, не связанных с причинением реального вреда или ущерба здоровью, целесообразно оставить супругам свободу решать, будут ли они обращаться за защитой к государству или предпочтут урегулировать ситуацию между собой.

Что касается отношений между родителями и детьми, то Комиссия, поддерживая борьбу с реальными преступлениями против детей, кем бы они ни совершались, продолжает считать необходимым «исключить из российского законодательства любую возможность уголовного или иного преследования родителей за разумное и умеренное использование физических наказаний в воспитании детей, не причиняющее вреда их здоровью» [14]. В частности, Патриаршая комиссия категорически не поддерживает попытки возвратить в Уголовный кодекс норму, предполагающую возможность уголовного преследования родителей в случае любого использования ими в воспитании детей физических наказаний.

С учётом сказанного, Комиссия считает шагом в правильном направлении решение законодателей, которые, следуя требованиями общественности, в 2017 году исключили из ст. 116 («Побои») Уголовного кодекса РФ поправку, целенаправленно и необоснованно криминализующую семейные и родственные связи, которая была внесена туда полугодом ранее под влиянием антисемейного лобби.

Однако у Комиссии вызывает серьёзную озабоченность пропаганда, основанная на преднамеренном искажении фактов, которая ведётся рядом НКО и ложно представляет это решение законодателей как «декриминализацию домашнего насилия».

Пропаганда такого рода сознательно вводит общественность в заблуждение, поскольку в реальности все серьёзные преступления в семейном окружении продолжают преследоваться в уголовном порядке. При этом административное наказание, предусмотренное для хулиганов и дебоширов, наносящих кому-либо побои, существенно не отличается от ранее назначавшегося уголовного, а привлечь виновного к ответственности стало заметно проще. В такой ситуации намерения и мотивы тех, кто пытается изменить законодательную ситуацию, вернув её в прежнее состояние, вызывают серьёзные и обоснованные вопросы.

5. Комиссия, как и прежде, категорически возражает против использования в правовом поле и введения в законодательство терминов и понятий, не отражающих реальную криминологическую ситуацию и по своему происхождению связанных с радикальными антисемейными идеологиями, а также любых основанных на них подходов.

«Необходимо учитывать, что зачастую в законодательство, практику социальной работы и общественной деятельности под видом нейтрального профессионального или научного инструментария внедряются понятия и подходы, тесно связанные с теми или иными ложными идеологиями, несовместимыми с христианской верой и объективными нравственными ценностями. Зачастую такие понятия сознательно используются для разрушения брака, семьи, традиционной культуры семейной жизни и семейных ценностей. С этой целью, к примеру, сегодня широко применяют такие понятия, как „гендер“, „гендерная идентичность“, „гендерные стереотипы“, „гендерное равенство“, „семейное насилие“, „домашнее насилие“, „сексуальные и репродуктивные права“, „репродуктивный выбор“, „планирование семьи“, „регулирование рождаемости“ и т. п.» [15].

В частности, у Комиссии вызывают серьёзную тревогу попытки лоббировать принятие и ратификацию в России т.н. «Стамбульской Конвенции» («Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием»). Указанный международный документ, прикрываясь благими целями, вводит в законодательное поле целый ряд опасных для семьи и общества понятий и подходов, основанных на т.н. «гендерной идеологии» и взглядах радикального феминизма, имеющих ярко выраженную антисемейную направленность. С возражениями против воплощения в жизнь этого документа уже выступали многие христианские общины в различных странах Европы, в том числе Болгарская Православная Церковь [16], многочисленные гражданские структуры, защищающие семью. Резкие протесты против подписания и ратификации этой Конвенции звучат и в России — как со стороны просемейных общественных объединений, так и со стороны граждан, письма которых на эту тему поступают в нашу Комиссию. Вызывают озабоченность и иные попытки внедрения т.н. «гендерной идеологии» в российскую практику на законодательном, политическом и практическом уровнях.

В этой связи считаем уместным напомнить всем слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Так называемая гендерная идеология под видом установления равенства доходит до отрицания данного Богом природного, объективного различия между мужчиной и женщиной. Утверждается, что родительская власть, необходимая для воспитания детей, должна уступить место крайне широко и не всегда верно понимаемым правам ребёнка. Однако, отрицая семью, эти идеологии отрицают саму природу человека» [17].

Примечания:

[1] http://pk-semya.ru/dokumenty-komissii/item/1950.html

[2] http://pk-semya.ru/dokumenty-komissii/item/2078.html

[3] http://pk-semya.ru/dokumenty-komissii/item/2136.html

[4] http://pk-semya.ru/images/news/sbornik2.pdf (с. 11−32).

[5] http://pk-semya.ru/xxiv-rozhdestvenskie-chteniya-2016/item/5142.html

[6] http://pk-semya.ru/novosti/item/5270.html

[7] http://pk-semya.ru/novosti/item/5233.html

[8] http://www.patriarchia.ru/db/text/4 552 570.html

[9] http://pk-semya.ru/novosti/item/5474.html

[10] Приведённый в кавычках в данном пункте текст цитируется по документу Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства «Не хорошо быть человеку одному..»: православный взгляд на семью и проблемы современности". См.: http://pk-semya.ru/images/news/sbornik2.pdf, с. 11−12, 29−30.

[11] Там же, с. 30

[12] http://pk-semya.ru/novosti/item/5474-raz-yasnenie-pozitsii.html

[13] Там же, с. 30 Там же.

[14] http://www.patriarchia.ru/db/text/4 552 570.html

[15] Документ Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства«Не хорошо быть человеку одному..»: православный взгляд на семью и проблемы современности". См.: http://pk-semya.ru/images/news/sbornik2.pdf, с. 31.

[16] http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=254 118

[17] http://www.patriarchia.ru/db/text/4 275 144.html

http://pk-semya.ru/main-news/item/6847-raz-yasnenie-pozitsii-patriarshej-komissii-po-voprosam-semi-zashchity-materinstva-i-detstva-v-otnoshenii-prestuplenij-sovershaemykh-v-semejnom-okruzhenii.html