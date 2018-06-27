Священномученик Павел родился в 1875 году в селе Цуриково Смоленского уезда (ныне Кардымовского района) Смоленской губернии в семье священника Иоанна Иванова. Первоначальное образование Павел получил в духовном училище. В 1898 году он окончил Духовную семинарию и до 1901 года работал учителем в школе в селе Болшево Бельского уезда Смоленской губернии.

В 1901 году умер его отец-священник, и Павел был рукоположен на его место в Успенский храм в селе Цуриково, где служил до 1910 года, когда был назначен полковым священником в 7-й Туркестанский стрелковый полк, который квартировал в те времена в городах Коканде, Скобелеве и Андижане. Революция и гражданская война застали его на службе в полку при 108-м госпитале.

По окончании гражданской войны отец Павел переехал на Украину и служил в Покровском храме в селе Тупичево Городнянского уезда Черниговской губернии. В 1926 году он перебрался в Москву, где в это время жила его мать, и был назначен служить в Успенский храм в село Обухово Солнечногорского района Московской области.

В марте 1938 года сотрудники Солнечногорского НКВД допросили штатных свидетелей, которые подписали предоставленные им протоколы допросов; на основании этих протоколов 23 марта отец Павел был арестован и заключён сначала в тюрьму в Солнечногорске, а затем — в Таганскую тюрьму в Москве. 25 марта следователь допросил его.

— Следствие располагает данными, что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. В июне 1937 года вы, находясь в доме одного колхозника села Обухова, высказывались, что большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала Волга-Москва, говорили, что канал сооружен невиновными людьми… что большевики притесняют религию, разрушают церкви, непосильными налогами притесняют служителей, только благодаря западным странам у нас ещё существует религия, — заявил священнику следователь.

— Виновным себя в предъявленной мне контрреволюционной деятельности не признаю и её отрицаю, таких высказываний никогда не было.

На этом допросы прекратились вследствие арестов самих следователей. На их место через некоторое время пришли другие, но это нисколько не повлияло на судьбу священника. 2 июня 1938 года тройка НКВД, на основании тех же показаний лжесвидетелей, приговорила отца Павла к расстрелу. Священник Павел Иванов был расстрелян 27 июня 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 18 августа 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 203−205