Эти три потешные мордашки знакомы многим. Легче найти того, кому они не знакомы. Одна мартышка зажимает смешливый рот, другая затыкает уши, и третья запирает двери глаз от внешних впечатлений. Они дают понять, что они, эти любопытные кривляки, не видят, не говорят и не слышат. Но мы-то знаем, что мартышки на всё это способны. Они и слышат, и видят, и всё такое. Более того: они любопытствуют обо всём, всему увиденному подражают. Их уморительные ужимки и прыжки нам описал Крылов и прочие баснописцы.

Так чего же они зажмуриваются и закрываются?

Они греха боятся! Они символизируют собой человека, который лично и деятельно греху сопротивляется. Для этой цели он не реформирует окружающий мир, а, напротив, бережёт себя от него.

То, что это мартышки, дело десятое. Это могли бы быть три поросёнка или три медвежонка. Но все они делали бы одно и то же: закрывали бы верхними конечностями органы зрения, слуха и речи. Таким образом они бы показывали:

— Я на грех не смотрю.

— О грехе не рассказываю.

— О грехе слышать не желаю.

Мир мне не изменить. Но зло, царящее в мире, я умножать не хочу, и сам от него желаю сохраниться.

Подобное «неделание» может показаться слишком лёгкой и слишком пассивной формой сопротивления злу. На самом деле это тяжёлая и активная позиция. Улыбайтесь, глядя на эти рожицы, но и вспомните кое о чём.

Например, о том, что держание языка за зубами однозначно тяжелее поднятия любых тяжестей. И что язык, по слову апостола Иакова, так же управляет всей сложнейшей человеческой жизнью, как малый руль задаёт направление большому кораблю. Он — источник бесчисленных благословений, и он же — «неудержимое зло». О языке, о его потенциальной целебности и смертоносности сказано вообще так много, что эту тему можно считать центральной во всей истории человеческой морали. И здесь не только Соломон и Давид, Евангелие и апостолы. Здесь и Конфуций, и античные греки, и вообще все, кто был внимателен, рассудителен и чуток. Так что мартышка, или макака, или горилла, прикрывшая рот, сохраняя потешность, говорит о многом.

То же самое — закрытые глаза. Насколько лучше протекла бы жизнь Давида, не глянь он однажды беспечно на чужую наготу. Царственный певец псалмов хрестоматиен. Не умея петь и не нося корону, мы все (буквально все!) можем о себе сказать то же самое. «Как был бы счастлив я, и семья моя, и Ангел мой хранитель, не глянь я тогда..» (список прилагается). Помимо реальной чужой наготы здесь может быть чужая нагота в мониторе; и чужое богатство, выраженное в домах или автомобилях; и журнальный глянец; и витрины недоступных магазинов; и прочие миражи чужого якобы счастья.

А мир, как назло, виртуозно дразнит глаз, чтобы дощекотаться до сердца. И никто не отворачивается от мира. Напротив, позволяя зенкам вылезать из орбит, вертит головой человек направо и налево, пожирая впечатления, разжигая желания, заражаясь жадностью.

Макака же между тем или, простите, мартышка потешным образом закрывает глаза в назидание человеку. И если я поминутно забываю, что зрелище всемирных красот и богатств было одним из сильнейших орудий дьявола против Христа в пустыне; если я преступно об этом забываю, то японская статуэтка кажет мне хитрую рожицу с глубоким смыслом.

Про уши можете додумать сами.

Можно просто перечислить виды духовных инфекций, передаваемых через слух. Сплетни, слухи, оговоры. Клевета, намеренная ложь. Мировые СМИ, «официальная статистика», доклады «британских учёных».. Умолчание об истине, искажение фактов. Семейке, право, нет конца.

Через услышанное злое слово люди теряют доброе имя, крушатся их идеалы, приходит уныние или агрессия. Целые страны можно развалить сладкой патокой намеренной лжи. И если кто-то потерял веру в Бога, то знайте: это через слух влили в него яд, как и Еве в Раю. Через змеиный шёпот. И отец Гамлета тоже был убит вливанием яда в ухо (!) во время сна. Идея та же. Собственно, «нашёптывающий» — это и есть «диаволос», специалист по убийствам через слух.

Наша мартышка заткнула уши. Обе её подруги сидят рядом. Прям как бабульки на лавочке возле дома. Только бабульки открыли глаза и не закрывают рты, а мартышки сидят с назиданием. Каждая занята своей головой, одним из чувств, в голове поместившимся.

Эти статуэтки имеют привычку стоять на рабочих столах. Не знаю, выполняют ли они свою охранительно-назидательную функцию, не знаю. Судя по всему — не очень. Но то не шкодницы-приматы виноваты.

Это просто мы смысл скрытого в них назидания не уловили.

Или в страшную глубину его не посмотрели. Побоялись.

Или поняли однажды, но теперь забыли.

Или же всё уяснили, но в тайне сердца решили поступать противоположно, как все.

Или ещё что-то.

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