Священномученик Тимофей родился 3 мая 1900 г. в селе Трубниково Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье крестьянина Константина Ульянова. Три года он проучился в сельской школе.

В 1917 г. Тимофей начал служить псаломщиком в церкви на родине. В 1931 г. Тимофей Константинович переехал в Подольский район Московской области. Через год он был рукоположен сначала во диакона, а затем во священника к Вознесенской церкви в селе Сатино-Русское Подольского района Московской области. Тяжёлое материальное положение вынуждало его перейти на служение в другой приход. Председатель церковного совета Вознесенской церкви убедительно просил батюшку остаться в Сатино-Русском и продолжить служение. После некоторых колебаний отец Тимофей остался на этом приходе.

26 ноября 1937 г. отец Тимофей был арестован Подольским районным отделением НКВД и заключён в тюрьму в городе Серпухове. На следующий день состоялся допрос. Поинтересовавшись у отца Тимофея, с кем из священнослужителей района он поддерживает связь, и о чём у них бывает разговор при встречах, следователь спросил:

— С кем вы поддерживали связь в Подольском районе до ареста?

— Являясь священником церкви в селе Сатино-Русское, я, помимо этого прихода, обслуживал климовский приход, выполняя отдельные требы.

— Объясните, последователем какой ориентации вы были ко дню вашего ареста?

— Ко дню моего ареста я являлся последователем тихоновской ориентации.

На этом допросы были закончены. В тот же день в качестве свидетеля был допрошен председатель колхоза села Сатино-Русское. Следователь попросил его рассказать о влиянии священника на колхоз. «Колхозники, — отвечал лжесвидетель, — очень жаловались, что вот нас ты не пускаешь в церковь, а заставляешь всё работать, все люди вот идут в церковь, а нам это не представляется возможным. Влияние на граждан Ульянов оказывал значительное».

Для дачи свидетельских показаний 29 ноября был вызван председатель церковного совета, который, давая показания об антисоветской деятельности отца Тимофея, сказал, что осенью 1937 г. на поминках «Ульянов высказывал свои враждебные взгляды на существующий строй, восхваляя прежнюю жизнь, говорил: раньше гораздо лучше жилось, всё было дёшево и вдоволь, а теперь при советской власти дорого, жить стало тяжело всем. Советская власть накладывает на нас большие налоги, которые невозможно выплатить. Это делают для того, чтобы изжить духовенство».

Кроме этих двух лжесвидетелей были допрошены ещё трое. 1 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Тимофея к 10 годам заключения в концентрационном лагере. Отбывая наказание, священник Тимофей Ульянов умер от голода 23 июня 1940 г. в лазарете № 2 Нижне-Амурского концлагеря города Советская гавань Хабаровского края и 25 июня был погребён на лагерном кладбище.

Священномученик Тимофей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г.

http://podolsk-sobor.ru/content/svyashchennomuchenik-timofey-ulyanov