|Православие.Ru
|Граф Георгий Шереметев
|20.06.2018
Георгий Александрович Шереметев впервые увидел Россию в 2001-м году, в возрасте 56 лет: он из тех русских, кто появился на свет уже за границей, у родителей-белоэмигрантов. Его жизнь и жизнь его родных была полна гонений и скорбей, странствий по трём континентам, по чужим странам, среди людей разных национальностей и вероисповеданий.
Но во всех этих странствиях и путешествиях Георгий Александрович и его семья сумели остаться преданными православной вере, хранить русский язык, любовь к Отечеству, чтить память святых Царственных страстотерпцев, новомучеников и всех жертв богоборческой власти, всегда молиться за православную Россию и русский народ. Вот истории Георгия Александровича, которыми он поделился:
С Георгием Александровичем Шереметевым в старом соборе Сан-Франциско
«Бог сохраняет всё»
Мои предки старались всеми силами, всей душой служить Отчизне. Шереметевы не только владели вотчинами — они занимались благотворительностью, строили больницы и странноприимные дома. Девиз дворянского рода Шереметевых гласил: «Бог сохраняет всё».
Мой прадед, граф Александр Дмитриевич Шереметев, родился в Санкт-Петербурге в 1859-м году, был композитором и флигель-адъютантом Государя Императора Николая II, а также крупным меценатом. Он отошёл ко Господу в Париже в 1931-м году.
Граф Александр Дмитриевич ШереметевМой дед, граф Георгий Александрович Шереметев, родился в 1887-м году в Санкт-Петербурге.
Он учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, затем служил в полку кавалергардов, а шефом полка была императрица Мария Фёдоровна. Позднее дедушка навещал её в Дании, куда она смогла уехать после революции.
Меня зовут так же, как и дедушку: это наша семейная традиция — называть старших сыновей именем деда. У меня растёт внук, которого тоже назвали в честь меня — Георгием.
В 1910-м году дед, 23-летний бравый офицер, сочетался браком со светлейшей княжной Екатериной Дмитриевной Голициной. В 1911-м году у них родился сын — мой папа, назвали мальчика, конечно, Александром.
Духовное завещание
Граф Георгий Александрович Шереметев в форме кавалергардаО том, какими принципами руководствовался дедушка в воспитании маленького Саши, можно судить по его духовному завещанию. Его он написал уже в зрелые годы, но обобщил в нём всё то, о чём размышлял ещё с собственной юности. В этом завещании мой дед, граф Шереметев, наставлял сына:
А ещё дед писал о земном счастье так:
«Недостаточно просто жить на свете и наслаждаться жизнью. Надо ещё помогать жить тем, кому жить трудно. И чем больше доставишь облегчения и радости другим — тем радостнее станет и твоя жизнь. И́бо в полной любви и помощи другим заключено самое радостное на земле счастье».
Императрица Мария Фёдоровна
За Веру, Царя и Отечество
Но семейное счастье самих дедушки и бабушки довольно скоро оказалось под угрозой: началась страшная Первая мировая война, количество человеческих жертв в которой превзошло количество жертв во всех ранее развязанных на Земле военных конфликтах. Граф Георгий Шереметев прошёл всю войну в рядах своего полка, в чине ротмистра, защищая веру, царя и Отечество. Сражались они вплоть до самой революции.
Когда в Крыму возродился Кавалергардский эскадрон, дед вернулся в родную часть и воевал в рядах Добровольческой армии до самой её эвакуации из Крыма. В 1920-е годы служил секретарём Великого князя Николая Николаевича. С супругой и сыном дед встретился уже за границей. Екатерина Дмитриевна отошла ко Господу в 1936-м году.
Александр III с Марией Фёдоровной и детьми
В годы Второй мировой войны дедушка, как русский, был интернирован и оказался в лагере «для перемещённых лиц» под Гамбургом. В 1950-м году был рукоположен в священнослужители, несколько лет спустя служил в Лондоне в юрисдикции РПЦЗ, являлся духовным наставником будущего епископа Константинопольской Православной Церкви Каллиста (Уэра). Был также настоятелем храма при Благовещенском монастыре в Лондоне, основанном в 1954-м году по благословению владыки Иоанна Шанхайского. Дедушка отошёл ко Господу в 1971-м году в Лондоне.
Отец Георгий в Лондоне
Воспоминания о дедушке игумении Елизаветы
Игумения Благовещенского монастыря в Лондоне матушка Елизавета (Ампенова) (1908−1999), вспоминая о моём дедушке с огромной любовью, писала о нём: «Его умение обращаться с людьми и подойти к душе вызвало любовь не только среди офицерства, но и среди нижних чинов… Живая вера в Бога, глубокая любовь к Родине, преданность Государю, уверенность в воскресении Святой Руси, редкое знание отечественной истории и не только русской, но и европейской литературы делали его интересным и поучительным собеседником.
Благородство старинного рода сочеталось в нём с изумительной скромностью и почти детской простотой. Показывал он свои записные книжки, куда ещё с юных лет, а потом будучи весёлым блестящим офицером, он вносил всё, что интересовало или трогало его — уже тогда были там выдержки из Добротолюбия о молитве и духовном совершенствовании…
Отец Георгий любил и умел молиться и вымаливать — тепло, сердечно и искренно. Неизменно доброжелательный, ласково внимательный, радостный, он умел поддержать, утешить, а когда-то было необходимо, и со строгостью наставить.
Бессребреник, он с лёгкостью мог отдать нуждающемуся буквально последнее, что имел. При своём аристократическом происхождении он был вместе с тем на редкость скромным, был всем нам примером смирения и христианской любви…
А с каким горячим усердием он поминал! — надо было только видеть его помянник с сотнями сотен имён живых, болящих, скорбящих, в гонениях и ссылках сущих, а также усопших, начиная с царей, воинов, духовенства и поимённо всех, богоборческой властью умученных, друзей, родных и тех, кого он похоронил или заочно отпел…
Последнее время он часто повторял, что устал и стар стал, но как-то не верилось, что конец его так близок. Он утешался тем, что, несмотря на свои немощи, мог ещё сам себя обслуживать, никому не быть в тягость. Он часто мне говорил: «Матушка, не смерть страшна, а трудно умирание!»
И Господь призвал его к Себе быстро и безболезненно, в день праздника Преполовения — точно в знак того, что его жизнь на земле переполнилась. Девятый день совпал с тем праздником, когда Святая Церковь вспоминает знамение Честного Креста Господня в Иерусалиме, как знамение, что он честно и праведно донёс свой крест до смерти. Знаменательно, что сороковой день совпал с праздником Всех Святых, в Земле Российской просиявших".
Игуменья Елисавета и протоиерей Георгий Шереметев
Мои родители
Мой папа, Александр Георгиевич, оказался в эмиграции десятилетним ребёнком. Учился во Франции, после учёбы попал на работу в металлургическую компанию, работал переводчиком — он знал семь языков. Папа воевал с гитлеровской Германией в рядах французской армии, попал в плен и был отправлен на принудительные работы.
Моя мама Марина Иосифовна (Мамацишвили) — грузинка, но она воспитывалась в русском духе, поскольку росла с русским отчимом, графом Александром Илларионовичем Воронцовым-Дашковым, флигель-адъютантом Государя Императора Николая II, участником Белого движения.
Родители мамы участвовали в Первой мировой войне и весь первый год своей совместной жизни (1916-й год) провели в действующей армии, где бабушка Анна Ильинична, урождённая княжна Чавчавадзе, была сестрой милосердия. В их доме, как и в прочих особняках Воронцовых-Дашковых, был устроен лазарет, где лечились раненые.
Добровольческая белая армия
После революции Александр Илларионович сражался в рядах Добровольческой армии, а его супруга Анна Ильинична с детьми (моей мамой в том числе) скрывались, чтобы избежать ареста и расстрела. В своих воспоминаниях Анна Ильинична, моя бабушка, отмечала: «Подробно обо всех ужасах писать невозможно, столько крови, столько слёз и горя кругом!»
«Нас, если хочешь, убивай, а детей отпусти!»
Бабушка Анна Ильинична Воронцова-ДашковаМама вспоминала, как её семью арестовали и вели на расстрел: бабушку — Анну Ильиничну, тогда совсем молодую женщину, саму маму, тогда маленькую девочку, её сестричку Веру, младенца-брата Иллариона и няню. Няня взмолилась к одному из солдат: «Побойся Бога! Что ты делаешь? Здесь дети! Отпусти их! Нас, если хочешь, убивай, а детей отпусти!»
После этих её слов один из красноармейцев пристально на неё посмотрел и скомандовал: «Убирайтесь вон, немедленно! Чтоб через пять минут и духа вашего не было!»
И бабушка с детьми и няней скрылись в толпе, а потом спрятались у друзей. Это их спасло. На следующий день солдаты пришли за ними во второй раз, но прислуга ответила, что их ещё вчера арестовали. Тогда солдаты в ярости разгромили дом и ушли.
Скитания по странам и континентам
Я родился в 1945-м году, и меня, конечно, назвали в честь дедушки — Георгием. После войны в Европе царила разруха, и папа в 1948-м году увёз нас с мамой в Южную Америку. Так что я родился во Франции, затем трёхлетним ребёнком оказался в Южной Америке.
Мы приплыли сначала в Бразилию, а потом переехали в Аргентину. Нас встретил Буэнос-Айрес — крупнейший порт страны с типично европейской архитектурой и застройкой. Здесь папа стал работать секретарём директора металлургического завода и переводчиком в той же металлургической отрасли.
Буэнос-Айрес пятидесятых годов
Погода в Буэнос-Айресе часто казалась нам непредсказуемой: скачки температуры от +5 до +20 зимой, сильные ветра, летняя жара и высокая влажность. Климат южноамериканских стран не всегда легко переносится европейцами.
В 1950-е годы страну трепали экономический и финансовый кризисы. Правда, всем казалось, что ещё немного, и вернётся «золотой век» Аргентины: до Первой мировой войны она считалась одной из самых богатых и преуспевающих стран мира, по доходам на душу населения находилась на одном уровне с Францией и Германией и существенно опережала Италию и Испанию. Но с годами дело принимало всё более печальный оборот, что отражалось на судьбе и коренных жителей, и эмигрантов.
И снова странствия
Папе пришлось искать способы перевезти семью в США, и наконец ему это удалось. В 18 лет я снова оказался в чужой стране. Я говорил по-русски и по-испански, но теперь мне пришлось учить английский.
Мне было очень тяжело полностью менять свою жизнь и окружение. Но такие скитания дали мне возможность познакомиться с культурой других стран, мировоззрением и менталитетом людей разных национальностей. Кроме родного русского языка, сейчас я владею английским, испанским и французским.
В Америке мы сначала поселились в Лос-Анджелесе. Потом я поехал в Нью-Йорк учиться, а родители остались в Лос-Анджелесе, в 1973-м году они переехали в столицу Калифорнии — город Сакраменто. Мама умерла в 1991-м году, а папа отошёл ко Господу в Сан-Франциско в 1996-м году.
Я закончил университет по специальности путей сообщения. Работаю в компании, специализирующейся на многоязычном туризме и международных технических визитах.
Старый Лос-Анджелес
Как мы сохранили русский язык
Я родился во Франции, рос в Аргентине, живу в США, а кровь русская и чувства — русские. С детства родители старались прививать нам чувство причастности к русскому народу, культуре, истории.
Дома у нас строго запрещалось говорить на каком-то другом языке, кроме русского. У нас всегда было ощущение, что мы русские, что наша прямая обязанность — хранить и продолжать то наследие, которое оставили нам наши родители, деды. Конечно, в молодости, когда живёшь в иностранном обществе, волей-неволей в какой-то степени свыкаешься с местными обычаями, но корни остаются свои.
Родители отлично понимали: выйдешь из дому — будешь говорить на языке той страны, в которой ты находишься. Но дома — это было свято: только на русском, и всё. У меня две дочери и два сына: старший — Александр и младший — Николай. И я тоже сохраняю русский язык, так приучаю своих детей, и надеюсь, что они и своих детей, наших внуков, будут так же приучать.
Мария Николаевна
Моя супруга, Мария Николаевна, происходит из рода потомственных дворян Херсонской губернии Ревуцких. Она родилась в Бельгии, в Брюсселе, куда выехала её семья после революции. Супруга иногда вспоминает рассказы своего папы, он рассказывал, что его родители были арестованы и сидели в Чрезвычайке, приговорённые к смерти, а он бегал и передавал им через окно еду. Чудом дедушка и бабушка остались в живых, но претерпели множество скорбей.
В США Ревуцкие приехали в 1951-м году. Здесь мы с Марией Николаевной познакомились и поженились. По профессии она искусствовед, профессор истории искусств в Сан-Францисском городском университете, почётный член музея искусств Сан-Франциско. Её докторская работа была посвящена византийскому искусству, развитию иконостаса в России.
Духовная мощь России и епископ Нектарий
Когда Мария Николаевна училась в Лондоне, ещё в 1982-м году, в ходе работ над диссертацией, она ездила в Россию, побывала во многих храмах, в том числе в Троице-Сергиевой лавре, где ощутила, по её словам, всю духовную мощь России, несмотря на обстоятельства, в которых жила страна в то время.
Духовником моей супруги и её семьи был викарный епископ Западно-Американской епархии РПЦЗ Нектарий (Концевич, †1983), который был духовным чадом преподобного старца Нектария Оптинского и близким сподвижником преподобного Иоанна Шанхайского. Епископ Нектарий приобщил семью Ревуцких к Оптиной, он очень живо рассказывал им о монастыре, и они все Оптину полюбили.
Епископ Нектарий_(Концевич)
Владыка Нектарий служил панихиды по Царской Семье, проводил беседы об их значении для России. Именно по его настоянию был решён вопрос о канонизации Царской Семьи РПЦЗ уже в 1981-м году, за 19 лет до их прославления РПЦ.
Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми ассистирует в операционной 1915 год
Я познакомился с владыкой Нектарием через мою жену, когда он уже был стареньким, больным человеком, но его духовная мощь чувствовалась даже при всей его телесной немощи.
Преподобный Иоанн Шанхайский, Сан-Францисский чудотворец
Ольга, мы с вами сейчас беседуем в старом соборе, где служил столп нашей Зарубежной Православной Церкви, преподобный Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (†1966). Настоятель собора, отец Иаков (Коразза), только что отслужил молебен перед иконой святителя, и мы все приложились к мантии преподобного, бережно сохраняемой здесь. И это очень символично, потому что святитель Иоанн Шанхайский — самый главный в духовной жизни нашей семьи.
Молебен с мантией преподобного Иоанна Шанхайского
Моя супруга Мария Николаевна и её семья знали владыку Иоанна Шанхайского ещё по Бельгии. Супруга вспоминала, как служил владыка Иоанн: он был невысокий ростом, но его духовная сила просто поражала, чувствовалась благодать его служения. Когда он благословлял своих прихожан крестом, то осенял их крестным знамением во весь рост, до самого пола, с убедительной верой во всепобеждающую крестную силу.
И хоть я сам видел святителя Иоанна Шанхайского только один раз, когда приехал в Сан-Франциско в 1965-м году, но сейчас мы ходим и в этот старый собор, где он служил, и в новый кафедральный собор в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», строительство которого закончилось благодаря его неутомимым трудам за год до его блаженной кончины. В новом соборе покоятся мощи этого великого молитвенника и чудотворца.
Духовниками у нас были святые люди
В нашей семье всегда была крепкая вера, и жизнь моей семьи всегда была связана с Церковью. Мой дед был священником, мои мама и папа всегда пели в хорах на клиросе. Духовниками у нас были святые люди. Я сам в Церкви с детства.
Мой первый духовник, ныне покойный протоиерей Иоанн Грамолин, настоятель церкви преподобного Сергия Радонежского в Буэнос-Айресе, исповедал меня в первый раз в моей жизни, когда мне было семь лет, а ему уже под сто. И он меня исповедал полчаса, и всё мне объяснял и наставлял меня.
Последние годы своей жизни этот высокодуховный старец, митрофорный протоиерей, жил в русском доме престарелых в Буэнос-Айресе, и когда он отошёл ко Господу, администрация увидела его настоящие документы. А он, оказывается, сбавил себе более 10 лет, чтобы ему разрешили въехать в Аргентину, так как во многие страны не принимали пожилых людей. И вот, по аргентинским документам ему был 101 год, а по русским документам — 110, и родился он в 1857-м году. И когда я окормлялся у этого старца-протоиерея, это была прямая и живая нить, которая тянулась к середине XIX века.
Потом я окормлялся у архимандрита Саввы (Сарачевича; 1902−1973), он был серб. Позднее его перевели в Канаду викарным архиереем Канадской епархии, епископом Эдмонтонским. Он был выдающимся архипастырем по своей образованности, дару духовного слова и ревности в служении Церкви.
Он призывал усердно молиться за Россию и очень почитал преподобного Иоанна Шанхайского, помогал ему во время вызванного клеветой судебного процесса, который завершился полным оправданием преподобного. После блаженной кончины святителя Иоанна Шанхайского епископ Савва написал о нём ряд статей, а также собирал материалы о его жизни, свидетельства о его чудесной помощи, которые потом сыграли значительную роль в канонизации преподобного в 1994-м году.
Епископ Савва (Сарачевич)
Оптина Пустынь и родство душ
Наша с супругой совместная поездка в Россию произошла в 2001-м году, когда я впервые вступил на русскую землю. Мы, конечно, поехали в Оптину Пустынь, и, по Божьему Промыслу, первый человек, с которым мы познакомились в Оптиной, был скитоначальник игумен Тихон (Борисов), с которым у нас возникло то, что называется родством душ. С тех пор Оптина стала для нас духовным пристанищем, и там мы получаем духовный заряд, который стараемся удержать в нашей душе.
Старец Илий и скитоначальник игумен Тихон (Борисов)
Не эмиграция, а эвакуация
Те русские, которые приезжают в Америку сейчас, часто едут ради улучшения жизненных стандартов, думают, что, приехав сюда, найдут тут рай земной. А наши семьи не эмигрировали — мы эвакуировались. Эвакуация — вот самое правильное слово. Эмиграция и эвакуация — два разных смысла. Наши семьи жили в полном достатке в России, а здесь мы жили в большинстве случаев в нищете, и очень трудно нам удавалось войти в русло здешней жизни.
Титулованные люди, российская аристократия, мыли полы в больницах, работали таксистами, грузчиками, чего только не делали — и это не умаляло их достоинства. Да, конечно, тоже стремились улучшить свой стандарт жизни, но это не было главной целью. Наша цель была — вернуться в Россию. И это долго длилось. Мы сидели на чемоданах. До недавнего времени сидели на чемоданах — ждали момента, когда можно будет вернуться на Родину.
Сейчас для людей моего поколения, наверное, уже поздновато это делать — жизнь прожита… Но мы живём Россией, следим за ней с сердечной тревогой.
Оптина
Свет Невечерний
Мой дедушка, протоиерей Георгий Шереметев, писал об осени жизни так: «Не надо бояться старости. Конечно, сначала кажется так грустно, что не можешь больше делать того, что прежде было так легко и физически, и духовно. Но если найдёшь в себе силу смириться и преклониться перед волей Божией, установившей незыблемые физические законы, то наступает некоторое успокоение. Больше не торопишься закончить то или иное дело, ибо мудрость старости уже научила, что всего не переделаешь. И больше уходишь в себя, во внутреннее общение со своим Создателем…
И так тихо становится на душе. Она как бы уже отрывается понемногу от земных забот, видит уже Свет Невечерний и благодарно славит Бога. Такие тихие минуты настолько светлее весёлых и бодрых порывов молодости, которые были тоже хороши — в своё время.
Весенние цветы чудны и прекрасны. Но так же благословенна тишина и беззвучная грустная мелодия падающих листьев. Они смиренно ложатся на землю, соединяются с нею, давая соки жизни для весенних цветов. А их тихая мечта возносится к Богу, как безмолвная молитва, освящающая эту задумчивую красоту осеннего леса. Ибо никакая былинка не забыта у Бога. Эта тихая молитва звучит для духовного слуха, как нежная гармония природы, славящей Творца. Называется она тишиной, и как жалко тех, кто её не чует.
И вечер пришёл. День, хоть и плохо, но отработан. Тяжёлые жизненные задачи остались позади. И душа благодарит Бога, давшего ей силы и помощь на её жизненном пути. Приближается тихий «сон» и покой до светлого Воскресения… Да будет благословенно имя Господне ныне и во веки".
А нам так и хочется воскликнуть: «Аминь»!
Подготовила Ольга Рожнёва