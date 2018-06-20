В истории Белого движения в России тесно связаны судьбы Священномученика Сильвестра (Ольшевского) архиепископа Омского и Павлодарского и Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака. Владыка Сильвестр благословил адмирала на борьбу с большевиками. 29 января 1919 г. он привёл Колчака к присяге как Верховного правителя России.

Документов тех лет сохранилось не так много: несколько писем, статьи в газетах, подписанные документы. Показательно, что Колчак стремился всячески подчеркнуть духовный характер борьбы с советской властью. Сохранилось написанное Верховным Правителем обращение о целях Белого движения, которое получило одобрение архиепископа. Приводим полный текст этих двух примечательных документов, сохранившихся в фондах Государственного архива Российской Федерации.

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В канцелярию Верховному Правителю.

9/22 декабря 1918 г.

Заслушав и обсудив проект обращения Верховного Правителя к населению России, Высшее Временное Церковное Управление Сибири с восторгом приветствует в Верховном Правителе святое чувство любви к нашей больной Родине, которая призывается к оздоровлению на началах правопорядка, законности, уважения к личности и свободе каждого гражданина, согретых пламенной молитвой к Богу.

Со своей стороны Высшее Временное Церковное Управление долг имеет довести до сведения Верховного Правителя, что и от имени Церкви готовится соответственное воззвание к гражданам России, как православным чадам Церкви, которые идеалы духовного возрождения должны сделать основой крепости Государственного строительства.

Председатель Высшего Временного Церковного Управления в Сибири

Архиепископ Сильвестр

Вр. и. о. Секретарь Вас. Тризостов.

ГА РФ. Ф. 176. Оп.4. Д. 9. Л. 62.

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Граждане — сыны земли Русской!

К Вам моё слово, — к Вам, горячо любящим свою Родину и искренно желающим оказать ей помощь в деле возрождения и укрепления правопорядка и спокойствия на всём пространстве нашего обширного Отечества.

Вот уже пять лет страдаем мы от внешней и внутренней войны, которая довела нашу Родину до разорения и распада; наше Государство теперь распалось на отдельные области и правительства: центра власти не стало, появились правительства на окраинах и в разных областях России.

Распавшись на отдельные части, наша Родина страдает от внутренней разрухи во всех отраслях государственной жизни; эта разруха усилилась партийной рознью между русскими гражданами, стремящимися не к общему благу для Родины, а часто к захвату власти по побуждению партийного превосходства и из-за партийных интересов.

Как война, так и общественная разруха легли тяжёлым бременем на всю нашу Родину. Народ страдает. Нет ни одной семьи, которая не переживала бы горя в настоящее время, и на словах трудно выразить всю тяжесть переживаемого нами с великим трудом времени, ещё не бывалого на Руси Святой.

Но Русь, много раз уже страдавшая и перенесшая времена лихолетья, не может погибнуть, не может потерять великой силы государственной жизни.

Если когда, то теперь надо воспрянуть духом, надо забыть все личные и партийные счёты и интересы; надо всем не за страх только, а по совести заняться строительством земли Русской. Все русские люди, искренне любящие свою Родину, должны подняться и стать на защиту интересов нашей государственной жизни, оздоровить её, укрепить в ней порядок, законность, уважение к личности и свободе каждого христианина.

В этом стремлении должны слиться все, кто бы чем ни занимался, кто бы над чем не трудился; все, как один, и один, как все, пусть несут свои силы на алтарь Отечества, которое требует от нас великих жертв для своего спасения.

К такой общей и деятельной работе призываю всех сынов дорогой нашей России. И я, получивший от Совета министров власть Верховного Правителя, верю, что в этой работе нас не оставит Господь Всевышний. И с помощью Его мы увидим нашу исстрадавшуюся Родину обновленной и укорененной на началах здоровой государственной жизни.

Будем же укреплять себя частым молитвенным обращением за помощью к Престолу Всевышнего, всесильная помощь Которого, да сохранит Россию на верном пути к лучшей и светлой жизни.

Бог нам всем в помощь!

Верховный Правитель адмирал Колчак.

ГА РФ. Ф. 176. Оп.4. Д. 9. Л. 63−64.