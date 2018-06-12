Архимандрит Гермоген (Муртазов): «Бог хранит нас для того, чтобы мы хранили истину православия!»

Архимандрит Гермоген (Муртазов), в схиме схиархимандрит Тихон, преставился ко Господу в ночь с 9 на 10 июня. Отпевание состоится во вторник 12 июня в 9:00 в Снеторгорском монастыре, погребение — в Богозданных пещерах Псково-Печерской обители.

Архимандрит Гермоген (Муртазов)

Представляем вниманию читателей никогда ранее не публиковавшееся слово новопреставленного старца-проповедника о деятельном покаянии.

В какие времена нам Господь отпустил жить

Господь отпустил нам жить в удивительное время, которое можно назвать Вторым Крещением Руси. Миллионы людей ищут и находят дорогу в Церковь! Господь всех приемлет. Всем желает спасения. Как говорится в святом Евангелии: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременtнные, и Я успокою вас» (Мф.11.28).

И «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мф.11.29). Единственный покой и в этой жизни, и в будущей — это наш Учитель и Господь Иисус Христос.

Но нас всех разделяет грех. Он как стена между человеком и человеком, между человеком и Богом. Поэтому каждый, кто приходит как чадо в Церковь к своему Небесному Отцу, должен прежде всего распознать в себе грех, осознать его, раскаяться и примириться с Богом, с людьми, со своей собственной совестью.

А после, познав евангельские заповеди, стараться уже жить не по своей собственной греховной воле, а по воле Божией. Говорит же Священное Писание: «близ Господь всем призывающим Его» (Пс. 144: 18).

Православная Церковь — единственная в мире сохраняет апостольскую истину неповреждённой до наших времён. «Церковь есть столп и утверждение истины» (1Тим.3.15). В неё Господь вложил всё для нашего спасения.

Надо только прислушаться к себе: насколько мы все нуждаемся в Истине! «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14.6), — сказал про Себя Господь. Все мы нуждаемся в Боге! «Мною аще кто внидет, спасётся, и внидет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин.10.9). Пажить вечную.

Мы, духовники, стараемся помочь каждому приходящему к Богу — всем, кто желает спасения. А спасение собственной души имеет первостепенное значение, особенно важно о нём задуматься тем, кто только начинает свой путь воцерковления.

Примеры для подражания

За свою тысячелетнюю историю наша Русская Православная Церковь явила миру больше святых, чем какая либо другая Поместная Церковь. Среди русских угодников Божиих испокон века изобиловали и святители, и преподобные, и юродивые. Однако мучеников у нас было мало…

Правда, самыми первыми канонизированными русскими святыми стали как раз невинно убиенные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Но дополнили их число потом совсем немногие, их можно перечислить по пальцам. Мучеников на Руси было совсем мало.

Но вот за период, начиная с 1917 года, когда началось советское иго, и поныне Церковь наша явила сонм новомучеников! Почти тысячу умученных за Христа в советские гонения сразу прославил Архиерейский собор 2000 года, а потом их количество увеличилось почти вдвое и всё ещё прирастает… И прославлены новомученики и исповедники Церкви Русской целым сонмом: явленные и неявленные, но ведомые Богу.

По их святым молитвам в России вновь стали открываться храмы и монастыри. Жизнь народная входит уже в своё единое спасительное русло — и это отрадно.

Все они, угодники Божии, показали нам образ благочестия, чистоты, нравственности. Поэтому каждый из них — пример для нашего им подражания. Как апостол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13.7).

Успеть покаяться

Новомученики выдержали экзамен верности Богу в нечеловеческих условиях. А те, кто не выдержал испытаний в те страшные годы, кто поддался инфернальным веяниям времени и участвовал в разрушении храмов, глумился, убивал, хулил Бога, навлекли на себя и своё потомство проклятие.

Правда, некоторые успевали всё-таки покаяться.

Есть такой рассказ: коммунисты-богоборцы, закрывая храм, решили в первую очередь снять крест с купола. Но никто не решался. Вдруг кто-то вызвался из толпы. Быстренько взобрался на купол, уже спилил крест и хотел было его сбросить — да сам полетел вниз, едва сумев схватиться за какую-то травинку на крыше храма… Висит и не падает. Вызвали пожарную вышку, чтобы его снять оттуда. А он болтается там между небом и землёй и понимает, что это чудо! Согласно физическим законам этот стебелёк его не удержал бы… Внизу все тоже смотрят и изумляются:

— Бог его спас!

Человек этот раскаялся, пришёл в церковь и на исповеди рассказал:

— Вот такой грех я дерзнул совершить… А Господь меня помиловал!

Всякими путями Всемилостивый Бог людей спасает. Надо только каяться, исповедоваться. Сейчас приходят в храм уже даже третьи-четвёртые поколения тех, чьи деды-прадеды некогда кощунствовали. В большом требнике есть специальные молитовки, чтобы снять проклятие с целого рода.

Иначе люди страдают и не понимают, почему…

Покаяние должно быть деятельным

Одно время ко мне из Нижнего Новгорода ездила семья: мать Агния, а у неё два брата были, и оба бесноватые. Но сами по себе, по характеру, это очень хорошие люди были. Особенно страдал от одержимости младший брат Алёша. Он и пил беспробудно, и под машину попадал, и в драке его ножом как-то порезали — это бес его всюду науськивал и бросал. И вот мать Агния приезжала к нам в Пюхтицкий монастырь, где я тогда был духовником, и рассказывала, как она за него переживает.

— Батюшка, — так жалобно спросит, — как же мне ему помочь?

А у меня был знакомый отец Феодосий — он прожил, кстати, 120 лет. Подвизался на севере. В своё время он, как, можно сказать, и все верующие, был приговорён к расстрелу. Да только у палачей просто руки не поднялись: они как увидели его, это уже тогда был точно ангел Божий! Да ещё как поговорили с ним: «Какая же, — думают, — на нём вина может быть?! Нет на нём никакой вины!» Так и написали ему квиток: приговор приведён в исполнение.

Один из НКВД-шников взял его к себе домой, и отец Феодосий жил у него на даче, трудился. Дожил так до нашего времени, а это уже 1990-е годы были. Мы с ним вели переписку. У нас была связным такая Марья Григорьевна. Она ездила к нему. Каждый раз вернётся и свидетельствует:

— Да он святой! Прозорливый!

С ней мы передавали записочки отцу Феодосию, о ком помолиться. А однажды туда имя Алексея вписали… С него тут же, как с гуся, всякая нечистота сошла.

— Что же я делал?! Не понимаю! — вдруг сказал тогда он, явно вернувшись в разум.

Но вся эта грязь ещё больше перешла на другого брата — Костю. Тогда уже он стал особенно страдать от всех этих бесовских козней, сильно его крутило…

— Что же делать? — передали мы вопрос отцу Феодосию.

И он открыл:

— Виноват во всём этом ваш папа.

— А в чём он виноват? — спрашивают.

— После Отечественной войны он шёл из Арзамаса к себе домой. Дорогой нашёл большую сумму денег. А потерял их человек, который от безысходности корову-кормилицу продал! Он очень долго потом искал, где обронил эти деньги. Там какая-то уж очень острая жизненная ситуация была. И он потом долго проклинал того, по чьей вине этих денег лишился. Нечестно отец поступил, утаив находку.

Потом, когда уже отец покаялся, вспомнив, что действительно такое было, он всячески пытался и спустя годы загладить свой грех. Помогал храмам. Потому что грех стяжания, неправедного присвоения, тогда только прощается, когда человек возвращает всё обратно в полной мере.

А если украл да обидел кого чем, то Закхей, принятый и похваленный Господом, и вовсе, как сказано, «вчетверо воздал» (см. Лк. 19: 8). Сколько где украли — столько туда и надо вернуть, а по усердию и больше. Только после этого покаяние при открытии всего на исповеди станет действительным. А если человек просто сказал на исповеди, что украл, но ничего не вернул, его грех остаётся на нём.

Вот и в рассказанном случае только после деятельного покаяния, когда отец всё осознал, исповедовал и исправил, его семья стала исцеляться, дела поправились.

Очень много таких историй мне за свою жизнь слышать приходилось.

Не проклинайте!

В тех семьях, где родители не венчаны, враг особенно сильно воюет, разоряя заповедь о почитании родителей (см. Исх.20.12), а их в свою очередь подстрекает далее на проклятия детей.

Известен случай, который произошёл в Архангельской области, на севере. Мальчик лет 13-ти с дедом, как правило, пас стадо коров. Чем-то он в то утро досадил матери, и она прокляла его:

— Будь ты проклят за то, что не слушаешься.

Он как всегда пошёл на пастбище, дед куда-то отлучился, а к мальчишке приступил демон и говорит:

— Мать сегодня отдала тебя мне. Отныне ты — мой! И я буду поступать с тобой так, как мне надлежит.

Снял с него крест и взял к себе в команду, к бесам: чего они там только не вытворяли.

А отрок был найден якобы мёртвым, для видимости вместо него бесы подсунули деревянную шпалу с его портретом, и такое наваждение на всех навели, что всем казалось, будто в гробу этот отрок.

Стали всей деревней его хоронить, да только лошадям везти эту шпалу было тяжко.

Явился он потом своей матери во сне:

— Мама, я жив. Так как ты изрекла на меня проклятие, я теперь не свой. Но я жив. Ты должна за меня молиться.

Она обратилась к священнику, и они стали молиться. Тогда сын периодами уже являлся, но в нечистых местах: в бане и т. д. Прошёл год или полтора, когда грех она отмолила, демон выкинул сына на то же место, откуда взял:

— Я теперь не имею права тебя держать у себя!

Проклятый вернулся к своим родным и рассказал, какими грязными делами они занимались и как это страшно: где-то они дом подожгли, в другом месте ещё зло такое, что и пересказывать не хочется, учинили…

Надо быть очень острожными в отношении гнилых слов, а тем более проклятий.

Познайте Истину

После насаждаемого десятилетиями госатеизма сложно было сразу ввести преподавание в школах Закона Божия. Но всё-таки ради детей надо было постараться! В Грузии, знаю, ввели в своё время Закон Божий в школах, и преступности у них стало меньше, и с нравственностью куда как лучше дело обстоять стало. В храмы около 60% грузин каждое воскресенье ходит. А у нас сколько процентов из тех, кто даже называет себя «православными»?

«Куй железо пока горячо». На исходе советской власти души людские устали от той идеологии, которую им подсовывали вместо веры. Начали бы тогда, хотя бы в 1990-е годы, Закон Божий в школах преподавать, — так бы и через детей родители познали Истину и почувствовали, как им самим от этого хорошо…

Тогда ещё люди чище были, страх Божий при советской власти уже потеряли, но развратили их уже последние десятилетия вседозволенности, тогда уже и вовсе по своим прихотям жить стали. Вся эта либеральная пропаганда ещё больше отдалила потерявших веру от богоустановленных норм жизни. Сейчас уже очень трудно людей ко спасению направить.

Человек наделён свободной волей, но одно дело, когда с детства тебе прививают вкус ко всему здоровому и спасительному, а другое — когда сызмальства травят и развращают. Такому человеку потом очень трудно себя восстановить.

Помните, при Хрущёве ввели «сухой закон» — запретили водку продавать. Но люди настолько уже привыкли к выпивке, что не могли уже дальше без этой вонючей водички жить. Причём когда была свободная продажа, они брали себе одну бутылочку, и им было достаточно. А когда запретили, то стали ящиками закупать… Приволокут ящик, и на месяц, а то на неделю хватало.

Так же и при отмене советской идеологии: не обретя ещё истинной веры, люди пустились во все тяжкие: экстрасенсы, гороскопы, секты. Такое засилье бесовщины началось! Почему не поторопились с введением Закона Божия в школах? Скольких бы людей спасти удалось! А сейчас аборты да аборты — смерти детей, а с этими бедными женщинами что будет?

Чего ждать земле, залитой кровью младенцев? Есть грехи, которые смываются только кровью.

Все те несчастья и нестроения, которые ещё грядут, только с Божией помощью преодолеть можно.

Чего ждёт от нас Господь

Но всё-таки Россия не потеряет своё значение в мировом масштабе. Потому что Запад уже давно весь развращён. А Россия была святой, святой она и останется. Все те пороки, которые насаждались нашему народу с Запада, будут нашим народом осознаны. Люди в них покаются. По-настоящему покаются!

Потому что нас хранит Бог для того, чтобы мы хранили истину Православия!

Достаточно изучить учение Святой Церкви! Да ты лишь заинтересуйся основами православного вероучения — и Бог сразу же пойдёт тебе навстречу! Только призови — и придёт на помощь! «Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине» (Пс.144.18).

Господь и Сам ещё призовёт наш народ к покаянию. Мы не падаем духом. Христос восстановит во всей чистоте и славе нашу Святую Русь. Только устроит всё Своим путём. Каким? Некоторым святым старцам это открыто. А для всех это станет явно тогда, когда сами уже всё своими собственными глазами увидите…

Сейчас уже многие процессы подспудно происходят. Я встречался с такими старцами, которые говорили, что дальше будет. И это вполне согласно с тем, о чём и раньше нас в лике святых ныне уже даже прославленные отцы предупреждали.

Подготовила Ольга Орлова

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