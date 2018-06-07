Духовник Пафнутьева Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев) родился в подполе, куда его мать полезла за картошкой. Она думала картошки набрать, а раз — и родился сынок. Вся его жизнь прошла в подполье: большую часть долгой монашеской жизни его гнали и преследовали за веру.

Он был келейником у иеросхимонаха Илариона (Рыбаря), научаясь от него монашескому деланию и умной молитве; в великую схиму его тайно постриг архимандрит Серафим (Тяпочкин), предсказавший его духовничество в монастыре. Духовными друзьями были схиигумен Савва (Остапенко) — духовник Псково-Печерского монастыря — и схиархимандрит Зосима (Сокур) — основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители, с которыми он состоял в переписке и молитвенном общении.

К нему приезжают из Лондона и Тибета, из Екатеринбурга и с Сахалина. Православные и не православные. Католики, мусульмане, буддисты и протестанты. Верующие и неверующие. В 1990-х к нему приезжал писатель Александр Солженицын, а сейчас бывают многие известные общественные и церковные деятели. Его келья открыта для приёма приехавших с четырёх утра до девяти вечера каждый день вот уже почти 50 лет.

Предлагаем вниманию читателей высказывания и мысли отца Власия о своей жизни и вопросах, волнующих каждого современного христианина.

Схиархимандрит Власий (Перегонцев) с прихожанами

О бабушке схимонахине Михаиле

С детских лет меня дразнили и обзывали попёнком, потому что бабушка моя была монахиней — схимонахиня Михаила. Мама меня не любила, отчим не желал признавать, и я жил у бабушки-монахини. Мне хотелось бегать и играть, как все, а она подзовёт и скажет: «Иди-ка, милый голубь, присядь со мной», — и от себя не отпускала. Почему? Сейчас я это хорошо знаю. Только благодаря её молитве надо мной, когда она, как клушечка над цыплёнком, раскрывала надо мной свои молитвенные крылышки, благодаря только ей я выбрал для себя монашескую жизнь. Хотя горение, желание служить Богу было во мне с детства, но настоящей духовной жизни научила меня моя любимая бабушка Михаила. Она всегда мне говорила: «Без Бога — не до порога! Трудно тебе будет в жизни, внучек, иди всегда к храму, иди к Богу, и Бог тебя никогда не оставит!»

До сих пор помню её рассказы. Вот она станет рассказывать, какие службы раньше в храмах были. Церковь у нас в Хохлове была разрушенная, и даже деревня была неподалёку такая — Рай называлась! Мы сидим с бабушкой, и она мне рассказывает, какой батюшка в храме служил, как хор пел, как праздники всей деревней встречали. Я на улицу смотрю: бежать скорей и озорничать — а она мне жития святых читает или духовные наставления разные. Прибегу с улицы: «А Витька, сосед, курил!» Она мне: «Не суди его, не надо! Но за это, если Витька твой не покается, знай, что ему на том свете сковородки раскалённые лизать придётся!» Я бегу к Витьке: «А ты на том свете сковородки лизать будешь!» Витька в ответ как выдаст крепкое словцо! У него отец был сапожник, много таких слов знал, и сын за ним всё запоминал. Я приду к бабушке, рассказываю! А бабушка в ответ: «А ты не слушай, это плохие слова, нечего ими голову засорять! Ты в ответ скажи про себя: „Господи, помилуй!“ И всё».

Про духовного отца иеросхимонаха Илариона

Я многому научился у своего батюшки — духовного отца иеросхимонаха Илариона (Рыбаря), у которого долгое время был келейником. Он много претерпел за Христа, в ссылке был 11 лет. Он рассказывал мне, как в лагере в дни святых праздников они, сосланные монахи и священники, отказывались работать, их загоняли в ледяную реку и держали целый день под дулами автоматов, пока не одумаются. А они стояли и молились Христу. И Дух Святой их согревал, и они не чувствовали холода. Конечно, у него потом открылся страшный артрит, суставы на руках и ногах извело, по всему телу были раны, из них текла кровь, в конце началась гангрена. Он испытывал страшные нечеловеческие муки, но никогда не жаловался, не роптал, стойко всё переносил и только говорил: «Слава Богу за всё!» После медицинского института у меня были некоторые медицинские навыки, и я, как мог, облегчал его страдания, промывал раны, делал ему перевязки.

К нему народ отовсюду шёл с утра до ночи, и он их принимал. Время было страшное, народ голодал. Придёт женщина, плачет: «Батюшка, у коровы мастит, она молоко давать перестала, а у нас трое деток малых. Помоги!» Он ей говорит: «Возьми брусок, которым косу точишь, нагрей на печке и корове вымя растирай, растирай!» Она потом прибегает и в ноги ему падает, плачет: «Батюшка, спасибо тебе, родной! Всё прошло, корова снова молоко даёт!» Конечно, это никакой не брусочек корову исцелил, а его святая молитва.

До сих пор помню, как застал какую-то пожилую матушку, которая стояла у его кельи, дожидаясь, когда он её примет. Стояла, переминалась, в одной руке у неё было три рубля, а в другой пять. Она хотела пожертвовать их отцу Илариону, но не знала, сколько подать. Вроде бы три рубля мало, думала она, а пять жалко. Вот она к нему заходит, а он ей с порога сразу восемь рублей подаёт.

Своих мучений он никому не показывал, терпел, всегда был радостен, весел и приветлив. Я видел, как он принимал народ, видел его безграничную любовь, доброту к людям, сострадание. Всё это потом я по крупицам собирал в свою сокровищницу душевную.

Жизнь — это чистый лист бумаги, на котором мы сами пишем свою историю

Наша жизнь — это чистый лист бумаги, и если мы на нём пишем нехорошие слова, то в реальности и получаем соответственно. Наша жизнь зависит только от нас. Не от обстоятельств, не от родных и близких, не от того, из богатой мы семьи или из бедной. Вся наша жизнь зависит от наших решений здесь и сейчас, и в любой момент всё можно изменить. В любой! Бог любит нас безусловно и безоглядно и поддерживает нас в любых добрых желаниях и поступках! Мы можем создавать свою жизнь какой захотим, можем быть кем угодно, и если наши желания чисты и честны, то Бог будет оберегать и помогать нам на протяжении всей жизни.

Расскажу историю о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Как-то раз купчиха дала ему 40 тысяч банкнотами, и отец Иоанн их сохранил. А в это время одного доброго мирянина подвели, он попал в страшные долги с растратой в 40 тысяч, всё продал и уже готовился к каторге в страхе, что дети его останутся сиротами. Последней надеждой его был отец Иоанн Кронштадтский. Пришёл он к нему и ничего не успел сказать, как отец Иоанн достал из кармана 40 тысяч и отдал ему, а потом при встрече рассказал купчихе: «Ты дала мне столько, сколько нужно одному несчастному человеку, чтобы он и его бедная семья не сгинули, потому что он духом праведен и чист и надо было ему помочь!»

О человеке

Схиархимандрит Власий (Перегонцев)

Каждый человек — это неповторимое творение Божие, и на каждого человека нужно смотреть с любовью, будь он мусульманин или протестант, иудей или вообще неверующий, да кто угодно! Кто мы такие, чтобы его судить? Нам Господь дал о ближних только одну заповедь — любить! У каждого человека свой путь в жизни, который дал ему Господь, и не перебегай ему дорогу, не мешай ему! Не мельтешись перед ним, не раздражай его, а думай лучше о своих грехах, за которые тебе придётся отвечать перед Богом, не за его, за твои собственные. И если будешь так жить, всё у тебя будет хорошо!

Победа в Великой Отечественной войне

Победа в Великой Отечественной войне — это выстраданная молитва русского народа. Это была боль русского народа, которую он смиренно принёс Богу. Люди не могли смотреть, как враг попирает их землю, как уничтожает их святыни, сжигает храмы и убивает невинных. Молились все: и женщины, в тылу на трудовом фронте, и дети, и подростки, и воины на фронтах, и те, кто находился во вражеском плену и в концлагерях, и даже те, кто до этого не хотел помнить о Боге, о вере.

Я думаю, в этот святой для нас день, День Победы, все люди должны вспомнить о мире, который дал нам Бог, который мы своими распрями, раздорами, враждой легко и бездумно можем превратить в мёртвую пустыню. Всё можно перенести: и голод, и холод, и лишения, и тесноту. Но когда война, когда неспокойное небо, откуда летят бомбы и снаряды, не щадящие ни старого, ни малого, — это очень страшно. Поэтому не дай нам Бог этого позабыть! Будем молиться все: и монахи, и мирские, и стар, и млад, — чтобы Господь уберёг нас от этой страшной беды!

Болезнями лечится внутренний духовный человек

Для чего попускаются человеку болезни? Болезнями лечится внутренний духовный человек. Через немощи и болезни тела лечится дух. Врачебный диагноз — это одно, а есть ещё духовный диагноз. Бывает болезнь по наследству, по генетике, а бывает болезнь, приобретённая по грехам. Допустим, человек пребывает во зле, в развратной нечистой жизни — и получает за это болезнь. Допустим, человек не прощает кого-то, не может простить какую-либо обиду, и у него обязательно открывается онкология, раковое заболевание. Люди спрашивают у меня: «За что нам такие страшные болезни? За что страдаем? Мы крест носим, ходим в церковь, свечи ставим. Чего ещё надо?» — «А вы исповедуетесь, причащаетесь Христовых Таин?» — «А это ещё зачем?» — «Как же вы себя называете верующими, если таких вещей не знаете?»

Люди часто думают, что они окрестились и этого достаточно, Царство Божие само к ним придёт! Нет, не придёт! Для этого большой огромный труд нужен! Царство Божие силою берётся! А это нас пугает. Мы хотим сладко спать, вкусно есть и всё получать даром! Но так не бывает. Вот и страдаем по грехам. Милосердный Господь нас предупреждает: «Смотрите, как опасно ходите!» А мы и ухом не ведём! Считаем себя премудрыми, а порой вляпываемся как муха в мёд! Захотели сладенького, полезли и прилипли — не вылезти! Одним коготком увязли, за ним ножка, а потом весь увяз!

Но если человек исповедуется, кается, осознаёт свой грех, своё гибельное духовное состояние, причащается Страшных Христовых Таин, то ничего для него не потеряно, потому что для Господа ничего невозможного нет!

Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами!

Вот приходит ко мне человек и говорит: «Благословите, батюшка, перейти на другую работу!» Казалось бы, простой житейский вопрос. Но сегодня сами знаете как: потерять работу очень легко, а найти — очень сложно! А что тебя на этой не устраивает? «Вы знаете, у меня конфликт с начальством!» — «Понятно! — говорю. — Рот наверняка не держал на замке, ляпнул, где не надо, что-то лишнего? А начальство не любит, когда подчинённые высказывают о них своё мнение!» — «Да нет, что вы, что вы!» Я ему говорю: «Ешь пироги с грибами и держи язык за зубами! И проблем у тебя не будет! И никуда переходить на новую работу не нужно будет!» Потом он приходит и говорит: «Батюшка, спасибо! Я где-то неосторожно высказался, а люди под меня „копали“, мои слова перевернули и начальнику передали. Вот и конфликт!» А я ему снова повторяю: «Молчать труда нет, а польза великая!»

Я не чудотворец!

Обо мне разнесли молву, будто я чуть ли не экстрасенс, провидец какой-то. Но это не так! Просто в своё время я изучал иридодиагностику — определение состояния человека по радужке глаза: смотришь на определённые места и видишь состояние здоровья. Я смотрю человеку в глаза и говорю: «Дорогой мой, брось пить!» А он мне: «Что вы, батюшка, да я не пью! Разве только по праздникам я туда-сюда!» А я ему снова: «Брось пить! Твоя печень, вон, квакает!» Он удивляется: как это так? Да, она болит, но ничего страшного. А я ему: «Как ничего страшного? У тебя начинается цирроз печени, начинают отмирать клетки печени. Ты давай с пьянством завязывай, пока не поздно!» До человека дошло, что шутки плохи, всё, побежал к врачам. Потом приезжает: «Спасибо, батюшка! Пришёл в больницу, проверился, врачи сказали: вы вовремя пришли!» А я просто у него по радужке эту заразу увидел, вот и всё.

Про аборты

Приходит ко мне женщина: «За что я страдаю?! Вся жизнь пошла под откос. Я никого не убила. Объясните, батюшка». А я ей: «Зачем ты мне лжёшь?!» — «Как так?» — «А сколько ты абортов сделала, вспомни-ка!» И всё, тишина! Это для неё как обухом по голове. «Знаешь, — говорю, — какой это страшный грех -аборт! Это убийство. На гражданке за убийство человека дают от восьми до пятнадцати лет!» Спрашивает, что теперь делать, как это зло исправить. «Неси покаяние, делай добрые дела, твори милостыню, никого не осуждай, и главное — помни, что твоя милость к другим обязательно обернётся милостью к тебе и к твоим чадам, которым ты не дала родиться на свет!» И она уходит уже новой, со жгучим желанием исправлять свою жизнь.

Товарищ поп

С семинаристами и священниками из США в царской трапезной Боровского монастыря

Приходит ко мне женщина. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Я не знаю, как к вам обращаться. Товарищ поп или как-то ещё?» Я говорю: «Как хочешь, меня называй, хоть горшком, только в печку не ставь!» Женщина хотя местная, в монастырь никогда не ходила и вообще в церковь не ходит. Но вот посмотрела телевизор, а там какая-то передача про наш монастырь была и меня показывали. А телевизор для неё — это всё! Раз показали по телевизору, значит, правда в последней инстанции! И она побежала ко мне на приём. Смотрит мне в глаза и говорит: «Скажите, товарищ поп, что меня в будущем ожидает?» Я ей говорю: «Ну, дорогая, это вам не ко мне! Это вам в Балабаново или в Боровск на рынок надо, к цыганам! Это они любят людям голову морочить и будущее предсказывают! А сюда, в монастырь, с такими вопросами не ходят! Но я вам всё-таки скажу: если будете жить с Богом, для начала повенчаетесь..» — «А откуда вы знаете, что я невенчанная?» — «Да уж знаю, невелика тайна! Детей будете воспитывать в вере, сами будете раз в неделю по воскресеньям ходить в храм. Тем более что неподалёку от него живёте..» — «А откуда вы знаете, что я в Боровске живу рядом с храмом?» — «А это потому, что я вас часто возле храма встречал, когда там служил. И на остановке мы с вами не раз встречались, только вы не помните. А чего вы там делали, если в храм не ходите? Понятное дело, что где-то рядом живёте!» Она на меня глаза вытаращила и бочком, бочком к двери. У двери остановилась: «А что я вам должна?» Я говорю: «Ничего вы мне не должны, идите с Богом!»

Раскаявшийся разбойник

Люди очень ранимые, и можешь невольно человека обидеть, даже не понимая. Помню, пришёл ко мне человек. Я ему говорю: «Садись!» Он стоит. Я снова говорю: «Садись!» Он стоит. Я ему говорю: «Садись, пожалуйста!» Ноль внимания, стоит как вкопанный. Я ему: «Ну что, ты глухой, не слышишь, что тебе говорю?» А он смотрит мне в глаза и говорит: «Я только что освободился, а вы мне говорите: „Садись!“» Я ему говорю: «Простите меня! Присаживайтесь, пожалуйста!» И только тогда он сел на стул.

Я спрашиваю: «Для чего ты сюда, в монастырь, приехал?» Он говорит: «Я только освободился, не знаю, куда мне сейчас идти, что делать. Вокруг много соблазнов разных. А я не хочу быть ни пьяницей, ни разбойником, хочу нормально жить. Я знаю, что я оступился, но хочу исправиться, замолить свои грехи». Я говорю: «Кто тебе не даёт! Оставайся, послушайся, исправляй свою жизнь!»

Он был у нас полгода, затем ушёл в Нило-Столобенскую обитель. Он тяготился тем, что к нам приезжает много людей, искал уединения. Я ему говорю: «Поезжай на Север, где более тихие места и в монастырях поспокойней. И он выбрал обитель преподобного Нила Столбника на Селигере. Сначала нёс там послушания, а потом его постригли, и он приезжал к нам уже иноком.

Духовное оружие: крест-мощевик

У меня в кресте частички мощей святителя Алексия, митрополита Московского, Арсения Тверского, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Шио Мгвимского, Евстафия Плакиды, Феодора Смоленского, Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Этот крест со мной постоянно, мне без него нельзя. Потому что люди разные ко мне приходят. Бесноватые в келью ко мне и на порог не заходят. Как подходят, упираются, на козе не подтащишь! У меня здесь ещё частица Плащаницы есть. Тоже великая для меня защита.

Всегда радуйтесь!

Большинство людей настолько погружаются в решение своих бесконечных проблем, что зачастую забывают самое главное: просто радоваться жизни, любить и верить во всё хорошее и светлое! У всех каждый день складывается только из мыслей о будущем и переживаний из прошлого. А ведь надо просто жить здесь и сейчас, счастливо, в гармонии с собой и окружающим миром. Как говорил апостол Павел: «Всегда радуйтесь!» Радуйтесь, потому что зло, смерть, ад и дьявол побеждены Христом!

Подготовил Денис Ахалашвили

https://pravoslavie.ru/113 512.html