По милости Божией и молитвам преподобного Иоанна Шанхайского, нашему постоянному автору Ольге Рожнёвой удалось в этом году побывать в Сан-Франциско, в старом и новом соборе, в приюте, устроенном преподобным для шанхайских сирот, поклониться мощам владыки Иоанна и побеседовать с некоторыми его духовными чадами.

Вот история прислужника владыки Иоанна Шанхайского, Николая Андреевича Лукьянова, который поведал о своей семье и о своём знакомстве с владыкой.

Николай Лукьянов с супругой Валей в кабинете собора Всех Скорбящих Радость

История моего папы

Мой папа, 1904 года рождения, окончил кадетский корпус во Владивостоке на Русском Острове. Воевал, семнадцатилетним кадетом с Донским полком прошёл всю Сибирь. В 1921-м году на Байкале они попали в окружение, и пожилые воины жертвовали собой, чтобы молодые за их спинами могли уйти в Манчжурию. Мой дед, тоже воевавший, попал в плен и был расстрелян в декабре 1921 года, но мы узнали о его судьбе гораздо позднее.

Юнкера и кадеты царской России

Отец смог добраться до Манчжурии, работал лесником. Рассказывал, как тяжело было: много безработных. Каждое утро толпа желающих наняться на работу стояла в ожидании, пока их позовут работать. Все голодные, полураздетые. Папа как-то попросил за одного из своих знакомых, который сильно голодал:

— Возьмите его сегодня!

А подрядчик просто тыкал пальцем:

— Ты, ты и ты!

И когда папа попросил за знакомого, подрядчик ответил:

— Ладно, я его сегодня найму, а ты тогда можешь быть свободен!

И выгнал папу.

Потом папа, тогда ещё совсем молоденький, поселился со своей мамой, моей бабушкой, с сестрой и младшим братом в Харбине, жили они в одной комнатке. Папа устроился работать, потом рассказывал мне, как, возвращаясь с работы, он снимал свои единственные брюки, чтобы они не протирались, и ходил в трусах, так как сменной одежды у него не имелось.

Когда к Харбину стали подходить коммунисты, папа с семьёй бежали в Шанхай. В Шанхае папа познакомился с моей мамой, Еленой Николаевной, она была моложе его на три года. У мамы — своя история, тоже полная скорбей.

История мамы

Мамина мама, моя бабушка Екатерина Петровна, была из богатой купеческой семьи. Жили они в Казани. Бабушка овдовела в возрасте 26 лет, осталась с четырьмя детьми на руках. У них были баржи, которые возили грузы по Волге. И молодая бабушка не растерялась и нашла в себе силы продолжить дело мужа. Растила детей, управляла делом.

При наступлении красных пришлось всё бросить и бежать. Они пропустили последний паром, и старший сын, мой дядя, грёб на лодке вдогонку за паромом. С большим трудом догнали паром, после тяжёлого пути добрались до Харбина, потом перебрались в Шанхай.

Деловой центр старого Шанхая

Мои мама и папа познакомились в Шанхае. Папа выучился на фармацевта и работал в фармацевтической компании.

Когда бабушка умирала в Сан-Франциско, она рисовала мне карту, изображая, где закопала семейные ценности, с ориентирами: река, дерево… А мне было 18 лет, и я, конечно, эту карту потерял.

Владыка Иоанн Шанхайский

Я родился в Шанхае в 1940-м году. Родители были церковными людьми, и мы со старшим братом с раннего детства прислуживали владыке Иоанну Шанхайскому. Я прислуживал ему с пяти лет. Знал, что он — особенный. Тогда ещё не понимал, что владыка — святой, но знал, что он очень особенный человек. С нами, прислужниками, всегда был ласков, всегда приголубит, самых маленьких сажал на колени. Он привлекал к себе людей, особенно детей, своей теплотой и любовью.

После службы, когда он садился в машину, к нему подсаживалась ребятня — его прислужники, человек пять сзади, двое-трое впереди, а самый маленький забирался к владыке на колени.

В то же время во время служб, особенно в алтаре, владыка Иоанн бывал строг. Он был аскетом, принимал пищу один раз в день, поздно вечером. Был невысокий, примерно метр шестьдесят ростом.

Владыка Иоанн в Шанхае

Владыка в Сан-Франциско

Когда мы приехали в Сан-Франциско, папин диплом фармацевта не признали, и ему пришлось устроиться уборщиком в офисное здание. В Сан-Франциско у меня появились два младших брата.

Здесь я тоже прислуживал владыке Иоанну Шанхайскому. Мы ездили с ним по разным приходам, на престольные праздники, когда он там служил. И после службы всегда была трапеза. Архиерею отводилось почётное место, но он не садился до тех пор, пока не убедится, что для нас тоже нашлось место. А нам, мальчишкам, места обычно не доставалось, мы стоим у двери, и владыка спрашивает устроителей:

— А мои прислужники где сядут?

И те обычно отвечали:

— Мы посадим мальчиков где-нибудь на кухне, найдём им там уголок.

И владыка говорил:

— Пока мои прислужники не сядут, и я садиться не буду.

И тогда устроители начинали нас рассаживать, а владыка всё не садился — ждал. И мы усаживались, такие радостные, нам было очень приятно, что владыка о нас заботится.

Владыка с прислужниками

Возвращение владыки

Когда владыку Иоанна отправили в Европу, мы сначала прислуживали в старом соборе архиепископу Тихону (Троицкому), а когда он ушёл на покой, то викарным епископом стал епископ Нектарий (Концевич). Потом прислали архиепископа Антония (Медведева) из Лос-Анджелеса, и в приходе произошёл раскол. При архиепископе Тихоне начали строить новый собор, но из-за раскола строительство было приостановлено, и два года собор стоял недостроенный.

Чтобы уврачевать раскол, из Брюсселя в конце 1962 года вернули владыку Иоанна Шанхайского. В августе 1963 года владыка был утверждён архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским. Он пережил нападки, даже суд, который его, конечно, полностью оправдал, но все эти нестроения и тяжбы принесли ему много скорбей.

Когда владыка вернулся, мы были очень рады и снова ему прислуживали. Мой младший брат, ныне архиепископ Чикагский и Средне-Американский Пётр, а тогда Павел Лукьянов, был его келейником и секретарём. Владыка Иоанн примерно раз в месяц ужинал в нашей семье.

Перед установкой крестов на Новый собор в Сан-Франциско. На фото святитель Иоанн стоит третий слева

Как я ослушался владыку и что из этого вышло

Я хорошо учился и получил направление в Вест-Пойнт, это знаменитая Военная академия, в которую трудно попасть. Я очень радовался, был просто счастлив. Но когда пришёл к владыке получить благословение на поступление — он мне его не дал. Сказать, что я был расстроен, — значит, ничего не сказать! Я так хотел учиться в этой Академии, а владыка меня не благословил! И я ослушался его.

Перед моим поступлением в академию мне советовали ничем не выделяться среди других новичков, чтобы старшие курсанты не могли придраться. Мне говорили: веди себя незаметно, лучше будет, если даже первую неделю или две никто из старших курсантов и имени твоего знать не будет.

Курсанты Вест Пойнт

И вот в первый же день моей учёбы в этой академии нас выстроили в очередь и стали задавать вопросы для анкеты. Там вопросов мало было, и я быстро на все ответил, но вот с одним из вопросов случилась заминка. Нужно было поставить галочку напротив вероисповедания: католик, протестант или иудей. Я отвечаю: православный. А у старшего в анкете нет этого слова, и он начинает злиться и требует: выбирай что-то одно из трёх! И снова перечисляет. А я ему снова отвечаю, что я не католик, не протестант и не иудей, я — православный русский.

А там за мной растёт очередь, и все начинают кричать:

— Что за задержка?!

В конце концов я настоял на своём и получил жетон с именем, группой крови и надписью, что я православный, но эта история имела свои последствия. Мне советовали не выделяться, чтобы старшие ко мне не придирались, а тут в первый же день меня стали называть «этот проклятый русский, который всех задержал».

И мне пару недель не позволяли садиться за стол рядом с другими курсантами на завтраках, обедах и ужинах, просто прогоняли, когда пытался присесть, и я оставался голодным, поскольку стоя есть запрещалось. Мои товарищи по комнате, поляки, украдкой приносили мне спрятанную еду.

Потом старшекурсники проверяли наши тумбочки, ровно ли мы складываем нижнее бельё, а у меня там лежал маленький флакончик со святой водой. Мама мне его подписала по-английски «Святая вода», надеясь, что святыню не отберут. Один из курсантов, прочитав надпись, пнул флакончик и выругался, и я, не выдержав, ударил его. За это старшекурсник-здоровяк методично избивал меня несколько ночей подряд, отрабатывая на мне удары.

Николай Лукьянов в форме курсанта

Было и многое другое — короче, натерпелся я в этой академии. Но больше, чем издевательства, меня мучила мысль, что я ослушался владыку Иоанна. Так что через год я ушёл из академии, поступил в университет и выучился на инженера-строителя.

Работай хорошо — это моё место!

Владыка не дал мне благословение в Вест-Пойнт и повернул мою жизнь в другую сторону. Он поставил меня в строительный комитет собора, чтобы закончить его постройку. Вот как он благословил меня строить в 1964-м году — так я до сих пор и строю! Правда, сейчас уже работаю не ради зарплаты, а чтобы приносить пользу людям.

В те годы мы занимались отделочными работами в православной гимназии при соборе, строили аудитории и классы, внизу, на нижнем уровне храма, делали кладовку. Как-то я долбил там бетон, чтобы провести трубы. Было темно, пыльно, а я сам уставший, грязный. Вдруг заходит владыка Иоанн и говорит мне:

— Работай хорошо, это моё место.

Вот здесь работал Николай Лукьянов, когда Владыка предупредил о том, что здесь его место

Я тогда не понял этих слов. А потом, после упокоения владыки, мы сделали на этом месте его усыпальницу, и он там покоился до своего прославления, когда его мощи перенесли наверх — в раку в соборе.

Рака с мощами Владыки Иоанна в соборе

Последний разговор

Владыка Иоанн благословил меня на брак с моей супругой Валей. Он очень любил мою Валю и сам крестил нашего старшего сына Петра.

Когда владыка последний раз поехал в Сиэтл, то 1 июля 1966 года, в пятницу, он позвонил нам домой в 6 часов вечера. Я ответил на звонок и немного поговорил с ним. Потом он попросил позвать к трубке Валю. А мы куда-то собирались с ней. И вот она разговаривает с владыкой, а я ей показываю на часы: дескать, пора ехать. Но она продолжала разговаривать, и только потом положила трубку. И это был наш последний разговор с владыкой накануне его смерти.

Он отошёл ко Господу на следующий день, 2 июля 1966 года, на молитве в своей келье, во время посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле, перед чудотворной Курско-Коренной иконой Божьей Матери.

И я до сих пор чувствую свою вину в том, что я торопил жену во время её разговора с владыкой.

Владыка с чудотворным образом Курско-Коренной иконы Пресвятой Богородицы в сопровождении епископа Нектария. 1965 год

Как за пару дней изменили городские законы

На следующий день после разговора, в субботу, мы узнали о блаженной кончине владыки. Мой младший брат, нынешний архиепископ Пётр, и я полетели в Сиэтл. Когда прилетели, был субботний вечер, все похоронные бюро закрыты. Епископ Нектарий и мой брат облачили владыку Иоанна. Юра Кальфов, который тоже был прислужником владыки, и я пытались получить документы на перевоз тела владыки в Сан-Франциско.

А в штате Вашингтон, где находится Сиэтл, действовал закон, разрешающий перевозить тело усопшего только в течение 24 часов после его смерти. Если же после кончины человека истекали сутки, его запрещалось перевозить из одного штата в другой, и нужно было хоронить там, где он умер.

И вот мы каким-то образом смогли договориться с одним из похоронных бюро, хотя все они были закрыты, и они привезли нам гроб в субботу ночью. Мы успели оформить необходимые документы и перевезти владыку в Сан-Франциско.

А в Сан-Франциско нет кладбища, и запрещается хоронить в пределах города. И вот за два дня изменили городские законы, что вообще теоретически было невозможно. Изменили законы, потому что тысячи верующих просили об этом администрацию города, и нам разрешили оставить мощи владыки Иоанна в соборе.

Кафедральный собор в Сан-Франциско

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас!

Все мои сыновья очень почитают владыку Иоанна Шанхайского, моя жена трудится в сестричестве, а мой внук Стефан — прислужник в соборе, как я сам когда-то. Мой младший брат выбрал стезю церковного служения и стал архиереем только благодаря владыке.

Николай Лукьянов с внуком, прислужником в соборе

Я сам каждый день обращаюсь за молитвенной помощью к преподобному Иоанну Шанхайскому, Сан-Францисскому чудотворцу.

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас!

Владыка Иоанн Шанхайский с молодёжью

Преподобный Иоанн Шанхайский

Подготовила Ольга Рожнёва

http://www.pravoslavie.ru/113 508.html