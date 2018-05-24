До 90 тысяч человек приняли участие в марше против абортов, который прошёл в Дублине 10 марта 2018 г. Фото: Стефен Мак Эллиот

Древнее предание гласит, что святой равноапостольный Патрикий, принёсший ирландцам весть о Святой Троице и Христе Воскресшем, силой своей молитвы изгнал с Зелёного острова змей. Множество святых просияло с тех пор на этой каменистой, но радостно зеленеющей земле, много страдал её народ за верность своим христианским корням. Повсюду в Ирландии — руины древних святынь. Но такой беды, какая пришла на Зелёный остров в последние годы и особенно месяцы, не было здесь ещё никогда.

Кабинетом министров, возглавляемым Лео Варадкаром — содомитом, в 2015 году гордо заявившем об этой своей болезни, — инициирована кампания с целью отмены 8-й поправки к Конституции Ирландии, которая гласит: «Государство признаёт право на жизнь нерождённого, и, надлежащим образом принимая во внимание равное право на жизнь его матери, гарантирует в своих законах уважение этого права, и, насколько это возможно, законодательно защищает и отстаивает это право».

8-я поправка к Конституции Ирландии — безупречная норма в области прав матери и ребёнка. Христиане во многих странах мечтают о таком законе, который бы признавал зачатого ребёнка человеком и защищал его от аборта, оберегая при этом и жизнь матери.

«Это один из самых прогрессивных элементов конституционного права, который когда-либо видел мир, — говорит один из лидеров партии „Возрождение Ирландии“ („Renua Ireland“) Нил О’Махони. — Он обеспечивает защиту беременным женщинам и нерождённым младенцам, а там, где возникает опасная ситуация, позволяет врачам отдавать приоритет спасению жизни матерей. Так что благодаря 8-й поправке Ирландия имеет один из самых низких показателей материнской смертности в мире: коэффициент материнской смертности в Ирландии составляет 6,5 на 100 000 человек, а в США — 28 на 100 000».

Республика Ирландия — нейтральная страна, она не входит в НАТО, зато состоит в Евросоюзе, развращённая «элита» которого энергично превращает Европу в Содом. Противники христианства уже давно ведут борьбу с традиционными ценностями ирландского общества, одной из которых издревле был запрет на аборты. Прежде всего в СМИ идёт непрерывная травля Католической церкви. Действительные и мнимые грехи её служителей подаются в раздутом виде, при этом внушается, что и в Бога верить не стоит. Через программы, финансируемые хорошо знакомым нам Фондом Джорджа Сороса, в ирландских университетах (носящих имена святых!) половые извращения подаются преподавателями-геями как норма. В результате такой обработки молодёжи, проводимой по программам Фонда Сороса, на гей-парады в Дублине выходит в среднем 40 тысяч душевнобольных.

Сегодня на чувствах молодых играют, рассказывая в телепрограммах, как некомфортно женщинам ездить избавляться от своих детей в Англию, что есть несколько случаев (!) смертей и, конечно же, о том, что ребёнок до 6 недель — это «не совсем ещё человек». Многих уверили, что 8-я поправка якобы «попирает права женщины». Так появилось движение «Pro-Choice», которое убеждает граждан Ирландии сказать «Yes» желанию убить собственное дитя. Один из вдохновителей этой безумной толпы, орущей: «Моё тело — моё дело!», — Саймон Харрис, занимающий кресло министра здравоохранения (!), называет Ирландию «холодной, чёрствой и беспечной», потому что она запрещает убивать зачатых детей.

Кажется, нигде так ясно, как в нынешней кампании в Ирландии, не видна разница между христианским и извращённо-сатанинским пониманием прав человека: права на добро и права на зло.

Лучшие люди Ирландии подвизаются сегодня за правду в движении «Pro Life», которое объединило церковные приходы со всеми ирландцами, для которых право человека на жизнь выражает саму суть национального характера этого народа — жизнелюбивого, семейственного, готового на жертвы ради родины. За свою республику, за своё правовое государство ирландцы заплатили дорогой ценой: их не сломили ни оккупация, ни голод. И сейчас, когда мистером Соросом — «сексуальным просветителем» всей планеты — право ирландских детей на жизнь поставлено под сомнение, это всколыхнуло лучшие силы страны.

«Не бойтесь свидетельствовать о равенстве всех жизней — как в частных беседах, так и публичных дискуссиях, не обращая внимания на давление и принуждение вас молчать», — призвал глава католиков всей Ирландии архиепископ Имон Мартин.

В последние месяцы активистами движения «Pro Life» — докторами и юристами, студентами и спортсменами, людьми, которые сами пережили аборт и не желают этого другим, — проводилась огромная разъяснительная работа в городах и селениях Зелёного острова. Их наглядная агитация великолепна: плакаты показывают красоту материнства и отцовства, беззащитность младенца, его потребность в нежности, любви. На ирландском телеканале RTE состоялись дебаты о личности ребёнка в материнской утробе, разоблачившие ложь «доктора» Питера Бойлана о том, что зачатый младенец якобы начинает развиваться только с 12 недели и что до этого он будто бы «не является человеком». Кроме того, открылось, что в законопроекте об абортах, уже подготовленном правительством Варадкара, допустимый для аборта срок вдвое выше — до 24 недель беременности, в то время как публично министр Саймон Харрис заявляет о вдвое меньшем сроке.

Активистки, ратующие за убийства детей

Тем не менее антихристианская верхушка, как и везде в Европе, действует в Ирландии нагло, напористо и целей своих, похоже, готова добиться любой ценой.

Мы, православные христиане, знаем, что испытания всегда посылаются как людям, так целым народам для того, чтобы обратить наш разум и сердце к Богу.

Каков бы ни был исход очередного безбожного референдума, который состоится в далёкой Ирландии 25 мая, эта встряска будит души людей на острове святого Патрика, обращая их взор к своим христианским корням. Наши молитвы — с народом Ирландии.

http://www.pravoslavie.ru/113 170.html