Священник возглашает: Благодарим Господа!

Народ отвечает: Достойно и праведно есть!..

Представьте себе измученного, несчастного, запутавшегося человека, которого вдруг находят и ведут во дворец, и говорят ему:

— Посмотри, этот дворец принадлежит твоему отцу, он твой, это твоё наследство.

До этой минуты это был измученный, голодный, в порванной одежде, бедный человек, а теперь он внезапно стал наследником огромного богатства и радуется уютному дворцу. Его сердце буквально переполнено благодарностью и признательностью тому, кто подарил ему это наследство. То же самое происходит и с нами. Когда мы видим Бога, когда мы стоим перед Ним, то первая реакция нашего сердца — это благодарность: «Благодарим Господа!» Мы отвечаем: «Достойно и праведно есть!..», то есть достойно и праведно Его благодарить. Мы много раз говорили о благодарении (Евхаристии), но мы должны это делать снова и снова, потому что благодарность Богу — это очень важное дело. Мы видим, что Божественная литургия называется Святой Евхаристией (то есть святым благодарением), а это означает, что человек всегда должен выражать благодарность Богу. В то время, когда начинается главная часть Божественной литургии, Церковь призывает нас благодарить в себе, и больше от нас ничего не требуется. Мы не должны пугаться и вздрагивать:

— Сейчас начинается Божественная литургия, и горе вам! Горе вам, потому что вы грешники! Подумайте об аде, мучениях, Божьем гневе, подумайте о том, что все вы попадёте в преисподнюю!

Ничего подобного. Такие мысли и чувства неуместны в духовной жизни, они не приводят нас к правильным отношениям с Богом. А каковы должны быть наши отношения с Богом?

Мы — дети Божии и должны благодарить нашего Небесного Отца. Разумеется, мы знаем это, а также знаем то, что мы грешные и вовсе не хорошие дети Божьи. Тот, кто думает, что он хороший, не имеет внутреннего расположения благодарить Бога. В то же время тот, кто считает себя очень плохим человеком, гораздо искреннее благодарит Бога. Тропарь, который подготавливает нас к Рождеству Христову, повествует о том, что мы находимся в духовной темноте, и Свет взошёл на нас, и поэтому мы ещё больше должны благодарить Его. Если бы мы были праведными и добрыми, мы бы сказали:

— Мы хорошие, и это естественно, что Бог находится рядом с нами!

К сожалению, очень много людей так думают о себе, и это является болезненным состоянием — они верят, что таким образом заслуживают благосклонность Бога. Я это часто слышу от людей, которые приходят ко мне. И я спрашиваю их:

— Какие отношения у вас с Богом?

И они отвечают:

— Очень хорошие, батюшка! Очень хорошие. Чего бы я ни попросил у Него, Он всё даёт мне! За что бы я ни помолился Богу, Он исполняет все мои просьбы! У нас всё хорошо дома, мы здоровы, у нас всё нас прекрасно, и мы очень довольны Богом!

Но если у тебя возникают проблемы, тогда что происходит с тобой? Неужели у нас хорошие отношения с Богом только потому, что у нас всё хорошо?! Это неправильные отношения с Богом. Тот, кто так думает, безусловно, духовно больной человек. Вообще, в нашей повседневной жизни нам очень не хватает чувства благодарности. В то время как в прошлом люди были более простодушными, смиренными и искренне за всё благодарили Бога…

Пусть каждый задумается об этом. Когда мы просыпаемся утром, кто из нас говорит:

— Слава Богу! Благодарю Тебя, Христе, Боже мой, что Ты удостоил нас проснуться!

Мы просыпаемся и начинаем охать:

— Ох, Пресвятая Богородица!

Спешим встать с постели, умыться, позавтракать, выйти из дома… Нет времени для благодарности. Или когда мы садимся кушать, кто из нас благодарит Бога за пищу, которую Он дал нам? Печальная картина. В то время как Церковь учит нас, что когда мы хотим что-то сделать, например, выпить стакан воды, мы должны перекреститься. Есть благочестивые люди во многих монастырях, которые, прежде чем выпить стакан воды, осеняют себя крестным знамением. Я вспоминаю, что когда приехал на Кипр и нас угостили водой, и я перекрестился (я этому научился на Святой Горе Афон), меня спросили:

— Разве перед тем как выпить стакан воды, надо креститься?

Так ли важно осенять себя крестным знамением, перед тем как выпить стакан воды? В сущности, очень важно уметь выпить стакан воды. Человек, находящий в своей жизни что-то ценное, постоянно славит Бога.

Один духовник на Святой Горе рассказывал, что однажды богатый человек по имени Онассис пригласил его отслужить у них дома водосвятие. Когда он шёл к нему, то думал — как он встретится с этим очень богатым человеком, самым богатым человеком в мире? Но увидел его, сидящего в кресле с повязкой на глазу. Он сказал:

— Знаете, батюшка, у меня большая проблема, я не могу моргать, и вы не можете себе представить, как я страдаю из-за этого!

Он не мог сделать самое простое движение, которое мы делаем миллионы раз в день, для того чтобы глаз мог увлажняться и человек мог видеть. У него этот нерв был парализован, и он страдал, мучился, его жизнь стала пыткой, потому что он не мог сделать это простое движение.

— Сейчас я оценил, насколько ценно то, что я делал раньше, а теперь не могу это делать и страдаю из-за этого, — добавил он.

Хочу отметить, что мы делаем много вещей и не понимаем, что за это мы должны благодарить Бога. Церковь учит нас, что когда мы садимся кушать, необходимо помолиться. Есть молитвенное чинопоследование перед вкушением пищи. Есть молитвы, которые мы читаем, когда садимся за стол. Некоторые люди спрашивают:

— Да ладно, даже когда мы едим, мы должны молиться? Молиться ради одной тарелки пищи? Разве нельзя поесть, не помолившись, а обязательно вставать и читать молитвы?

В этой связи я вспомнил об одном простодушном юноше, который работал в крупной компании и во время обеденного перерыва ушёл в комнату отдыха, чтобы съесть свой сэндвич. Закрыв за собой дверь, он открыл целлофановый пакет, лежавший на столе перед компьютером. Первое, что сделал юноша, — встал, хотел перекреститься и прочитать молитву «Отче наш». Когда его рука коснулась лба, открылась дверь, и в комнату вошёл коллега. Поскольку юноша был недавно воцерковлён, его рука застыла у него на лбу. О нём подумали, что он сошёл с ума, что юноша ставит перед собой сэндвич и отдаёт ему честь, как это делают военные… По всей компании прошёл слух, что он болен и что ему нужен психиатр, потому что отдаёт честь сэндвичу. Вызвали психиатра, чтобы он осмотрел юношу, но он ничего не сказал врачу…

Все те, у кого есть семья, научитесь этой простой истине: прежде чем сесть за стол, чтобы поесть — встаньте и прочтите молитву «Отче наш». А затем произнесите молитву после вкушения пищи: «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришёл еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас».

Я сейчас вспоминаю о том, как во второй раз приехал к старцу Паисию. Тогда я был молод, мне было 18 лет. И он предложил мне погостить некоторое время у него. В тот день я впервые остался у старца Паисия. Он сказал мне:

— Сейчас будем кушать!

Я спросил его:

— Батюшка, что мы будем есть?

А он ответил:

— Я накрою большой стол, ты же мой гость!

Он шутил со мной.

— У меня есть рыба, треска, я приготовлю тебе богатую трапезу!

Мы вышли на улицу. У него не было стола. Мы пришли на поляну, где лежал один камень. Он сказал мне:

— Мы тут будем трапезничать. Подожди минуту, я накрою стол!

Он ушёл и принёс клеёнку, на которой были изображены разные фрукты — бананы, виноград, арбузы.

Старец Паисий произнёс:

— Я стелю эту клеёнку, когда ко мне приходят официальные гости, а не каждый день.

А что он имел? У него ничего не было, кроме сухарей. Он спросил меня:

— Хочешь чаю?

Я не люблю чай и ответил старцу:

— Спасибо! Не хочу.

У старца Паисия на грядке росло пять или шесть головок зелёного лука, и он принёс головку зелёного лука и один салат. На обед мы ели маслины, зелёный лук и салат. Кругом была пустошь, но я никогда не забуду, что, прежде чем начать кушать, он сказал:

— Давай прочтём молитву.

Мы встали и начали молиться. Он поднял руки и произнёс: «Отче наш, Иже еси на небесе́х!..»

Ну, что вам сказать, там действительно присутствовал Господь! После того как мы поели, старец Паисий сказал благодарственную молитву. И что же мы ели? Ничего особенного — сухари, которые при других обстоятельствах я и за деньги не стал бы есть, головка зелёного лука и один салат. Но я никогда не забуду эти минуты, это был самый ценный обед в моей жизни.

Если мы будем это делать у себя дома, то создадим приятную обстановку, которую, к сожалению, в наше время мы утратили. А именно такую обстановку ждут наши дети. Когда твой ребёнок приходит домой и садится кушать, что мы делаем — ссоримся, кричим, оскорбляем друг друга, не садимся все вместе за стол, а каждый по отдельности. Как это называется — домом, семьёй? Когда каждый по отдельности садится кушать? И, разумеется, мы все изнервничались. В отсутствие взрослых ребёнок, возвращаясь из школы, берёт еду из холодильника, разогревает её. И разве это еда?

Другой ребёнок не хочет кушать первое и второе, а хочет другую еду. Почему? Потому что этот ребёнок никогда не молился, прежде чем съесть эту обычную еду. Разумеется, когда ему исполнится 18 лет, он не захочет возвращаться домой, дабы не сталкиваться с домашними проблемами. Он найдёт себе девушку, которая не понравится его матери. И тогда она вспомнит о духовниках и о Церкви, начнёт приходить в храм и просить священников:

— Батюшка, помолитесь за моего ребёнка! Привести ли в церковь моего сына?

Когда, сейчас? Сейчас уже поздно приводить в церковь твоего сына.

Сейчас ты будешь «есть» то, что ты «готовила» столько лет. Чем ты занималась всё это время? Когда твоему ребёнку было не пять лет, а пять дней, ты должна была научить его молиться. То есть ты должна была молиться, а он должен был видеть, как ты молишься. И таким образом и он научился бы молиться. Если он бы научился молиться, то благодарил бы Бога, и всё было бы совсем по-другому. Если мы это будем делать, то станут полезными даже самые простые вещи. С этого всё начинается. Христос говорит:

— Если Я вам говорил о земном, и вы не можете это понять, то как Я вам буду говорить о небесном? (ср. Ин. 3, 12)

Если мы не будем благодарить Господа за такие простые вещи, как пища, то как мы будем благодарить Бога во время Божественной литургии за возвышенные вещи? Но кто благодарит Бога? Его благодарит только смиренный человек. Тот, кто не имеет смирения, думает, что Господь его должник, Который всё должен ему дать или исполнить.

Давайте все мы заглянем внутрь себя и посмотрим, есть ли у нас дух благодарности. Знаете ли вы, как прекрасна жизнь, когда мы благодарим Бога? Давайте научимся каждую минуту находить то, за что быть благодарными Богу. Даже за самые простые вещи. Даже в наших отношениях. Вот видите, как трудно сказать: «Спасибо!» нашим близким. Дарят тебе подарок, а ты говоришь:

— Ну, спасибо… не надо было вам тратиться!

Или дарят тебе пальто, а ты говоришь:

— Ну, спасибо, но оно мне не подходит! Не моего размера! Это пальто мне не нравится. Оно, наверное, куплено не в бутике, а в каком-нибудь дешёвом магазине! Давайте я узнаю, где он купил его!

Мы достойны жалости… Ну, что тут сказать? Неужели, дитя моё, ты не можешь сказать одно слово: «Спасибо»? Мы постоянно гримасничаем, морщимся. Как же ты тогда создашь благодарственную атмосферу в своём доме? Другой человек является твоим зеркалом. Что ты покажешь ему, он тем же ответит тебе. Мы всё время жалуемся на других: мой муж плохой, мой ребёнок непослушный, соседи злые! Но знаете ли вы, что чаще всего мы сами виноваты в этом? Я ежедневно в этом убеждаюсь. Мы всё время жалуемся, мы постоянно несчастны. Нет, дитя моё, всё не так. Научитесь за всё славить Бога, за все беды и несчастья, за всё, что происходит с тобой, скажи: «Слава Богу!» Когда ты от всей души скажешь: «Слава Богу!», то тебе станет легче. Но когда ты этого не говоришь, ты становишься всё грустнее.

Авва Исаак говорит, что человеку, у которого нет духовного познания, что бы ты ни дал, всё будет мало. Он ничем не может быть доволен и никогда не поблагодарит тебя. Если ты со своим братом, мужем, ребёнком не можешь иметь хороших отношений, как ты будешь их иметь с Богом? Давайте не будем обманывать себя. «Тот, кто не любит своего брата, — говорит апостол Иоанн, — не любит и Бога» (ср. 1 Ин., 4, 20). Если мы не будем благодарить ближних, то и Бога не будем благодарить. С этого всё начинается. Чтобы достичь великого, необходимо начинать с малого.

Я знаю многих людей, которые благодарны Богу, и это очень ценные люди. Я вспоминаю некоторых бабушек, которые переживали большие проблемы, а их глаза излучали спокойствие, благость, добро. Почему? Потому что они говорили:

— Слава Богу! Батюшка, слава Богу! Я не ропщу, не возмущаюсь!

Они не выражают недовольство — это не фатализм, а доблесть души. Человек должен принять свою повседневность, словно она подаётся с руки Господа, и за всё благодарить Его. Именно благодарность делает тяжёлые моменты в жизни человека лёгкими.

Представьте себе детей, которые никогда не видели, чтобы дома их родители благодарили Бога. Что произойдёт тогда с ними? Я вспоминаю об одном монахе на Святой Горе Афон, который работал в огороде. В Неа Скити не было огородов, там келии находились среди скал. Поэтому мы ходили в другие монастыри, которые имели большие огороды, чтобы нам дали милостыню, и мы бы приготовили себе пищу. Там, куда мы ходили, один монах всегда давал нам много овощей.

— Батюшка, не надо нам давать столько овощей!

— Берите, берите!

— Но что мы с ними будем делать?

— Ничего, возьмите!

И каждый раз он нагружал нас продуктами. Он сильно уставал от работы, а мы не приходили ему помочь — копать огород или поливать овощи, — а только брали продукты.

— Нам этого достаточно, батюшка! Спасибо!

— Нет, это я вас благодарю! Большое вам спасибо!

Он был очень рад, что что-то из продуктов нам давал.

А ещё вспоминаю о другом монахе, который жил в святогорской столице Карее. Мы туда ездили по делам из скита. Часто мы приезжали внезапно, без предупреждения, и притом поздно ночью. Или звонили по телефону и говорили ему:

— Батюшка, мы приедем этой ночью.

— Приезжайте, для меня это будет большой радостью! Это большая честь для меня!

А сколько хлопот мы создавали ему! Он готовил нам ужин, сервировал стол, топил печку, заботился о нас — мы изменили все его планы на предстоящий день. Тем не менее он был очень рад нам.

Когда такой человек стоит перед тобой, ты, даже если бы хотел, то не смог бы ему причинить зла. Я расскажу вам о св. Моисее Мурине, жившем в Египте, — он был разбойником, убийцей и злодеем. Рассказывают, что он решил пойти в один монастырь, чтобы ограбить монахинь. Он сказал себе:

— Там женщины беззащитные, живут одни в пустыне, я могу сделать всё, что я хочу!

Подойдя к святой обители, он перелез через монастырскую сыроварню и вошёл внутрь. Монахини, в своей простоте не думая о том, что он может причинить им какое-то зло, сразу же, как увидели его, сказали ему:

— О, добро пожаловать! Садись!

И сразу же пошли и принесли воду, чтобы помыть ему ноги. Он попытался что-то сказать им, но они произнесли:

— Садись, сядь, ты устал!

Принесли ему таз с водой и поесть. Его сердце растрогалось. Он отказался от такого образа жизни, а затем стал великим подвижником.

Перевод с болгарского: магистр богословия Виталий Чеботар, dveri.bg

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