Патриаршее Подворье святителя Николая в итальянском городе Бари представляет собой паломнический комплекс зданий в стиле псковско-новгородского зодчества XVвека. Подворье включает в себя одноглавый храм с верхним приделом в честь святителя Николая Чудотворца и нижним приделом в честь святителя Спиридона Тримифунтского, а также Дом паломника, хозяйственные помещения, домик для священника, небольшую часовню с маковичной главкой в честь святого Царя-страстотерпца Николая II и чудесный внутренний сад.

Настоятель Патриаршего Подворья, протоиерей Андрей Бойцов, любезно согласился на интервью для Портала «Православие.ру».

Ольга Рожнёва и протоиерей Андрей Бойцов в храме на подворье

— Отец Андрей, в жизни каждого человека действует Промысл Божий, но иногда он скрыт, а иногда явно открывает себя в каких-то знаках, знаменательных встречах, вовремя услышанных словах. Были ли у вас такие знаки, явные проявления Промысла Божия о вас в вашей жизни?

— Если мы говорим, что даже малые события в нашей жизни обусловлены Промыслом Божиим, то тем более этим же Промыслом предопределены такие большие события, как хиротония, когда человек призывается к служению Богу и Церкви в священническом сане.

Когда я был ребёнком и юношей, казалось, ничто не указывало на то, что я стану священником. Родился я в 1973-м году — в 1970-е государство к Церкви относилось негативно, а молодёжь воспитывали пионерами и комсомольцами. Я сам был комсоргом. Бабушки мои, как и почти все бабушки моих сверстников, ещё хранили веру, водили меня маленьким в храм, на Пасху пекли куличи и красили яйца, а родители мои уже воспитывались в советское время и были советскими служащими, далёкими от Церкви. Папа строил АЭС, поэтому мы жили в городке Удомля рядом с КАЭС — Калининской атомной электростанцией.

В годы моей юности началась перестройка. На экзаменах по обществоведению мне достался билет «Перспективы развития социалистической системы». И со всей горячностью и искренностью юности я ответил то, что думал: никаких перспектив у социалистической системы вообще нет, и в скором будущем, лет этак через пять, социалистическое содружество развалится, а большинство бывших социалистических стран встанут на капиталистический путь развития.

Бари

Случись такой ответ несколькими годами раньше — не видать бы мне хорошего аттестата, но в год моего экзамена уже подули ветры свободы, и мне ничего за мои предсказания не было — никаких наказаний или гонений. Я давал социалистическим странам пять лет, но развал случился ещё быстрее — через год.

Школьником я мечтал о будущей профессии: то собирался стать адвокатом, то военным, то конструктором двигателей для космических кораблей. Что происходило в 1990-е — нет нужды пересказывать, все это знают, скажу только, что под влиянием происходящих лихих событий я наметил себе следующий жизненный план: становлюсь взрослым, уезжаю в Америку и превращаюсь в бизнесмена с Уолл-стрит. Вот такой план.

Но Господь лучше меня знал, что мне нужно. У моих родителей имелось собрание сочинений Достоевского. Очень благодарен школьной программе за знакомство с великим писателем. Познакомившись с ним в школе, я не остановился, пока не прочитал все 12 томов. Больше всего мне понравился роман «Братья Карамазовы». Прочитав его, я стал искать Евангелие. А в те годы духовной литературы не было. Отцу моего друга, отличному врачу, подарили Библию — редкий по тем временам подарок.

Я прочитал Библию — и всё. Карьера бизнесмена и Уолл-стрит больше меня не волновали. Я запоем начал читать религиозных философов: Константина Леонтьева, Николая Бердяева, Семёна Франка, Сергия Булгакова. У нас Ленин считался классиком, мы на обществоведении конспектировали его статьи, а Бердяев развенчивает Ленина в «Истоках и смысле русского коммунизма».

Так Господь открыл мне глаза и повёл — Не вы Меня избрали, а Я вас избрал (Ин.15,16). Я совершенно изменился, стал ходить в храм, покрестился и обрёл духовного отца. Им стал ныне приснопамятный протоиерей Леонтий Мельник.

Как-то я высказал духовному отцу своё желание стать иконописцем. Но он мне ответил так: «Андрюша, батюшкой тебе нужно становиться». И благословил поступать в семинарию. Развал Советского Союза я встретил уже в Московской духовной семинарии, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Литургия в крипте у мощей святителя Николая

— Отец Андрей, вы служите у мощей великого святителя Николая Чудотворца. Такое тоже случайно не происходит. Как Господь и святитель Николай привели вас в Бари?

— Вы знаете, ещё когда я учился в семинарии, у меня вдруг появился такой посыл: выучить итальянский язык. Я мог бы сейчас найти разумное объяснение своему порыву: сказать, что я его решил учить, чтобы читать в оригинале книги по Патрологии, но на самом деле это было просто мистическое, ничем не объяснимое желание. Я просто почувствовал — мне нужно учить итальянский. И в этом уже был Промысл Божий. А я к тому времени неплохо знал английский и французский, ещё у нас имелось множество кружков и факультативов, и я уже учил латынь и греческий. Поэтому после латыни и французского итальянский давался мне легко.

Затем я получил послушание проводить по лавре экскурсии для иностранных туристов на итальянском и французском языке. А сразу после семинарии меня взяли в Отдел Внешних Церковных связей, в сектор, где требовалось знание итальянского, и я поработал там несколько лет младшим научным сотрудником.

Опять же Промыслом Божиим принимал участие в качестве переводчика в приёме делегации из Бари Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и тогда ещё митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Так я познакомился с мэром города Бари и с приором базилики святителя Николая Чудотворца задолго до того, как оказался в этом городе.

Литургия в крипте

В 1995-м году я венчался с выпускницей Иконописной школы при Московской духовной академии, Натальей Николаевной Платоновой. В 1999-м году экстерном окончил Московскую духовную академию, в этом же году меня рукоположили в диакона, а затем в иерея. Служил на приходе Пророка Илии в Тверской области.

Мы с матушкой растим четверых детей, двое из них родились в России, а двое — уже в Италии, поскольку в 2002-м году меня отправили в командировку в Неаполь для организации православного прихода. Здесь с нуля был создан Свято-Андреевский приход. В Амальфи находятся мощи святого Андрея Первозванного. Рядом находится город Бари, и мы с прихожанами часто ездили в этот соседний приход.

А в марте 2011 года меня перевели в Бари и назначили настоятелем Патриаршего Подворья.

— Расскажите, пожалуйста, немного о судьбе Патриаршего Подворья в Бари.

— Патриаршее Подворье в Бари начали возводить при личном участии святого Царя-страстотерпца Николая II. Он сделал первое пожертвование: 10 тысяч рублей. Средства на строительство собирала вся Россия: дважды в год, на Николу вешнего и Николу зимнего, устраивали в русских храмах тарелочный сбор. В 1911-м году на эти деньги купили участок земли в Бари, вскоре заложили первый камень. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна приезжала на Подворье с инспекцией.

Был возведён прекрасный храм — он был необходим, поскольку в начале XX века католики не допускали православных богослужений у мощей святителя Николая в базилике. Подворье успело принять несколько сотен русских паломников, которые ехали в Бари даже во время Первой мировой войны.

Базилика святителя Николая

А затем в России заполыхала революция и Гражданская война. Поток русских паломников прекратился, и русское Подворье перешло в собственность муниципалитета Бари. И лишь в 2008-м году была достигнута договорённость о возвращении Подворья Русской Православной Церкви.

Только через четыре года после договорённости итальянцы наконец съехали, и мы начали делать ремонт. В 2014-м году осуществилась мечта святого Царя-страстотерпца Николая II о том, чтобы на русском Подворье в Бари могли останавливаться русские паломники.

Вот теперь, оглядываясь назад, на свою жизнь, я вижу, как Господь вёл меня сюда, в Бари: и желание поступить в семинарию, и желание учить итальянский, и командировка в Неаполь — всё это было в русле Промысла Божия и предшествовало моему служению у мощей великого святителя Николая Чудотворца.

— Какие трудности в вашем служении и как вы их преодолеваете?

— Огромное количество обязанностей, совершенно разноплановых. Отселение муниципальных органов, реставрация здания, превращение офисов в паломническую гостиницу — всё это потребовало неимоверного напряжения сил. Вникал в архитектурные премудрости, строительные вопросы, тонкости итальянского законодательства, ведь речь идёт об охраняемом памятнике культуры.

В отличие от общины в Неаполе, в Бари меньше русских эмигрантов, меньше русская община, и вся масса дел (строительство, юридические вопросы, вопросы налогообложения, подбор персонала, поиск средств, ремонт и благоукрашение храма) решается совершенно чудесным образом — с помощью святителя Николая. Я чувствую его святую помощь.

В верхней части базилики

Однажды под Рождество нам пришёл счёт — налог за вывоз мусора с 2008 по 2012 год, то есть за тот период, когда здесь фактически работал муниципалитет Бари. Счёт был огромен: 850 тысяч евро. Я молился святителю Николаю, чтобы святой помог нам в этом затруднительном положении. Конечно, предпринимал какие-то житейские меры: искал адвоката, консультировался у юриста. Но чувствовал, что человеческая помощь здесь бессильна, если не поможет наш святой покровитель. И святитель Николай помог: сумму долга снизили в десятки раз. И это была не человеческая помощь, а помощь святого.

Могу свидетельствовать также о помощи святителя Николая в окормлении паломников. Летом — жара, огромное количество паломников, причём некоторые из них никогда в жизни не исповедались, а тут, у мощей великого святого, ощутили такую благодать, что решили сделать это в первый раз. И священник должен за несколько минут постараться объяснить таким паломникам какие-то основные понятия духовной жизни.

Приезжают тысячи людей, бывают 300−400 исповедников на службе. Конечно, помогают священники из России, часто они сопровождают большие группы паломников, но всё равно и мне приходится много исповедать. Как-то я исповедал человек 70 подряд — и сделать это человеческими силами невозможно, только с помощью благодати Божией и святителя Николая Чудотворца. И после службы не чувствуешь себя опустошённым — наоборот, ощущаешь прилив сил.

На подворье

— О чём чаще всего просят люди святителя Николая Чудотворца?

— Одна из главных проблем, которая является следствием Вавилонского плена Советского периода, — это нежелание или невозможность многих людей иметь детей. Русский народ вымирает. Появилось множество бесплодных семейных пар. Люди живут в браке 10 и более лет — и не могут иметь детей. Они идут к врачам, и врачи говорят: «Даже не надейтесь родить ребёнка — вы бесплодны!» Другим говорят противоположное: «Вы здоровы, и мы не понимаем, почему вы не можете родить ребёнка!»

Но почти все, кто приезжает к нам в Бари и молится у мощей великого святителя о даровании им чада, получают просимое. Многие возвращаются через год, чтобы совершить Святое Крещение над родившимся по молитвам к святителю Николаю младенцем или просто поблагодарить за исполнение прошения.

Площадь перед базиликой святителя Николая с Анжуйской аркой и скульптурой святителя

Расскажу вам одну чудесную историю. Приехали супруги лет под 50, у них были взрослые сыновья. И вот они, как мне позднее сами рассказали, молились у мощей примерно так:

— Дорогой святитель Николай, мы счастливы в браке, и у нас два замечательных взрослых сына. Всё у нас хорошо, и ничего особенного мы у тебя не просим, приехали просто потому, что очень почитаем и любим тебя. Если бы, конечно, нам посчастливилось приехать к тебе, дорогой наш святитель Николай Чудотворец, лет 10−15 назад — мы бы попросили тебя о рождении третьего ребёнка, поскольку всю жизнь мечтали родить ещё дочку. Но сейчас уже мы никого родить не можем по причине наших немолодых лет.

Когда супруги вернулись домой — благодать, полученная у мощей, оказалась так велика и сильна, что неплодная в силу возраста жена понесла и родила чудесную здоровую девочку. Сейчас счастливые супруги с радостью воспитывают дочку.

Другая семья 15 лет ждала ребёнка, столько времени они надеялись и верили, хотя случались минуты уныния и отчаяния. После молитвы у мощей супруга понесла и родила здоровенького младенца. И таких случаев огромное количество.

Вот 35-летняя паломница, отчаявшаяся найти спутника жизни, молилась у мощей, просила о даровании ей супруга. Через месяц после возвращения из паломничества она нашла своего человека — свою «вторую половинку», ещё через месяц они обвенчались, а сейчас ждут ребёнка.

И таких случаев так много!

Протоиерей Андрей Бойцов в своём кабинете на подворье

— Благодарим вас за беседу, дорогой отец Андрей! Помоги вам Господи в вашем служении!

— А я в свою очередь желаю всем читателям Портала «Православие.ру» хоть раз в жизни приехать в замечательный город Бари — самый русский город Италии. У кого такой возможности нет, по причине недостатка материальных средств, болезни и других обстояний, — нужно помнить, что благодать Божия и помощь великого святителя Николая Чудотворца действует вне зависимости от места, и молитвенную помощь мы можем получить даже при домашней молитве перед иконой, и даже бумажной иконочкой святителя Николая. Николай Чудотворец видит жизненные обстоятельства каждого из тех, кто обращается к нему за молитвенной помощью. И он никогда своих не оставляет.

Желаю читателям Портала также жажды жизни в Боге, жажды стяжания благодати Христовой и желания следовать тернистым путём святости — Будьте святы, ибо Я свят (Лев.11, 44).

Особой помощи Божией в архипастырском служении — духовному руководителю Портала владыке Тихону! Всегда храню в сердце память о наших встречах в Неаполе и Бари!

С протоиереем Андреем Бойцовым беседовала Ольга Рожнёва

http://www.pravoslavie.ru/113 086.html