Любили семьи и собирались домой — и всё, что сейчас известно о трагедии в Грозном

19 мая во время вечернего богослужения четверо боевиков напали на храм Михаила Архангела в Грозном. В церкви было около пятидесяти человек. Большего числа жертв удалось избежать, поскольку прихожане смогли закрыть двери храма. Террористы убили двух сотрудников полиции, охранявших храм, и одного прихожанина. Ещё один прихожанин оказался ранен.

Погибшие и пострадавшие

Во время столкновения с боевиками погибли старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Сотрудники полиции работали в МВД Саратовской области и находились в полугодовой служебной командировке. Уже совсем скоро оба должны были вернуться домой.

Старший сержант полиции Владимир Юрьевич Горсков родился 26 ноября 1988 года селе Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области. Службу в органах внутренних дел начал в январе 2010 года. В последнее время проходил службу в должности полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области.

— Он был очень спокойным, добрым человеком. Знаете, про таких говорят мухи не обидит..При этом к своей работе, которую очень любил, относился ответственно. Ещё очень любил животных. Дома всегда были кошки, собаки, — рассказали «МК» знакомые полицейского.

Старший сержант полиции Кайрат Естоопарович Рахметов родился 14 февраля 1987 года родился в посёлке Пригорки Перелюбского района Саратовской области. В 2007 году окончил Пугачёвский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева. Службу в органах внутренних дел начал с ноября 2009 года. В последнее время проходил службу в должности полицейского поста внутренней охраны группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отделения полиции № 2 МО МВД России «Пугачёвский» Саратовской области. У него остались жена и семилетняя дочь.

«Он уехал в командировку на шесть месяцев, сам захотел. Тогда была ещё зима, планировал к лету как раз вернуться. Служба проходила в целом спокойно. То в горах дежурили, то вот храм охраняли по месяцу. Вчера в 6 вечера он должен был смениться, а нападение произошло примерно в 15.30. Перед этим он позвонил жене, потом началась служба в храме, зазвонили колокола, и он сказал, что перезвонит после; позвонили ей уже потом с полиции и сообщили эту страшную весть», — рассказала ИА «Взгляд-инфо» жительница Перелюба.

По её словам, Кайрат безумно любил свою шестилетнюю дочь, которая в этом году должна идти в первый класс. «Он даже жене не разрешал её ругать. Нормальный, работящий мужчина был, спортом занимался. Служба в полиции ему нравилась», — рассказала собеседница и добавила, что командировка у Кайрата заканчивалась через 18 дней — 6 июня он должен был уехать из Чечни.

Также погиб прихожанин Артемий, который приехал в Чечню из Узбекистана искать родственников.

При нападении также тяжело ранен детский врач Фёдор Напольников, также уроженец Саратова, несколько лет назад приехавший в Чечню. Он работает заведующим отделением детской хирургии и урологии Гудермесской Центральной районной больницы.

Фёдор Напольников. Фото: sarnovosti.ru

«Пациент получил огнестрельное ранение. У него было повреждено лёгкое с незначительным повреждением структур корня лёгкого. Ему уже проведена операция одним из ведущих специалистов в Чечне Хамзатом Ибриевым. Состояние пациента стабильное, жизни его полученное ранение не угрожает», — сообщили в пресс-службе Минздрава ЧР .

С места событий

Александр Егорцев, главный редактор сайта фонда «Православные инициативы»:

— Я прилетел в Грозный в 5 утра, в 6 утра был в храме, думал, что всё будет закрыто, готовился ждать, но охрана меня впустила, настоятель отец Сергий не спал, как и всю ночь ему не удалось заснуть.

Конечно, состояние пока у всех шоковое.

Фото Александра Егорцева

Что мне рассказали: нападавшие начали стрелять во дворе храма, шла всенощная, люди не растерялись, очень быстро отреагировали, закрыли двери, просто подпёрли стулом. В храм зайти не удалось, поэтому продолжили обстреливать снаружи, стреляли по двери, в окна — на окнах решётки, поэтому через них тоже забраться было невозможно.

Но следы от пуль, или дроби, видны везде — и снаружи, и внутри. Пострадала икона архангела Михаила, икона Царственных новомучеников, пули попали в бак со святой водой.

Как происходила ликвидация бандитов, точно сказать не могу. При храме есть пост охраны, но я не знаю, убитые были на этом посту, или уже из приехавших полицейских.

Фото Александра Егорцева

Для меня это личная история, в 2001—2002 годах я был тут как корреспондент в командировке и одновременно организовывал гуманитарную помощь от Татьянинского храма в Москве. Тогда от храма осталось только три стены, люди там прятались от обстрелов.

А уже в прошлом году я организовал экспедицию «Кавказ неизвестный», на машине мы проехали 8 тысяч километров, были в Чечне, Дагестане, Грузии. И в Грозном познакомились с семьёй настоятеля отца Сергия Абасова, наши семьи очень сдружились. Семья священника, кстати, живёт в доме при храме, и матушка Галина тоже была на службе, вышла во двор как раз, когда началась стрельба.

Александр Егорцев

Сейчас храм восстановили, рассчитан он, наверное, на несколько сотен людей, приход сохранился, на службу в воскресенье утром пришли человек 50. Приехали священники из соседних регионов, службу возглавил владыка Варлаам.

Когда я узнал о трагедии, сразу же решил вылететь в Грозный, сначала это была личная инициатива, но сейчас уже переросла в служебную командировку.

Фото Александра Егорцева

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам:

— О трагедии я узнал во время службы. Я служил в Ново-Синайском монастыре в Ингушетии, когда о нападении мне рассказал секретарь епархии. Он сказал, что напали на храм. Я сразу же сообщил о произошедшем Патриарху, а после службы отправился в Грозный.

В храме к тому времени уже никого из прихожан не было, на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

На следующий день, в воскресенье, мы совершили литургию в храме. Мы помолились об упокоении погибших, о здравии пострадавших, чтобы Господь дал силы людям перенести все эти скорби, которые выпали на нашу епархию. Казалось бы, совсем недавно произошла трагедия в Кизляре, а теперь вот — в Грозном.

Погибли двое полицейских, охраняющих храм и один верующий — он приехал из Дагестана к родственникам. Ранено двое полицейских и один прихожанин: врач — хирург, который держал дверь храма, чтобы бандиты не смогли ворваться. Он находится в тяжёлом состоянии.

Понятно, что кто-то хочет расшатать межрелигиозный мир, потому нам очень важно этот мир хранить, о чём и говорит Патриарх.

Самое главное — у верующих нет паники, нет особых страхов. Потому сегодня в храме было немало народу, среди них — прихожане с детьми, паломники. Они молились в храме, глядя на следы от пуль, некоторые из которых попали в иконы — Царственных страстотерпцев и архистратига Михаила. Жизнь не остановилась. Людям важно были прийти в храм, помолиться, укрепить свои духовные силы.

Мы получаем слова соболезнования, но общей массовой реакции понимания, что произошла трагедия — нет. Думаю, что люди до конца не осознали ту беду, которая к нам уже пришла и заявила о себе.

Понятно, что выдвигать версии — дело правоохранительных органов. Но по каким-то моментам — по тому, что в Кизляре была двустволка, нож у нападающего, что здесь такое же оружие, люди предполагают, что это так называемые «спящие ячейки», которые состоят из молодёжи и вот теперь те деструктивные силы, не желающие мира, их выпустили, чтобы те совершали подобные страшные акты.

Больно, что такие акты происходят уже систематически, и здесь всем нужно объединить усилия для работы с молодёжью. Ведь тем боевикам — экстремистам было по 18 — 19 лет. Нужно приложить все усилия, чтобы такое не повторялось, и для этого нужна именно серьёзная профилактическая работа.

Требуется и особая бдительность.

Я на Кавказе служу с 1999 года и для меня неудивительно, что храмы охраняются, тем более — после похищения священников. С тех пор ситуация улучшилась. Но теперь бандиты избрали другую тактику, другие объекты для нападения — храмы, безоружные люди, дети, женщины. Это выглядит провокацией, призванной разрушить межрелигиозный мир на Кавказе.

Реакция Церкви

Соболезнования близким погибших при нападении террористов на храм Михаила Архангела в Грозном выразилСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«С большой скорбью воспринял известие о произошедшей в минувшую субботу вооружённой атаке на храм Михаила Архангела в столице Чеченской Республики. В результате нападения бандитов во время вечернего богослужения погибли и пострадали люди. Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова искреннего сочувствия тем, кого затронула данная трагедия.

Эта бесчеловечная и циничная вылазка террористов, не имеющих ничего общего с верой в Бога, была направлена на то, чтобы поколебать столь ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе, посеять вражду и страх среди его жителей.

С признательностью хотел бы отметить героизм и мужество сотрудников полиции, ценой своей жизни защищавших людей и давших должный отпор нападавшим.

Да ниспошлёт Милостивый Господь скорейшее исцеление раненным, утешит родных и близких погибших и упокоит души преставившихся рабов Своих во обителях небесных, идеже праведные упокояются."

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя попытку нападения на церковь в Грозном, выразил уверенность, что террористы не достигнут своих целей.

«Кучка экстремистов, предположительно псевдоисламского толка, попытались запугать православных верующих Чечни, посеять рознь между православными и мусульманами, но получила достойный отпор», — заявил Легойда.

«Мы скорбим о ставшем жертвой теракта прихожанине храма Архангела Михаила, а также погибших при исполнении своего долга правоохранителях, которые показали себя настоящими героями, защитив молящихся», — добавил представитель Церкви.

«Я не сомневаюсь, что акт террора будет единогласно осуждён представителями мировых религий в России и за рубежом, равно как и всеми здравомыслящими людьми», — отметил он.

«Православные и мусульмане России, как и прежде, будут едины в борьбе с террористами, поддерживая друг друга перед лицом общей опасности», — сказал Легойда.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выразил соболезнования близким полицейских и прихожанина, погибших при нападении террористов на храм Михаила Архангела в Грозном.

«Глубокой скорбью отозвалось в моём сердце известие о трагедии в грозненском храме. Спустя три месяца после нападения на храм в Кизляре на территории нашей епархии вновь пролилась кровь. Очевидно, что силы зла не успокоились и продолжают свои попытки разрушить межконфессиональный мир в регионе. Но мы знаем: Бог с нами, и расточатся враги Его.

Возношу свои горячие молитвы о выздоровлении раненых и упокоении душ погибших и выражаю надежду на скорейшее выяснение обстоятельств произошедшего", — сказал владыка Варлаам.

Соболезнования также выразил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин:

«С болью и горечью все православные люди и я лично восприняли известие о вооружённом нападении на храм Михаила Архангела в г. Грозный, о гибели людей. Эта бесчеловечная и циничная вылазка террористов, как оценил её Святейший Патриарх Кирилл, была совершена во время богослужения, когда в церкви совершается молитва о мире всего мира.

При нападении террористов погибли находившиеся в служебной командировке полицейские из Саратовской области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, тяжело ранен прихожанин храма детский врач Фёдор Напольников, также уроженец Саратова.

Духовенство и прихожане Саратовской епархии молятся об упокоении убиенных защитников храма. Верим, что Господь не оставит Своей милостью тех, кто встал на защиту безоружных людей и погиб на боевом посту. Они исполнили одну из главных заповедей Божиих ― о любви к ближним, душу свою, по слову Спасителя, положили за них (см.: Ин. 15, 13).

Выражаю глубокие соболезнования тем, кто в результате этого теракта потерял своих родных и близких.

Молимся о помощи Божией, о скорейшем выздоровлении раненых, об утешении и исцелении душевных ран всех пострадавших в этой трагедии".

http://www.pravmir.ru/lyubili-semi-i-sobiralis-domoy-i-vse-chto-seychas-izvestno-o-tragedii-v-groznom/