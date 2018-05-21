Мученик Никифор родился 23 марта 1884 года в деревне Пупки Рузского уезда Московской губернии в семье крестьян Петра Константиновича и Марфы Созонтовны Зайцевых. Никифор окончил сельскую школу, с детства тянулся к просвещению и был человеком весьма начитанным; будучи трудолюбивым, он имел и крепкое хозяйство, что при советской власти навлекло на него многие беды.

Во время Первой мировой войны Никифор Петрович был призван в армию, но, как человек зрелого возраста, из запасных, он был послан служить в обозе. Вернувшись домой, он снова занялся крестьянским хозяйством. Верующий человек и постоянный прихожанин храма, он состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе, был неизменным участником крестных ходов и молебнов, призывал и односельчан молиться Богу и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора Петровича свидетельствовали о нём, что он был человеком глубоко церковным и безупречной нравственности, противником пьянства и безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, всё же вступил в колхоз. Он привык в своем хозяйстве к размеренной работе, рассчитанной на длинный крестьянский день, и был несогласен с требованиями чрезвычайщины, когда многое начинает делаться, при невозможности быстрого исполнения, напоказ. Бывало, председатель колхоза начнёт подгонять, говорить, что надо быстрей работать, и даже покажет, как это, например, быстрей надо жать, но Никифор Петрович, как человек многоопытный и в то время уже немолодой, степенно на это ответит: «Ты сейчас только поработал, а мне целый день работать, и я так не смогу». В колхозе он никогда не начинал работать не помолившись, что, естественно, не нравилось партийному начальству.

Наступили гонения 1937 года, когда снова, как в 1930 году. Власти взялись за уничтожение всех добросовестных крестьян и использовали любой повод для их ареста и осуждения. Никифор Петрович был человеком верующим — и это было вполне достаточно для ареста. 23 сентября 1937 года он был арестован и заключён в тюрьму в Волоколамске.

В качестве свидетелей были допрошены председатель и секретарь сельсовета и один из колхозников. Они показали, что Никифор Зайцев, заговаривая о расстреле Тухачевского и других, говорил, что зря расстреливают: «Смотрите, какое время — брат брата расстреливает». Когда летом 1937 года на собрании говорилось о людях, мешающих работе в колхозе, «Зайцев поднялся и крикнул: „Грабят наяву, все забирают, а еще доказывают…“ хлопнул дверью и ушёл»."Зайцев против подписки на займы… Зайцев ярый религиозник, всё время хлопочет о ремонте церкви, у себя дома в дни религиозных празднеств устраивает молебны и песнопения… во время религиозного праздника Пасхи уговаривал колхозников устроить шествие с иконами говоря им, что якобы новая конституция разрешает делать это. В этом году при обсуждении вопроса об антирелигиозной пропаганде Зайцев заявил: «Святое Писание — это истинная правда, а все остальное — антихристово вранье». Зайцев поёт на клиросе в церкви". «В своём доме Зайцев устроил целый иконостас и каждый вечер устраивает песнопение перед иконами, причём поет настолько громко, что его слышит вся улица. На колхозной работе Зайцев показал себя лодырем, редко выходит на работу, а когда выходит, так больше молитвы поёт». «Зайцев является ярым церковником и первым ходатаем по церковным делам… Колхозникам говорит, что нужно верить только Евангелию, а всё, мол, остальное, в том числе и колхозы, — это „антихристовы дела“. На госзаймы Зайцев никогда не подписывается, заявляя, что он против помощи антихристу. Зайцев государственные поставки называет грабиловкой».

Следователь, вызвав Никифора Петровича на допрос, заявил:

— Следствие располагает данными, что вы имеете тесную связь со служителем религиозного культа… который часто посещает ваш дом; при встречах с ним ведете разговоры на политические темы. Дайте показания по этому вопросу.

— Да, действительно, священник посещает мой дом — приходит в религиозные праздники с молебном, после молебна я устраивал для него чай. Вёл я со священником разговоры, как обстоит дело у нас с уборкой урожая. Разговоров на политические темы я с ним никогда не вёл.

— Следствию известно, что вы среди односельчан занимаетесь контрреволюционной и антисоветской агитацией. Следствие предлагает дать показания по этому вопросу.

— Контрреволюционной и антисоветской агитацией я никогда не занимался.

— Следствию известно, что вы в июне 1937 года при проработке постановления правительства «О льготах колхозникам по зернопоставкам» выступили среди колхозников с гнусной контрреволюционной клеветой на партию и правительство и утверждали, что это постановление является обманом колхозников. Дайте показания по этому вопросу.

— Таких слов я не говорил; это про меня сказали потому, что сейчас в Советском Союзе большинство людей клеветники, которые клевещут из-за пустяков на людей. По моим убеждениям такое зло развелось потому, что не стало христианской веры, молодежь не воспитывается в духе христианского учения о морали.

— Следствию известно, что в своих разговорах с колхозниками вы поддерживали известных контрреволюционеров. Дайте показания по этому вопросу.

— Мои личные убеждения по этому вопросу таковы: эти люди были умными людьми, но они сделали дурно, что вместо пропаганды своих идей пошли на измену. Если бы они не изменили, а пропагандировали свои идеи, я приветствовал бы их. Я не согласен также с тем, что их расстреляли, и считаю это жестокой карой.

— Следствие располагает данными, что вы выступаете против колхозов и называете их антихристовым предприятием. Дайте показания по этому вопросу.

— Колхозы вещь хорошая, но народ не подготовлен к общественной работе, и потому в колхозах нет согласованности в работе. Я ещё в период коллективизации предлагал не торопиться с созданием колхозов, а сперва создать показательные колхозы, чтобы люди убедились в их преимуществах, и потом уже строить колхозы в массовом порядке.

— Следствие располагает данными, что вы выступаете против государственных поставок, называя их грабиловкой. Дайте показания по этому вопросу.

— Нет, я против государственных поставок не выступал.

— Следствие располагает данными, что вы выступаете против государственных займов. Дайте показания по этому вопросу.

— Нет, против государственных займов я не выступал.

— Следствию известно, что вы ходатайствовали о разрешении священнику хождения с иконами по домам граждан в дни религиозного праздника Пасхи и подговаривали на это колхозников. Дайте показания по этому вопросу.

— Мне священник объяснил, что сейчас в конституции сказано, что мы имеем право устраивать шествие с иконами без всяких разрешений местной власти… Священник ходил по деревне с Евангелием и крестом. Священник мне показал книгу и говорит: «Вот я на всякий случай в кармане ношу конституцию, чтобы при придирках сельсовета показать им ту графу, в которой разрешается совершать эти обряды».

— Кто ещё кроме вас придерживается ваших взглядов в вашем селе?

— Моих взглядов придерживается моя жена Мария Игнатьевна. У меня дома часто бывает священник, и мы с ним ведем разговоры на религиозные темы. Я сам состоял членом церковного совета и пел на клиросе.

— На какие темы вы вели разговоры со священником?

— Мы разговоры вели только на религиозные темы.

На этом следствие было закончено, и Никифора Петровича перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к восьми годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен на Беломорско-Балтийский канал на станцию Медвежьегорск. После того как работы здесь стали сворачиваться, Никифор Петрович был отправлен в Каргопольлаг в Архангельской области, куда он прибыл 28 июля 1941 года. В лагере ему пришлось плести рыболовные сети.

Никифор Петрович Зайцев скончался 21 мая 1942 года в Каргопольлаге и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Никифор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2006 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 52−56

Собор новомучеников и исповедников Российских