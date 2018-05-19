Ни для кого уже не секрет, что история России искажена. В особой степени это касается великих людей нашей страны. Которых представляют нам в образе тиранов, сумасшедших или безвольных людей. Одним из самых оболганных правителей является Николай II.

Однако, если взглянуть на цифры мы убедимся, что многое из того, что нам известно о последнем царе — ложь.

В основу своего правления Николаем II было положено сохранение принципов государственного строя, укрепление Церкви, дарование благоразумных, основанных на христианской морали свобод, сохранение великодержавного авторитета Империи, повышение общего благосостояния населения путём широких хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня образования.

Россия представляла собой огромную территорию, составлявшую 19.179.000 квадратных вёрст или около 8.320.000 кв. миль.

В административном порядке она состояла из 97 губерний и областей, разделённых, в свою очередь, на 816 у.е.здов.

Н.Обручев (Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и Монарха) писал:

Гениальный русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев, бывший не только химиком, но и экономистом, и государственным деятелем в своём замечательном труде «К познанию России», изданном незадолго до его смерти (в1906 г.), даёт подробную картину российского благополучия. Основываясь на статистических данных Всероссийской переписи населения 1897 г. и на данных статистического комитета, приведённых им в своём отчёте «Движение населения Европейской России в 1897г.» (в 1900 г.).

Население России:

Менделеев подчёркивает, что в 1897 г. рождаемость составляет 4,95%, смертность 3,14%, а естественный прирост населения 1,81%. «Считаю очень не излишним, пишет Менделеев, обратить внимание на то, что такого естественного прироста, какой найден для 1897 г. (1,81%), ни для одной страны до сих пор неизвестно». Сравнивая США и Аргентину, Менделеев указывает, что прирост населения этих стран больше потому, что он состоит из естественного прироста, увеличенного иммиграцией населения из других стран. Одновременно он указывает на самую благополучную в этом отношении страну Германию, где годовой прирост населения составляет 1,5%. Далее Менделеев приводит статистику Ирландии, где происходит явная убыль населения, и указывает также на ряд стран, в которых население постепенно вымирает. Такой страной после Великой революции, развращённая её революционной философией и падением нравственности, стала Франция, население которой перед Первой мировой войной систематически уменьшалось. Менделеев вычисляет, что если из «предосторожности взять для прироста населения России 1,5% вместо 1,81%, то в 1950 г. оно будет составлять 282,7 миллионов человек. По советской статистике, общая численность населения Советского Союза составляла в 1967 г. цифру в 235 миллионов, тогда как, по вычислениям Менделеева, она должна была бы достигнуть цифры в 360 миллион, как минимум. Вот это «дефицит» в населении России, равный в 125 миллионам людей! По советской статистике, прирост населения за 1967 год составляет 1,11%. Есть над чем задуматься.

«В России ежегодно, — сообщает Менделеев, — прибывает 2.000.000 жителей, т. е. в каждую минуту дня и ночи общее число рождающихся в России превышает число умирающих на 4 человека.»

Великий русский учёный обращает внимание российской общественности на рост населения, которое к 2000 году должно достигнуть 600.000.000 душ. исходя из этого, Менделеев приходит к выводу, что для обеспечения и увеличения благополучия населения необходимо увеличить рост отечественной промышленности, заняться землеустроением, поднять производительность сельского хозяйства и труда вообще. На основании же результатов переписи данных о движении населения он приходит к твёрдому выводу о том, что вопрос этот императорским правительством правильно поднимается и трактуется, о чём свидетельствует более быстрый рост городского населения за счёт сельского и рост крестьянского землевладения.

Промышленность

Касаясь нашей промышленности, Менделеев указывает на то, бумагопрядильная промышленность завоевала вне всякой конкуренции все рынки Азии. Он указывает на то, что экспорт прекрасных по качеству и очень дешёвых бумагопрядильных изделий, как ситцы, кумач, сатинет, «чёртова кожа» и т. д. совершенно вытеснили такие же товары английской промышленности в Китае и других азиатских странах, включая Индию.

Экспорт за границу сахара, табака, папирос, водочных изделий, икры, рыбных и других консервов достигает внушительных размеров.

«Всякий русский, ездивший за границу, — пишет Менделеев, — знает, что в России конфетные изделия всякого рода, начиная от простых карамелей и варенья до конфет высшего сорта, не только лучше, чем где бы то ни было, но и дешевле.»

Со своей стороны (пишет Н. Обручев, автор воспоминаний) я не могу не указать и уверен, что каждый, живший в Императорской России, это подтвердит, что таких лимонадов, какие там выделывались, по своему качеству и вкусу, нигде за границей не было и нет и сейчас; особенно в этом отношении выделялись московские: «Фруктовые воды» Ланина и «Ситро» и «Клюквенный» Калинина.

Наши консервы Прохорова, выделывавшие малороссийский борщ, судака в майонезе, жаренных куропаток и тетеревов, сладкий горошек и т. д., фруктовые и рыбные консервы: шпроты, кильки, скумбрия были и, хоть в прошлом, до сих пор остались вне конкуренции, так же как разные виды икры, папирос, табака и водки.

Статистика за 20 лет царствования Царя-Мученика даёт следующие сведения: развитие промышленности в России шло гигантскими шагами — в 1914 г. в России имелось 14.000 крупных фабрик и заводов, на которых работало уже около 2.500.000 рабочих, производивших товаров общей стоимостью около 5 млрд. золотых рублей. Кроме этого была развита кустарная промышленность, в которой принимало участие несколько миллионов главным образом малоземельных крестьян, занимавшихся этим промыслом, как подспорьем к сельскому хозяйству. Кустари выделывали ножи, ножницы, обувь, валенки, гончарные изделия, мебель, игрушки и много художественных изделий из слоновой кости, серебра и дерева.

Владимирская губерния славилась иконописью, Кавказ — оружием и всякими украшениями, Бухара, Хива и Туркестан — коврами, Великороссия и Малороссия — вышивками, Белоруссия — сукнами и тончайшим полотном, Ярославская губерния — валенками и полушубками и т. д. В России устраивались ежегодно 30.000 ярмарок, из которых наиболее славились международные ярмарки в Нижнем Новгороде.

Крестьянство

Любовь Николая II к простому народу не была абстрактной: он стремился систематически к улучшению его быта и благополучия, целый ряд законодательств и реформ, проведённых на их основании, свидетельствуют об этом. Особенно это ярко сказалось в его реформах, касавшихся землеустроения крестьян. Он хорошо понимал то, что не понимали теоретики социализма, выставившие демагогический лозунг «Вся земля — крестьянам». Царь-Мученик ясно сознавал, что раздел всей земли поровну утопичен и неминуемо привёл бы сельхоз. продукцию страны в катастрофическое состояние в ближайшие же десятилетия. О разделе сельскохозяйственных угодий могли говорить лишь безграмотные люди и безответственные демагоги. В 1914 г. на всей площади России в 19.179.000 кв. вёрст, проживало 182,5 миллиона жителей. Если разделить поровну всю площадь России, то в среднем бы выходило 10,95 десятины на одну душу. А в общее число этих десятин входили площади, занятые населёнными пунктами, железными и другими дорогами, озёрами, болотами, горами и огромнейшими пространствами пустынь, тундр и лесов. Государь это хорошо сознавал, а нужны были на деле коренные реформы для улучшения продукции сельского хозяйства. Для этого требовалось уничтожение общинного владения и чересполосицы (т.е. расположение земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками).

Убеждённость Государя о необходимости проведения такой реформы разделяли величайшие умы России: проф. Д.И. Менделеев, ген.-адъютант Н.Н. Обручев, проф. Н.Х. Бунге, проф. Д.И.Пестржецкий, министры Д.С. Сипягин и П.А. Столыпин, начавший проводить эту реформу в жизнь.

Интересно отметить, что по этому поводу пишет в своих мемуарах С.Ю. Витте: «Должен сказать, что, с одной стороны, я ещё не вполне изучил крестьянский вопрос относительно преимуществ того или иного способа крестьянского владения землёй, не установил себе окончательного воззрения». И далее читаем — «Таким образом я не высказался ни за общину, ни за личное владение, а находил, что было бы благоразумнее, пока не будет выяснен крестьянский вопрос во всей его совокупности, действие статьи приостановить».

Обеспечение малоземельных и безземельных крестьян составило предмет особой заботливости правительства. С 1906 г. началось усиленное переселение крестьян в Сибирь. Перевоз переселенцев производился за счёт казны. Поземельная Землеустроительная Комиссия и Переселенческое Управление выдавали таким крестьянам ссуды и пособия на обзаведение хозяйством. В Азиатской России под переселение крестьян отводились земли, исключительно пригодные для сельского хозяйства и в полосе, климат которой был наиболее мягкий и здоровый.

Россия к 1917 году была совершенно крестьянской страной в большей степени, чем какая-либо из Европейских стран. Накануне революции крестьянам принадлежала вся пахотная площадь земли в Азиатской России и 80% её в Европейской России.

Улучшение сельского хозяйства, иначе говоря, улучшение быта и экономического благосостояния 75% всего населения России было постоянной заботой Царя-Мученика. Одновременно с реформами по землеустроению очень много было сделано для улучшения сельского хозяйства и для поднятия сельскохозяйственной продукции. Количество начальных, средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений быстро росло.

В России было выведено много сортов плодовых деревьев, овощей, ягод и злаков. На этом поприще особенно много достиг известный русский учёный И.В.Мичурин. Туркестанские и кавказские персики, виноград, абрикосы, груши и сливы были лучшими в мире. Черноморский чернослив вытеснил в последние годы перед революцией знаменитый французский чернослив. Росло виноделие; русские крымские и кавказские вина, донское шампанское, удельное «Абрау-Дюрсо», если не превосходило, то и не уступало по своему качеству французскому. Выводились новые породы скота и лошадей.

По обследованиям проф. Д.И. Менделеева климат России из всех стран Европы был наименее благоприятным для сельского хозяйства. Особенно страдало сельское хозяйство от засух, когда под влиянием дувшего из юго-восточных пустынь Азии ветра, весь урожай Поволжья, юго-востока и юга России сгорал на корню. «До революции, — пишет проф. Пестржецкий, — в 46 губерниях было 84 тыс. хлебозапасных общественно-крестьянских магазинов. На 1 января 1917 года запасы ячменя, ржи и пшеницы в магазинах было 190.456.411 пудов — и это только в хлебезапасных магазинах, не говоря уже о других закромах!»

По статистическим сведениям за 1912 год в Российской Империи имелось:

— 35.300.000 лошадей — на II месте были США (23.015.902 лошади);

— 51.900.000 голов крупного рогатого скота — мы состояли на II месте после США (613.682.648 голов);

— 84.500.000 овец — мы занимали II место в мировой продукции после Австралии (85.057.402 головы).

Царская Россия была житницей Европы. «В среднем за 1909−1913 гг., — сообщает проф. Пестржецкий, — продукция зерна в России составляла в год 75.114.895 тонн. Во всех остальных странах Старого и Нового Света вместе с рисом собиралось 360.879.000 тонн. Таким образом, зерновая продукция России составляла 21% продукции всего мира. Россия вывозила больше зерна, муки и семян, чем США и Аргентина совместно».

Наука и образование

Народное образование в России в Царствование Императора Николая II быстро развивалось. Бюджет народного образования с 40.000.000 руб. в 1894 г. достиг 400.000.000 млн. рублей в 1914 г. Плата за обучение в русских университетах по сравнению с заграничной была исключительно низкой — 50 рублей в год. Студенты из крестьянских, рабочих и незажиточных семей освобождались от платы за обучение и были стипендиатами. Высшее образование не было привилегией исключительно богатого класса, как это было за границей. Обучение в начальных школах было вообще бесплатным. Студенты и учащиеся в средних учебных заведениях (старших классах) имели возможность зарабатывать интеллигентным трудом, главным образом уроками.

Бывший лидер фракции трудовиков I Госдумы И. Жилкин писал: «Снова более и более выпукло выступает одна знаменательная черта — стихийно растёт дело народного образования. <…> Совершается громадный факт: Россия из безграмотной становиться грамотной. Вся почва громадной российской равнины как бы расступилась и приняла в себя семена образования — и сразу на всём пространстве зазеленела, зашелестела молодая поросль».

В 1906 г. Госдумой и Госсоветом был принят законопроект о введении в России всеобщего образования! Эта реформа в области народного образования должна была быть законченной в 1922 г. В связи с этим в России ежегодно строилось 10.000 начальных школ и открывалось 60 средних учебных заведений.

Экономика

В царствование Николая II, как и в тогдашних США, подоходного налога не существовало. Налоговое обложение в России было самое низкое по сравнению с другими великими державами Европы.

По статистическим данным за 1912 год:

НАЛОГИ В РУБЛЯХ НА ОДНУ ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЛИ

Прямые Косвенные Россия 3,11 5,98 Австрия 10,19 11,28 Франция 12,35 16,00 Германия 12,97 9,64 Англия 26,75 13,86

Несмотря на это, государственные доходы России с 1.410.000.000 золотых рублей в 1897 г. возросли до 3.417.000.000 золотых рублей в 1913 г. Золотой запас Госбанка с 300.000.000 рублей в 1894 г. возрос до 1.600.000.000 рублей в 1914 г. Сумма Госбюджета с 950.000.000 золотых рублей в 1894 г. возросла до 3.500.000.000 золотых рублей в 1914 г. За всё это время госбюджет российской империи не знал дефицита.

Государь Император покровительствовал отечественному капиталовложению и был непреклонным противником иностранного. Несмотря на ограничения для иностранных капиталов, экономическое благополучие России, и в частности её промышленность, быстро росли. С конца XIX века промышленное развитие России происходило быстрее, чем в любой другой стране. В России очень поощрялась кооперация, и в этом отношении Россия, пожалуй тоже стояла на I месте в мире. В 1914 г. в России было 45.000 кооперативных сберегательных касс и, вероятно, около 30.000 лавок.

Рабочее законодательство

Интересы рабочих защищались специальным законодательством. Были введены обязательные расчётные книжки, в которых вписывались часы работы и заработки, была запрещена работа для малолетних, подростки от 14 до 16 лет не могли работать больше 8 часов, для мужчин был установлен 11-часовой рабочий день. Работа на фабриках в ночное время была запрещена женщинам и подросткам до 17 лет. 12 декабря 1904 года было введено государственное страхование рабочих. Такого закона ещё очень долго не существовало в США.

Сельскому и городскому населению земствами оказывалась бесплатная медицинская помощь и бесплатное лечение в больницах и госпиталях. Первой страной в мире, учредивший департамент народного здравоохранения, была Россия.

Церковные преобразования

Царь-Мученик внёс живую струю в религиозную и церковную жизнь России. В его царствование состоялись прославления: преподобного Серафима Саровского, святителя Феодосия Углицкого, св. мученика Исидора, Святитителя Питирима, Епископа Тамбовского и многих других. Усилилась миссионерская деятельность. Росло строительство храмов. Число православных с 15 млн. при Императоре Петре I возросло до 115 и более миллионов к концу царствования Императора Николая II. В 1908 г. в России имелось 51.413 церквей.

Николаем II была совершена грандиозная по своим размерам работа государственного устроения. Благополучие России в его царствование очень быстро достигло небывалой до того высоты.

Н.Обручев «Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и Монарха», по материалам книги «Николай II в воспоминаниях и свидетельствах». — М.: Вече, 2008.

http://www.hramstrastoterpcy.ru/2018/03/itogi-pravleniya-cifry-i-fakty-nikolaj-ll-aleksandrovich-2/