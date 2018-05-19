6/19 мая исполняется 150 лет со дня рождения святого Императора-страстотерпца Николая II. Мы представляем редкие фотографии Государя 1907−1915 гг. из 6 семейных альбомов, вывезенных фрейлиной Императрицы Анной Вырубовой за границу. В 1937 г. эти альбомы были проданы студенту Йельского университета Роберту Брюстеру, который подарил их родному университету в 1951 г. С тех пор они хранятся в Йельской «Библиотеке редких книг и манускриптов» (Beinecke Rare Book & Manuscript Library). Некоторое время назад «Романовский» архив был отсканирован и выложен в публичный доступ.

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