В Неделю 6-ю после Пасхи Церковь вспоминает чудо исцеления Господом Иисусом Христом слепорождённого. Апостолы спросили Христа о причине болезни этого человека: «Он ли согрешил или родители его?» Господь в ответ указал на результат болезни — явление славы Божией.

Редакция портала «Русский Афон» собрала десять наставлений афонских святых и старцев> о причинах, смысле и цели болезней.

1. Болезнь — это великое благословение для человека. Когда человек поймёт это, то будет принимать её с радостью и с радостью воспевать: «Благословлю Господа на всякое время».

Преподобный Паисий Святогорец

2. Болезнь всегда приносит человеку огромную пользу. Болезни помогают людям, не имеющим добродетелей, стяжать милость Божию. Здоровье — это хорошее дело, но той пользы, что приносит человеку болезнь, здоровье ему дать не может. Болезнь приносит человеку духовную прибыль. Болезнь — это величайшее благодеяние. Она омывает человека от грехов, а иногда и обеспечивает ему небесное воздаяние. Если душу человека уподобить золоту, то болезнь подобна огню, это золото очищающему. Ведь и Христос сказал апостолу Павлу: «Сила Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9). Чем больше страданий причиняет болезнь человеку, тем сильнее он очищается и освящается, надо только переносить это испытание без ропота и с радостью.

Преподобный Паисий Святогорец

3. Нашествия саранчи, войны, засухи, болезни — это бич. И не в том дело, что Бог хочет таким образом воспитать человека, нет, эти несчастья — следствие удаления человека от Бога. Всё это происходит потому, что человек отрывается от Бога. И приходит гнев Божий — для того, чтобы человек вспомнил о Боге и попросил Его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал всё это и отдавал повеления о том, чтобы на человека пришло то или иное несчастье. Нет, но Бог, видя до какой степени дойдёт злоба людей и зная, что они не изменятся, попускает случиться несчастью — для их вразумления. Это не значит, что Бог устраивает всё это Сам.

Преподобный Паисий Святогорец

4. Немного терпения — это единственное, что от нас требуется. Бог даёт болезнь для того, чтобы человек получил небольшую награду, и с помощью болезни искореняет его недостатки. Ведь телесная болезнь исцеляет болезни духовные. Телесная болезнь смиряет человека и таким образом ослабляет болезни его души. Бог всё обращает во благо человеку, всё, что Он попускает, приносит пользу нашей душе. Он видит, в чём мы нуждаемся, и, соответственно, посылает нам болезнь или чтобы мы получили за неё награду, или чтобы рассчитались за какие-то грехи.

Преподобный Паисий Святогорец

5. Милостивый Господь любит Своих рабов и даёт им скорби на земле, чтобы в скорбях душа научилась смирению и преданности воли Божией и обрела душа в боли покой, за который сказал Господь: «Научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».

Преподобный Силуан Афонский

6. Всякие скорби, неудачи, болезни — всякого рода страдания, мужественно с благодарностию Богу претерпеваемые, — делают землю сердца нашего плодородною, могущею взрастить любовь.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

7. Всё прекрасное связано с болью, но и боль ведёт к радости. Роза производит шипы, а из шипа вырастает роза. Радуга обычно появляется после грозы. Буря должна пройти, чтобы на небе стали видны звёзды. Рассуждение, просвещённое христианской верой и любомудрием, рождает способность прозорливо смотреть вглубь вещей. В боли оно видит радость и надежду, ведь и Христос восторжествовал через боль Страстей и Креста.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

8. Ты знаешь, что надо делать, когда ты болеешь? Надо просить Бога, чтобы Он простил тебе твои грехи. И Бог, поскольку ты, будучи преисполнен страдания, со смирением будешь обращаться к Нему, простит тебе грехи и исцелит и твоё тело. Но будь внимателен: никогда не молись с задней мыслью, не говори: «Боже мой, прости мне грехи мои», в то время как твой ум всецело занят твоим телесным недугом. Такая молитва не будет иметь результата. Когда ты встаёшь на молитву, забудь о своей телесной немощи, принимай её как епитимью, наложенную для отпущения твоих грехов. И не безпокойся о том, что будет дальше. Предоставь это Богу, Он знает, что делает.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

9. Телесные немощи стоят на службе многим и различным намерениям неизречённой любви Божией. Здесь уместно вспомнить примитивное простонародное мнение, что болезнь это — наказание Божие за грехи, а здоровье — награда за добродетели. Но в действительности может быть совсем наоборот. Так весьма многие святые бывают отягчены многими телесными недугами, и многие люди живущие во грехе и далёкие от покаяния никогда не болеют. Конечно, никто не отрицает, что разбитая греховными страстями душа является плодородной почвой для развития многих телесных недугов, и наоборот; умиротворённая, преисполненная божественным умилением душа создаёт необходимые предпосылки как для своего собственного исцеления, так и для телесного здравия. Тем не менее, здоровье каждого человека, которое как морская волна, то приходит, то уходит, служит педагогическим целям Божиим, скрытый от нас, но открытым святым Его.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

10. Молись так: «Боже мой, я прошу Тебя меня исцелить, чтобы я Тебя благословлял и Тебя славил. Но, если Ты знаешь, что для моего спасения полезно другое, воля Твоя да будет». Всеблагий, моё доброе чадо, не делает ничего, что не приносило бы пользу нашей душе. И болезнь, и искушение — всё, что Он нам попускает, — попускает для нашей пользы. Чего мы не знаем и часто ропщем, негодуем и делаем много зла. А Он, по великой Своей любви, стремится только к пользе нашей души. Ибо знает, что мы здесь приврёменны и всё быстро кончается и проходит. И когда закончится это наше изгнание и откроются истинные очи души, тогда мы за всё будем с признательностью благодарить.

Старец Иосиф Исихаст

http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/o-prichinakh-smysle-i-tseli-boleznej-desyat-nastavlenij-afonskikh-startsev