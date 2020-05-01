Виссарион Мефодиевич Селинин родился 22 ноября 1876 года в семье священника села Иудина Владимирской губернии. Окончил два класса Владимирской Духовной семинарии и с 1896 года служил псаломщиком во Владимирской епархии. В 1899 году Виссарион Мефодиевич был назначен псаломщиком в храм в селе Песчанское Павлодарского уезда Омской губернии, а в 1902 году рукоположен во диакона к этой церкви, в 1905‑м — переведён в храм во имя святых мучеников Флора и Лавра в городе Павлодаре.

17 декабря 1906 года отец Виссарион был рукоположен во священника ко храму Илии пророка села Ильинского Ишимского уезда (ныне посёлок Ильинка Тюменской области). Вместе с супругой воспитывали двоих детей.

В 1910 году отец Виссарион перешёл в Туркестанскую епархию и служил в храме в селе Герасимовка Лепсинского уезда, с 1911-го — в селе Ивановском того же уезда. В 1916 году он был назначен настоятелем храма Илии пророка в станице Урджар Лепсинского уезда Семиреченской области и благочинным церквей Урджарского округа.

Отец Виссарион был убит в 1918 году пришедшими к власти безбожниками-большевиками в день празднования ими 1 мая. Он был изрублен шашками во время столкновения первомайской демонстрации с крестным ходом, о чём паству известил епископ Верненский и Семиреченский Пимен (Белоликов). Сохранился надгробный камень, поставленный на месте захоронения.

Священномученик Александр прославлен в лике Новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Обретение мощей священномученика было совершено 26 октября 2001 г. Его мощи почивают в деревянной раке в Свято-Ильинском храме села Урджар Восточно-Казахстанской области.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. Братство во Имя Всемилостивого Спаса, ПСТГУ

Мощи священномученика Виссариона Селинина в деревянной раке в Свято-Ильинском храме села Урджар Восточно-Казахстанской области