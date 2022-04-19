Собор новомучеников Вышневолоцких

27 марта 1918 года к священнику Знаменской церкви села Гнездово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии явились комендант Никулинской волости, два вооружённых красногвардейца, письмоводитель, два члена волостного комитета и предъявили письменное распоряжение председателя волостного совета Журавлёва* произвести опись церковного имущества. В присутствии причта и церковного старосты они приступили к описи, в которую включили все вещи из серебра и меди и ризницу. Невзирая на бедность недавно построенного деревянного храма, они взяли из церкви все деньги: двадцать три рубля тринадцать копеек и две кассовые книжки на двести рублей. На четвертый день после этого события Журавлёв был схвачен крестьянами и отправлен под конвоем в соседний Козловский комитет, но дорогой, при переходе моста через реку, он бросился в воду и утонул. Крестьяне признали это за явное наказание Божие за разорение церквей.

В апреле состоялся волостной сход, и прихожане села Гнездово стали упрекать большевиков за то, что они незаконно захватывают церковное имущество. Особенно отличались своей ревностью в защите храма Пётр Жуков и Прохор Михайлов. Красногвардейцы тут же на сходе арестовали около тридцати человек и заключили их под стражу в здание волостного комитета. Здесь их избили, а затем через некоторое время повели в уездный город Вышний Волочёк. Дорогою арестованных крестьян жестоко били, и, пока дошли до города, красногвардейцы убили десять человек. В волостном комитете Петра Жукова избили так, что вся голова его была в ранах, были переломаны пальцы; на седьмой версте мучители покончили со своей жертвой: разрезали скулы, вырезали язык и застрелили. Не меньше мучений перенёс и Прохор Михайлов, которого избивали два дня; дорогой ему нанесли восемь штыковых ран и застрелили уже на девятой версте, когда он потерял сознание и стал нечувствителен к пыткам.

8 апреля тела убиенных новых Тверских исповедников были торжественно погребены в их приходе. Епископ Тверской Серафим (Александров) благословил оповестить о случившемся по всей епархии и отслужить всенародные панихиды во всех городских и сельских церквях.

Мученики Пётр, Прохор и иже с ними убиенные прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13?16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 47−48

*Сергей Журавлёв — председатель Никулинского волостного комитета. В своё время был осужден за воровство. Незадолго до описываемых событий убил человека при реквизиции хлеба. Постоянно угрожал народу, что закроет все церкви. По его распоряжению были ограблены храмы в селах Гнездово, Ерзовка и Петровское-Новостанское.