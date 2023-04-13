Вам известны случаи, когда один генерал застрелил другого за невыполнение приказа? Мне известен, как минимум, один такой эпизод.

Командующий Уфимской группой войск Колчака генерал-майор Сергей Войцеховский был сторонником жёсткой дисциплины и застрелил 20 ноября 1919 в селе Усть-Тарка генерал-майора Петра Гривина за самовольное оставление им фронта, который своим отходом заставил отступить южную группу Войцеховского, а также, за отказ сдать командование.

После этого назначил войскам Гривина нового командующего и приказал им вернуться на оставленные позиции.

Успешно вывел свои войска из окружения под Красноярском 5—6 января 1920 года. После смерти генерала Владимира Каппеля, сменил его на посту главнокомандующего Восточным фронтом во время Великого Сибирского ледяного похода.

Руководил наступлением белой армии на Иркутск с запада. 30 января нанёс тяжёлое поражение войскам красных на станции Зима под Иркутском и взял предместье города. Потребовал от красного командования передать белым Колчака и золотой запас. Но, узнав о расстреле Колчака, понеся тяжёлые потери и имея огромные проблемы с боеприпасами и продовольствием, не стал штурмовать Иркутск и вывел войска в Забайкалье.

В апреле 1920 года был командирован в Крым и находился в резерве Русской армии генерала Петра Врангеля, фактически руководя всей эвакуацией по его личной просьбе. В ноябре вместе с армией сам эвакуировался в Константинополь, оттуда в начале 1921 года переехал в Чехословакию.

Там он дослужился до генерала армии и сентябре — октябре 1938 года командовал 1-й чехословацкой армией. Во время Мюнхенского кризиса был отправлен в отставку, как один из сторонников отпора вермахту. В годы оккупации был в подпольной организации, занимая там пост теневого военного министра.

Немцы предлагали ему возглавить Русскую освободительную армию (так как Власову они не вполне доверяли), на что Войцеховский ответил: «Я большевиков ненавижу, но против русского солдата воевать — не пойду!»

12 мая 1945 года был арестован органами «Смерша» и приговорён к 10 годам заключения за антисоветскую деятельность. Умер в лагере 7 апреля 1951 года от желудочного кровотечения, так как много лет страдал язвой желудка.