Священноисповедник Николай родился в 1857 году в городе Касимове Рязанской губернии в семье диакона Иакова Постникова. В 1871 году Николай Яковлевич окончил Касимовское духовное училище по II разряду, а в 1877 году — Рязанскую духовную семинарию по I разряду.

По окончанию семинарии Николай Яковлевич служил учителем истории и географии в Касимовском уездном училище. В этом же году он был определён директором и преподавателем Закона Божия Курловского обноклассного образцового училища в Касимовском уезде.

В 1883 году он был рукоположен во священника к Воскресенскому храму в селе Любичи Зарайского уезда Рязанской губернии, которое после административной реформы вошло в состав Луховицкого района Московской области, а местный храм стал принадлежать Московской епархии. С 1889-го по 1902 год отец Николай исполнял послушание окружного миссионера по борьбе с расколом, с 1893-го по 1906 год он был членом благочиннического совета. В 1901 году отец Николай был награждён наперсным крестом и впоследствии возведён в сан протоиерея.

В 1912 г., по благословению епископа Рязанского и Зарайского Димитрия, в память 30-летней годовщины Любического попечительства и в знак признательности за труды по попечительству и пастырскому служению отцу Николаю Постникову от прихожан был преподнесён золотой крест.

В декабре 1929 года протоиерей Николай приехал по приглашению прихожан послужить в храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Тимошкино и прослужил здесь до 21 января 1930 года. Архиепископ Рязанский Иувеналий (Масловский), в чьём ведении тогда был Иоанно-Богословский храм, благословил его остаться здесь, но попросил, чтобы он испросил разрешение на переход у своего епископа.

Пока отец Николай служил в Тимошкино, против него в Любичах было начато дело. батюшку обвинили в том, что он «вёл антисоветскую агитацию против совхоза, колхоза и прочих мероприятий советской власти на селе, распускал провокационные слухи о гонении на религию и призывал к защите церкви от варварской власти».

Сотрудники ОГПУ, не обнаружив священника дома в Любичах, объявили его в розыск, и 28 января, по возвращении домой, отец Николай сразу же был арестован, заключён в тюрьму в Коломне и допрошен. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, что действительно бывали случаи, когда он в беседе с людьми говорил, что жить стало теперь тяжело, налоги стали большие, на религию гонение, но против совхоза и колхоза он ничего не говорил.

В тот же день следствие было закончено, и 28 февраля 1930 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Николая к трём годам ссылки в Северный край. В это время ему шёл семьдесят третий год и условия ссылки оказались для него непосильны. Протоиерей Николай Постников скончался в ссылке в Соломбальской больнице города Архангельска 10 апреля 1931 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. 255−256