Преподобноисповедник Патрикий родился 5 марта 1877 года в деревне Дьяконово Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии в семье крестьянина Петра Петрова и в крещении был наречён Павлом. В 1899 году он окончил ротную школу в Шадропольском полку. Решив посвятить свою жизнь служению Богу, Павел 25 сентября 1904 года поступил в Валаамский монастырь и 2 июня 1910 года был принят послушником. 25 июня 1915 года он был пострижен в монашество и наречён Патрикием. В монастыре он проходил послушание плотника. С 1917 года монах Патрикий подвизался при монастырской часовне на Васильевском острове в Петрограде; он был рукоположен во иеромонаха.

С 1929 года советская власть усилила гонения на Русскую Православную Церковь и принялась за повсеместное уничтожение монастырей. Сотрудники Ленинградского ОГПУ писали об этом: «В 1931—1932 годах Полномочному Представительству ОГПУ… стало известно, что в Александро-Невской Лавре, бывшем Новодевичьем монастыре и бывшем Киевском подворье сосредоточиваются контрреволюционные элементы, ведущие систематическую контрреволюционную агитацию, а также изготовляющие и распространяющие церковно-монархические произведения в виде гимнов, стихов и акафистов.

С целью ликвидации упомянутых контрреволюционных очагов были произведены обыски, арестовано и привлечено к ответственности 50 человек".

Среди других 18 февраля 1932 года был арестован и иеромонах Патрикий. Допрошенный следователем 11 марта, отец Патрикий сказал, что он занимается воспитанием своих прихожан в послушании Православной Церкви. Несмотря на все мероприятия безбожников, верующих и сейчас очень много, храм посещает около двухсот человек, а в первое время после революции было ещё больше. В настоящее время целью его деятельности является удержание хотя бы этого числа верующих и духовное воспитание их в соответствии со словом Божиим. На эту тему и говорятся проповеди, «но кто говорит, я не знаю и не помню, — заявил отец Патрикий следователю. — В общежитии-монастыре нас пять человек монахов, жили все в одном доме, была общая кухня, где собирались вместе обедать и толковали о неизбежности падения советской власти в скором времени. Но кто этот разговор начинал, я не помню, а также кто был инициатором этого, я не знаю».

22 марта 1932 года Коллегия ОГПУ приговорила иеромонаха Патрикия к трём годам ссылки в Казахстан, и он был отправлен в Курданский район Алма-Атинской области. Иеромонах Патрикий (Петров) скончался в ссылке 24 марта 1933 года и был погребён в безвестной могиле.

Преподобномученик Патрикий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 127−128

Собор новомучеников и исповедников Российских