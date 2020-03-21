Мученик Владимир родился в 1885 году в селе Конобеево Бронницкого уезда Московской губернии в семье крестьянина Егора Ушкова. В своё время Владимир окончил сельскую школу и, придя в возраст, женился; у них с женой родилось четверо детей. Имея большую семью, Владимир Егорович кроме работы в сельском хозяйстве занимался извозом. Призванный в 1914 году на Первую мировую войну, он был тяжело ранен, потерял руку и был демобилизован. После революции Владимир Егорович в поисках средств к существованию завёл мастерскую по выделке пуговиц. В двадцатых годах он был избран старостой в Троицкой церкви в родном селе Конобеево.

В 1930 году Владимир Егорович подпал под категорию лиц, лишённых советской властью гражданских прав, и всё имущество инвалида отечественной войны было описано и отобрано властями. Вслед за этим ему предложили уплатить налоги, но поскольку налоги ему платить было уже нечем, то 2 февраля 1930 года он был арестован и приговорён к пяти годам заключения в концентрационном лагере и к пяти годам ссылки. Владимир Егорович обжаловал приговор, и в апреле 1930 года было принято решение об его освобождении на том основании, что если он и занимался торговлей, то «не систематически, а лишь чтобы иметь средства к существованию, так как обременён многочисленным семейством; сам же Ушков, инвалид империалистической войны, работать на постоянной работе не может». 25 апреля 1930 года Владимир Егорович был освобождён из коломенской тюрьмы, вернулся в село и продолжил исполнять обязанности церковного старосты, а со второй половины тридцатых годов стал служить в храме псаломщиком.

19 января 1938 года, во время массовых гонений на Русскую Православную Церковь, Владимир Егорович был арестован и после непродолжительных допросов в районном НКВД, заключён в Таганскую тюрьму в Москве. Для соблюдения видимости законности чекисты привлекали к репрессиям против исповедников веры обязательных лжесвидетелей, которые давали на арестованных нужные антихристовым прислужникам показания. В качестве свидетеля против однорукого инвалида следователь допросил председателя местного колхоза, который показал, что Ушков хотя и состоит в колхозе, но «на работу не ходит, говорит, что работать в колхозе грех, ведёт религиозную агитацию, говорит, что в церковные праздники на колхозных полях работать нельзя, это великий грех». Председатель колхоза также указал, как на свидетельство преступности Ушкова, на то, что он служит в церкви.

23 января следователь допросил Владимира Егоровича.

— С какого времени вы являетесь псаломщиком конобеевской церкви? — спросил он.

— Около года. До этого я был членом церковного совета.

— Как часто вы посещали священника конобеевской церкви?

Владимир Егорович ответил, что встречался со священником большей частью в церкви, но бывал и дома, когда священник уезжал из села, и тогда он оставался у него в доме ночевать. На вопрос, не встречал ли он в доме священника кого из посторонних, исповедник ответил, что никого не встречал.

— На протяжении 1937 года вы занимались в селе Конобеево контрреволюционной деятельностью. Вы это признаёте?

— Нет, не признаю.

Следователь стал цитировать показания лжесвидетелей и спрашивать, признаёт ли обвиняемый их справедливость, но Владимир Егорович их все отверг, заявив, что всё написанное в них ложно.

9 июля 1938 года следствие было закончено, и 19 сентября Особое Совещание при НКВД приговорило исповедника к пяти годам заключения в концентрационном лагере. Псаломщик Владимир Ушков скончался в заключении в Онеглаге 21 марта 1942 года и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 92−93