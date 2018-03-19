Будем надеяться на милосердие Божие и твердо верить, что Господь не оставит нас: Иеросхимонах Андрей (Жеков)

Иеросхимонах Андрей (в миру Андрей Степанович Жеков) родился в 1865 году в одном из селений Одесского уезда Херсонской губернии. Его мать звали Параскевой. Про его жизнь в миру нам ничего не известно. Можно лишь предположить, что он получил хорошее образование и с ранних лет намеревался стать монахом.

В 1888 году в возрасте 23 лет Андрей Степанович прибыл на Афон и поступил в монастырь св. великомученика Пантелеимона, где был пострижен в рясофор 8 апреля 1889 года с именем Андрей, а 6 июня 1891 года в мантию. Первое послушание он проходил на Дмитриевской[1] келлии, где у монастыря был большой масличный сад.

27 июля 1897 года отца Андрея рукоположили в иеродиакона и благословили ехать в Россию помощником отца Михаила (Савицкого) на Чумбуре. Там он провёл почти два года. С 1899 по 1906 год по благословению старцев обители он был послан в Солунь в распоряжение Российского генерального консула, где принимал активное участие в строительстве русской больницы Солуни.

Иеросхимонах Андрей (Жеков)

В 1907 году он вернулся на Афон, и ему дали послушание эклесиарха. 5 июля 1908 года его рукоположили в иеромонаха и отправили на Кассандру[2], в метоху обители, духовником тамошнего братства. 26 сентября 1910 года отца Андрея постригли в схиму.

Несмотря на свою внешнюю активную жизнь, отец Андрей был очень внутренне собранным монахом. «Как человек, — пишет о нем отец Денасий (Юшков), — пользовался любовью братства за свой ласковый, общительный характер». За своей общительностью он скрывал полную сосредоточенность в Боге. При любых обстоятельствах творил Иисусову молитву. Некоторые знавшие о его внутренней непрестанной молитве удивлённо спрашивали его: почему он не бежит от людей и не посвятит себя только молитве? Он им отвечал: «Я не могу бежать от тех, кого люблю, а молитву, я уверен, мне, грешному, милостивый Господь подарил именно за любовь к людям».

5 августа 1917 года при пожаре сгорел верхний этаж Солунского подворья Руссика с церковью, и старцы послали отца Андрея восстанавливать подворье, с чем он отлично справился. Всё вскоре было отремонтировано, за что он был награждён золотым наперсным крестом.

Мощи иеросхимонаха Андрея (Жекова)

В это же время отец Андрей по благословению игумена Мисаила стал вместе с отцом Симеоном (Булатовым) и отцом Феодоритом (Константиновым) активно сотрудничать с русской второй особой пехотной дивизией, которая участвовала в боевых действиях на стороне Антанты на Македонском фронте. Отец Андрей не только духовно окормлял русских солдат, но в качестве фельдшера и санитара помогал раненым. В русской больнице города Солуни излечивали свои раны не только солдаты, воевавшие против немцев на Македонском фронте, но и впоследствии раненые из России, пострадавшие в братоубийственной гражданской войне.

Страшные слухи с Родины, которые приносили раненые и беженцы, сильно огорчали отца Андрея. «Дождёмся ли мы ещё светлых дней и когда? — пишет отец Андрей в своём письме от 25 февраля 1920 года к игумену Мисаилу. — Надо надеяться, что Господь смилуется над нашей многострадальной Родиной и мы дождёмся светлых будущих дней, но пока Родина наша ещё страдает и не от добра бежит из неё народ, будем надеяться на милосердие Божие и твёрдо верить, что Господь не оставит нас».

В одной из бомбардировок немецкими самолётами Солуни отец Андрей был ранен в ногу, и три месяца сам пролежал в когда-то им самим построенной русской больнице. 7 марта 1918 года вместе с отцом Симеоном (Булатовым) и отцом Феодоритом (Константиновым) за усердное исполнение своих обязанностей отец Андрей командиром дивизии господином Тарановским был награждён орденом Святой Анны третьей степени.

Преставился отец Андрей в Солуни 27 февраля (12 марта) 1921 года после продолжительной чахотки.

Примечания:

[1] Дмитриевская келлия Руссика — келлия святаго Димитрия Мироточивого Пантелеимонова монастыря. Находится у Старого Руссика, на высоте 450 метровъ над уровнемъ моря. Древняя, возобновлена въ 1863 году.

[2] Кассандра — принадлежащий Руссику (с XI века) метох на соседнем с Афоном Кассандрийском полуострове.

Публикуется по книге: «Русский Афонский Отечник XIX — XX веков». Серия «Русский Афон XIX—XX вв.» Т. 1. Святая Гора, Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2012.