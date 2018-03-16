Марфа Степановна Коврова родилась в 1887 году в селе Галыгино Коробовского района Московской области и происходила из крестьянской семьи. Решив посвятить свою жизнь служению Богу, она стала послушницей Александро-Мариинского женского монастыря в деревне Евлево Егорьевского уезда Рязанской губернии и оставалась в нём вплоть до его закрытия советской властью. Лишившись крова в монастыре Марфа проживала в селе Покров Коробовского района Московской области, где и была арестована 26 февраля 1938 года по обвинению в «антиколхозной агитации» по групповому делу монаха Петра Земского.

9 марта 1938 года Тройка при УНКВД СССР по Московской области вынесла исповеднице веры Христовой приговор — высшая мера наказания, расстрел. Марфа Степановна Коврова была расстреляна 16 марта 1938 года на Бутовском полигоне в Москве.

Преподобномученица Марфа прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2006 г.

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