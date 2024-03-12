Мученик Михаил родился 8 ноября 1884 года в селе Глухино Клинского уезда Московской губернии в семье крестьянина Дмитрия Маркова. Родители Михаила занимались крестьянским хозяйством и разрабатывали лесные делянки, изготовляя пиломатериалы. Михаил окончил сельскую школу и помогал родителям. Со временем, освоив бондарное ремесло, он стал изготовлять бочки на продажу.

В 1930-х годах Михаил Дмитриевич за невыполнение твёрдого задания дважды привлекался к судебной ответственности. Много лет он состоял в церковном совете и был псаломщиком в Тихвинской церкви. Это и было сочтено властями за преступление. 14 ноября 1937 года Михаил Дмитриевич был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день после ареста он был допрошен и на все вопросы следователя ответил, что виновным себя не признает. 16 ноября следствие было закончено, и 19 ноября тройка НКВД приговорила исповедника к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 31 декабря 1937 года он по этапу прибыл в один из Мариинских лагерей. Тяжёлые условия заключения в лагере оказались для него непосильными. Псаломщик Михаил Марков скончался от голода 12 марта 1938 года в Мариинском распределителе Сиблага и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 467−468

Собор новомучеников и исповедников российских