Священномученик Михаил родился в 1883 году в селе Гребнево Щелковской волости Богородского уезда Московской губернии в семье псаломщика местной Никольской церкви Михаила Васильевича Никологорского (1842−1884), и его супруги Марии Иларионовны (1850−1895). Михаил был крещён в Никольской церкви 26 мая 1882 г. Кроме Михаила, в семье были другие дети. В частности, известно, что у него были братья: Василий (1872−1937), впоследствии священник, расстрелян; Дмитрий (1876 г. р.), Фёдор (1879−1921), впоследствии священник.

По окончании духовного училища в 1902 году Михаил Михайлович вступил в брак с Марией Дмитриевной Кудрявцевой, сестрой будущего священномученика Сергия Кудрявцева. Тогда же Михаил Михайлович стал служить псаломщиком в храме во имя Иоанна Предтечи в селе Фряново Аксеновской волости Богородского уезда (ныне Щелковского района Московской области.). В 1917 году он был рукоположен во диакона к этой церкви, а в 1921 году — во священника. В этом храме отец Михаил прослужил до своего ареста.

В 1937 году, после того как советскими властями был отдан секретный приказ о начале массовых арестов, оперуполномоченный Щелковского отдела НКВД допросил свидетелей, которые могли дать показания о священнике Михаиле Никологорском. Один из жителей села Фряново показал, что отец Михаил в разговоре о жизни при советской власти будто бы говорил, что он первое время боялся, что при советской власти народу православного мало будет, не будут в церковь ходить. Но оказалось наоборот, православные ходят в церковь. Не все ещё с ума сошли. А скоро и все вразумятся, ведь советская власть — это явление временное, это как костёр — пока сухой, горит, а как намокнет, так и потухнет. Свидетель также показал, что когда в 1931—1932 годах власти хотели закрыть церковь, священник собирал в храме верующих, организовывал из них бригады, которые ходили по деревням и собирали подписи, чтобы храм не был закрыт.

В качестве свидетеля был вызван снявший сан диакон Предтеченской церкви Михаил Тихомиров. Он сказал, что хорошо знает священника Михаила Никологорского, так как тот служил во фряновской церкви псаломщиком, а сам он диаконом. Свидетель показал, что в 1918 году он от сана отрекся, а Никологорский остался служить. «Политические взгляды Никологорского антисоветские, так как Никологорский систематически высказывает свои недовольства существующим строем… Мне не раз приходилось доказывать ему, что он говорит неверно, но Никологорский оставался при своих мнениях».

В качестве свидетельницы была допрошена председательница сельсовета, жившая во Фрянове по соседству с отцом Михаилом. Она показала: «В сентябре 1937 года у Никологорского было организовано сборище, куда явились ярые вероисповедницы и певчие церковного хора. Последние производили всевозможные пения церковных молитв и песен. По окончании Никологорский, обращаясь к присутствующим, сказал: „Молитесь больше. Главное, Бога не забывайте“».

Отец Михаил был арестован 5 декабря 1937 года и сразу же допрошен.

— Следствие располагает данными, что вы вели антисоветскую деятельность. Подтверждаете ли вы это?

— Нет, не подтверждаю. Я антисоветской деятельности не вёл.

— Вы говорите следствию неправду. Следствие предлагает вам рассказать о своей антисоветской деятельности.

— Никакой антисоветской деятельности я не вёл.

— Следствие располагает данными, что вы в сентябре 1937 года вели контрреволюционный разговор по вопросу о жизни при советской власти. Подтверждаете ли вы это?

— Нет, не подтверждаю.

На этом допросы и следствие были закончены, и отец Михаил был перевезён в Таганскую тюрьму в Москве. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Михаила к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

Отец Михаил был отправлен на общие работы в лагерь на строительстве Беломорско-Балтийского канала и прожил там недолго. Священник Михаил Никологорский скончался в заключении 2 марта 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 322−324