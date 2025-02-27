Диакон Трифон Ильич Родонежский родился в 1873 году в Москве. 29 сентября 1937 г. он был арестован по стандартному для верующих в советское время обвинению в контрреволюционной деятельности. На момент ареста отец Трифон работал контроллером в Бауманском райпищеторге. Проживал в Москве на ул. Радио 4 кв. 14.

16 декабря 1937 года Тройкой УНКВД МО исповедник был приговорён к 10 годам лишения свободы. Скончался в заключении 27 февраля 1938 года.

Священномученик Трифон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 марта 2007 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских