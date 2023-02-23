Священномученик Валериан родился в 1897 году в семье священника Василия Новицкого, служившего в Свято-Троицкой церкви в селе Телядовичи Минской губернии. Валериан Васильевич окончил духовное училище и поступил в Минскую Духовную семинарию, но завершить образование он не успел, так как после прихода к власти безбожников семинария в 1918 году была закрыта.

В 1921 году Валериан Васильевич поступил на юридический факультет Белорусского государственного университета, но здесь он проучился недолго. В 1923 году умер его отец, и он принял решение посвятить себя служению Богу и поступить священником на место отца. В том же году он был рукоположен во священника к Свято-Троицкой церкви в селе Телядовичи. Когда у него спросили, почему он так поступил, свой выбор он объяснил просто: «Надо спасать веру». И эти слова в дальнейшем оправдал, как мог.

По воспоминаниям жителей, отец Валериан был добрым и внимательным человеком, ревностным священником и прекрасным проповедником. За время его служения немало людей вернулось в Православную Церковь. Когда началась реквизиция крестьянских хозяйств и создание колхозов, а вместе с этим усилилась безбожная пропаганда, отец Валериан заявил, что он против создания в соседней деревне Лотвин антирелигиозных кружков, и сказал, что не будет отпевать тех крестьян, которые войдут в кружки, так как в них разыгрываются антицерковные спектакли.

Описывая в письме к родственникам, жившим в Западной Белоруссии, входившей тогда в состав Польши, происходящее на родине, отец Валериан писал: «…с каждым днём становится всё хуже, в нашем селе хотят сделать коллектив, а так как жители не особенно хотят этого, то предлагают убраться вон. Так или иначе, но всё-таки сделают коллектив… У меня нет мысли бросать священство, но страшит близкое будущее — голод для детей. Почти в каждой деревне моего прихода организуются коллективы. В них антирелигиозная пропаганда занимает одно из главных мест. Таким образом, количественно приход сокращается, а налоги на нас с каждым днём растут. Власти намеревались забрать церковь под ссыпку зерна, но люди отстояли! Имеете ли вы, мои дорогие, хотя бы смутное представление о том, что делается у нас?! Страшен день будущий, но с Божьей помощью надеемся выйти из нищеты и голода от сана не отказавшись. Вводится пятидневка: четыре дня рабочих, пятый — праздничный. Наш митрополит Мелхиседек выехал в Красноярск. Обновленчество у нас не привилось. Нами управляет владыка Николай Слуцкий, он недавно от нервных потрясений совершенно оглох. В Минске заняли кафедральный собор, женский монастырь. Если у нас церковь займут под клуб, придётся могилу папы сровнять с землей, крест и ограду снять, чтобы не было излишних поруганий».

Отец Валериан был арестован 14 января 1930 года и заключён в тюрьму города Слуцка. Его обвиняли в том, что он вёл агитацию против колхозов. В предъявленном обвинении священник виновным себя не признал.

Супруга священника Доминика Игнатьевна поехала навестить мужа в тюрьму, но свидания ей не дали, ей удалось лишь получить от мужа записку: «Мне для сохранения жизни предложили отречься от Бога и от священнического сана. Я отказался. Как ты справишься одна с детками?»

В ответ она написала ему: «Не отрекайся ни от Бога, ни от священнического сана. Мне поможет Господь».

23 февраля 1930 года отец Валериан был приговорён к расстрелу. Один из палачей рассказал впоследствии, как ему пришлось вести троих приговоренных к расстрелу в лес. Двое из них были священниками, и один из них отец Валериан. Перед расстрелом священникам ещё раз предложили отказаться от веры в Бога и от сана. После того, как они отвергли это предложение, им приказали собственноручно вырыть себе могилу, а затем расстреляли.

Священномученик Валериан прославлен в лике местночтимых святых постановлением Священного Синода Белорусского Экзархата от 28 октября 1999 года. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. включил имя священномученика Василия в Собор святых новомучеников и исповедников Российских.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 185−187