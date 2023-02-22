Священномученик Иоанн родился 23 апреля 1882 года в селе Сильвачево Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Василия Фрязинова. Окончив первый курс Вифанской Духовной семинарии, он поступил учителем в школу. В 1913 году Иван Васильевич был рукоположен во диакона к Успенской церкви села Шубино Бронницкого уезда, в 1919 году — был переведён в Георгиевскую церковь села Сильвачево. В 1924 году диакон Иоанн был рукоположен во священника к этому храму. Прихожане полюбили его за добросовестное служение, за то, что он легко отзывался на всякую просьбу, а если кто приходил из неимущих крестить, никогда не требовал платы.

В конце тридцатых годов храм в селе закрыли, богослужения в нём прекратились, но отец Иоанн по-прежнему окормлял своих прихожан и совершал все церковные таинства и обряды — крестил, исповедовал, причащал, соборовал и отпевал. Когда во второй половине 1937 года прокатилась массовая волна арестов, его брат, священник, стал просить отца Иоанна оставить служение и скрыться, уехать, хотя бы ради детей, но отец Иоанн отказался. В 1937 году он был награждён наперсным крестом.

21 января 1938 года следователь НКВД допросил священника Василия Крестова, служившего в Бронницком районе в селе Салтыково. На вопрос следователя, что ему известно об антисоветской агитации священника Фрязинова, он ответил: «Мне известно, что Фрязинов среди населения Сильвачево систематически ведет контрреволюционную агитацию против проводимых мероприятий советской власти. В начале января 1938 года Фрязинов заявлял: „При царском правительстве весь народ жил во много раз лучше, чем сейчас при советской власти, каждый имел возможность купить себе всё, что ему нужно. Теперь же, хотя есть и деньги, но ничего нет, за исключением кондитерских. Жизнь стала тяжёлая; народ всё же одумается, и придёт время, пойдём душить всех правителей-коммунистов“».

25 января на основании этих показаний была составлена справка на арест отца Иоанна. Священник Иоанн Фрязинов был арестован в ночь на 26 января и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. 31 января состоялся допрос.

— Следствие располагает материалом, что вы в июне 1937 года распространяли среди граждан селения Сильвачево клеветнические слухи о войне и поражении в этой войне СССР и восхваляли фашизм, дайте по этому поводу показания, — потребовал следователь.

— Такого случая и факта не было, каких-либо слухов о войне я не распространял и фашизм не восхвалял, — ответил священник.

— В том же месяце вы высказывались против займа. Дайте по этому вопросу объяснения.

— Высказываний с моей стороны против займа не было, если я и говорил, то только против того, что предлагали одну сумму подписки, а я просил меньше.

— Вы лжете, следствию известно, что вы в январе 1938 года высказывались среди граждан села Сильвачево о применении репрессий против коммунистов и восхваляли старый строй. Признаёте себя виновным?

— Каких-либо настроений против коммунистов и о применении репрессий к ним не высказывал, этого не было, а также и не восхвалял старый строй. Виновным себя не признаю.

8 февраля следствие было закончено. 11 февраля тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Священник Иоанн Фрязинов был расстрелян 22 февраля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

После расстрела священника храм в селе разорили, он стал разрушаться, и его превратили в коровник, который вскоре сгорел.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 марта 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 180−183