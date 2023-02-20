Священномученик Алексий родился 1 февраля 1875 года в городе Коломне Московской губернии в семье псаломщика Богословской церкви Николая Троицкого. Отец Алексея умер в 1893 году, и его вдова стала работать просфорницей при одной из городских церквей; она скончалась в 1903 году.

В 1896 году Алексей Николаевич окончил четыре класса Московской Духовной семинарии и в 1900 году был назначен псаломщиком ко храму в честь Рождества Христова в село Беседы Подольского уезда. В 1902 году он был рукоположен во диакона, а в 1903-м переведён служить в храм в честь Образа Нерукотворного Спаса в село Волынское Московского уезда и поселился в расположенной неподалеку деревне Давыдково. 19 июля 1920 года диакон Алексий был рукоположен во священника к этому храму, а 21 октября 1921 года общим собранием прихожан был избран настоятелем храма вместо почившего священника Колоколова. Избрание это тогда же было утверждено одним из викариев Московской епархии. В 1929 году отец Алексий был арестован по обвинению в поджоге храма, но после трехдневного заключения его освободили за недоказанностью обвинения. В 1934 году храм в селе Волынском был властями закрыт, и с 1935 года он стал служить в Покровской церкви в Филях.

В начале ноября 1937 года сотрудники НКВД, во исполнение указания советского правительства о повсеместном уничтожении духовенства и некоторых других слоёв населения, остававшихся ещё среди советского общества, допросили дежурных свидетелей, которые охарактеризовали отца Алексия как человека, недовольного существующим строем и враждебно настроенного к мероприятиям советской власти. Доказательством этому, по мнению свидетелей, служило ревностное исполнение священником своих пастырских обязанностей, его старание просветить светом Христовым местное население и то, что он ходил по домам колхозников с молебнами и часто служил панихиды на кладбище, где собиралось тогда множество людей. Священник, по утверждениям свидетелей, выражая вслух недовольство, говорил колхозникам, что советская власть притесняет духовенство и верующих и арестовывает священников.

17 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Алексия и он был заключён в Таганскую тюрьму в Москве.

— Следствию известно, что вы систематически проявляли недовольство советской властью и вели контрреволюционную агитацию. Так, в беседе с колхозниками летом 1937 года вы говорили, что «советская конституция — это пустая бумажка, кого захотят провести в Верховный Совет, того и проведут. Вы думаете, что НКВД не будет проверять, кто как голосует, — проголосуешь, а тебя в тюрьму». Дайте по этому вопросу показания! — потребовал от священника следователь.

— С советской конституцией и с положением о выборах в Верховный Совет я знакомился, — ответил отец Алексий, — но никакого разговора и никаких бесед на эту тему о конституции и о выборах в Верховный Совет я ни с кем не вёл. Разговор, изложенный мне в данном вопросе, я полностью отрицаю.

— Следствию известно, что вы до настоящего времени в деревне Давыдково в домах колхозников и на кладбище без разрешения властей организовываете и проводите молебствия и среди верующих распространяете неправильные толкования о советской конституции и о выборах в Верховный Совет. Дайте правдивые показания по этому вопросу.

— Действительно, летом прошлого года мною вместе с верующими деревни Давыдково на кладбище при деревне были отслужены панихиды без разрешения местной власти. Но кроме совершения религиозных обрядов и служения панихид, бесед контрреволюционного характера с верующими не проводил. По приглашению некоторых колхозников я заходил в дома и совершал молебны. Были случаи во время престольных праздников, когда я ходил по домам в деревне без приглашения.

— Признаете ли вы себя виновным во враждебной деятельности против советской власти и распространении среди населения контрреволюционной агитации против советской власти и её мероприятий?

— Виновным себя в контрреволюционной деятельности против советской власти не признаю. Имеющиеся у следователя компрометирующие меня сведения я отрицаю.

23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. На следующий день после приговора следователь ещё раз допросил священника, интересуясь в основном тем, как долго он служит Церкви и лишался ли он советской властью гражданских прав.

23 декабря 1937 года отец Алексий прибыл в один из лагерей на Беломорско-Балтийском канале. 30 июля 1941 года он был отправлен в Кулойлаг в Архангельской области. Священник Алексий Троицкий скончался в заключении 20 февраля 1942 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 166−168

Собор Новомучеников и Исповедников Российских