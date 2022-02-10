Священноисповедник Феодор родился 26 февраля 1881 года в селе Сеславино Ярославского уезда Ярославской губернии в семье священника Павла Богоявленского и его супруги Екатерины. В 1904 году он окончил Ярославскую Духовную семинарию и 21 января 1905 года был назначен учителем в Оболтинскую цер­ковно-приходскую школу. 24 октября 1905 года Фёдор Павлович перешёл в земскую школу. 20 декабря 1907 года он был рукополо­жен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское в Жарах Даниловского уезда.

В двадцатых годах отец Феодор служил настоятелем в храме в селе Осенево Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В начале февраля 1930 года до села дошли слухи, что советские власти многих священников этого рай­она арестовали и выслали, а всё имущество их конфисковали. Беседуя об этом с диаконом храма Сергием Урусовским, отец Феодор предложил отслужить службу в ближайшую субботу, 8 февраля, так как это день памяти его почившей родственницы, а может статься, что уже больше и не придётся служить.

7 февраля 1930 года в село прибыла из города бригада для орга­низации колхоза. Состоялось собрание жителей села, был принят устав колхоза, группа бедноты подняла вопрос о выселении кула­ков за пределы района.

8 февраля состоялось богослужение, на котором присутствова­ло более сорока прихожан. После утрени они исповедовались, но во время литургии пришло еще больше народу, так как день был базарный, многие крестьяне съехались из соседних деревень, когда до всех дошел слух, что церковь могут закрыть. Многие хотели причаститься, но некоторые не успели исповедаться, и отец Феодор пришедшим во время литургии предложил приготовиться к исповеди и причастию на следующий день, в воскресенье.

После литургии отец Феодор, по показаниям свидетелей, буд­то бы сказал: «Настало время нам с вами проститься, нас всех и вас советская власть выселит и угонит неизвестно куда. Причаститесь в последний раз, православные, и будьте готовы ко всему».

10 февраля священник Феодор Богоявленский, диакон Сергий Урусовский и четверо прихожан были арестованы. Отвечая на во­просы следователя, отец Феодор сказал: «Из арестованных со мною крестьян я знаю всех как прихожан. 8 февраля, в субботу, в церкви совершалось богослужение. Утреня была без звона на ко­локольне. Присутствовало около сорока человек. Во время обедни сколько собралось народу, не могу сказать. За службой верующие подали себе мысль причаститься. Среди крестьян ходили слухи о том, что скоро закроют церковь и духовенство вышлют, поэтому я и предполагаю, что мысли об исповеди и причастии вызваны вли­янием этих слухов. Виновным в антисоветской деятельности я се­бя не признаю».

16 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Феодора и других, арестованных с ним, к трём годам ссылки в Северный край. Отец Феодор был сослан в город Тотьму Вологодской обла­сти, где и умер от воспаления легких 10 февраля 1933 года.

Священноисповедник Феодор причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 368−369

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших