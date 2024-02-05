Преподобномученик Серафим (в миру Николай Семёнович Булашов) родился в 1872 году в Москве в семье старообрядцев Белокриницкого согласия. С 1893 по 1897 год Николай служил в армии в чине старшего унтер-офицера. 19 ноября 1899 года Николай был присо­единён к Православной Церкви и в этот же день поступил в Никольский единоверческий монастырь в Москве. Два года он проходил в монастыре послушание свечника; в 1902 году стал келейником настоятеля. 28 июня 1903 года Николай был определён в число монастырских послушников, а 26 февраля 1904 года пострижен в монашество с именем Серафим. С 1903 года он был письмоводителем настоятеля монастыря.

23 ноября 1906 года монах Серафим был рукоположен во иеро­диакона. Начав служить, он продолжал исполнять послушание письмоводителя, к которому присоединилось клиросное послу­шание. В 1911 году иеродиакон Серафим стал исполняющим должность благочинного Никольского монастыря. 13 апреля 1912 года он был рукоположен во иеромонаха. В 1915 году отец Серафим перешёл в расположенный в Орехо-Зуевском уезде Московской губернии миссионерский Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь, который был основан специально для того, чтобы вести просвети­тельскую деятельность среди старообрядцев.

В феврале 1930 года был арестован священник храма в честь Ахтырской иконы Божией Матери села Яковлево Орехо-Зуевского района, и прихожане стали просить согласия отца Серафима служить у них. Отец Сера­фим согласился и направил прошение епархиальному архиерею. 4 июня 1930 года он был назначен служить в храм в честь Ахтырской иконы Божией Матери и 10 июня 1931 года был возведён в сан игумена. Батюшка прослужил здесь почти восемь лет.

25 января 1938 года игумен Серафим был арестован, заключён в Таганскую тюрьму в Москве и на следующий день допрошен. Отец Серафим на обвинение в контрреволюционной агитации, предъявленное следователем, отве­тил, что виновным себя не признает, никогда никакой агитации он не вёл.

Тогда были призваны два лжесвидетеля, которые подтвердили обвинения, выдвинутые следователем. 2 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Серафима к расстрелу. Игумен Серафим (Булашов) был расстрелян 5 февраля 1938 года и погребён в без­вестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик Серафим прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 208−210