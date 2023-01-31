Священник Евгений родился в 1879 году в селе Погост-Преображенский Егорьевского уезда в семье диакона Герасима Исадского. Окончил Рязанскую семинарию и в 1901 году был рукоположен во священника к Петропавловской церкви в селе Маливо Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне Коломенский район Московской области). Здесь он встретил гонения от безбожных властей в конце 20-х годов.

Перед престольным праздником сестра местного учителя сообщила священнику, что власти не разрешат ему на этот раз ходить по домам прихожан с молебнами. Слух об этом быстро распространился по селу, и многие стали говорить, что власти собираются, вероятно, совсем закрыть храм. Батюшка совершил богослужение на престольный праздник и, как и встарь, ходил по домам прихожан с молебнами, поскольку официального запрета не поступило и дело ограничилось слухами.

15 июля 1929 года иерей Евгений по просьбе прихожанина отслужил всенощную у него в доме. В тот же вечер вернувшись домой, он получил письменное распоряжение прекратить службу в церкви и хождения по домам ввиду эпидемии скарлатины. 18 июля, на память преподобного Сергия, служба была отменена. Батюшка пояснил прихожанам, что есть письменное запрещение, но оно временное. Если служба для верующих так необходима, то им надо хлопотать законным порядком перед властями.

По селу стали расползаться слухи, что церковь закрыли насовсем. И мало-помалу среди жителей села созрело намерение созвать собрание и ходатайствовать о сохранении действующего храма. Было составлено прошение, под которым подписались все прихожане. 18 июля, на самом собрании многие женщины стали кричать, что церковь им нужна, и требовали от председателя сельсовета немедленного её открытия. Председатель ответил, что для этого нужно письменное разрешение врача. Узнав, что решение зависит от доктора, маливцы отправились к нему домой. Увидев возмущенную толпу, доктор дал в запечатанном пакете своё заключение, что он не возражает против открытия храма. Пакет передали председателю сельсовета, и тот дал своё разрешение. В храме тут же возобновились богослужения, и, казалось, что конфликт исчерпан.

Однако коломенский отдел ОГПУ решил начать следствие по делу массового выступления верующих под руководством священника. 4 августа 1929 года отец Евгений был арестован, заключён в коломенскую тюрьму. На допросе он изложил весь ход событий в селе, совершенно не подозревая, что это будет иметь для него трагические последствия. Заканчивая показания, священник добавил, что не знает, кто был инициатором созыва собрания 18 июля.

Все вызванные свидетели, знавшие своего пастыря уже почти тридцать лет, вполне объективно изложили историю. Обнаружилась полная невиновность священника. Но одна из женщин, привлечённая вместе с отцом Евгением к ответственности, известная своей невоздержанностью в употреблении спиртных напитков и невыдержанностью в поведении, ради смягчения своей участи дала показания против батюшки. Но всё же отец Евгений не признал себя виновным в организации выступления верующих против закрытия церкви.

14 октября 1929 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило отца Евгения к трём годам заключения в концлагере, и 14 ноября он был отправлен на Соловки. Но пока этап достиг пересыльного пункта в Кеми, навигация уже закончилась, и батюшка остался в лагере на континенте.

Священник Евгений Исадский скончался 31 января 1930 года в одном из Беломорско-Балтийских концлагерей, и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2006 г.

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