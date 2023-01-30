Священномученик Павел родился 21 января 1874 года в селе Романово Переславского уезда Владимирской губернии в семье священника Никиты Успенского (+1897). В 1888 году окончил Переславское духовное училище по I разряду, в 1894 году — также по I разряду Владимирскую духовную семинарию. По завершению обучения Павел Никитич вернулся в родное село и стал прислуживать алтарником в храме, где его отец был настоятелем. 22 мая 1897 года Павел Никитич был рукоположен к этому храму священником. Впоследствии, уже во времена гонений на Церковь, он был переведён служить в храм в селе Вашка Петровского района, а с 30 сентября 1936 года стал служить в храме в селе Соломидино Переславского района Ярославской области.

17 октября 1937 года отец Павел был арестован и на другой день допрошен.

— Вы арестованы как участник антисоветской церковно-монархической организации. Признаете себя в этом виновным? — спросил его следователь.

— Участником антисоветской церковно-монархической организации я не состоял и виновным себя в этом не признаю.

— Следствие располагает данными, что вы принимали участие в антисоветских сборищах. Вы это подтверждаете?

— Нет, не подтверждаю.

— Следствию известно, что вы среди крестьян-колхозников распространяли провокационные слухи о войне и склоняли колхозников к выходу из колхозов. Вы это подтверждаете?

— Нет, не подтверждаю.

19 октября был допрошен член церковного совета, который подписал протокол с показаниями, подсказанными следователем: «Я слышал два раза, что поп Успенский в 1937 году в церкви в большие праздники при большом сборе верующих говорил проповеди, в которых призывал христиан бороться с советской властью, так как советская власть беззаконно угнетает религию и духовенство, насильно закрывает храмы и сажает совершенно невинных христиан. Успенский говорил, что колхозы, организованные коммунистами, есть признак разорения крестьян, причём Успенский всегда при этом приводил примеры ошибок колхозных руководителей и всегда при этом подчёркивал, что настало антихристианское время, которое перемутит крестьян, а поэтому нужно сейчас же покаяться Богу и выходить из колхозов».

Священник Павел Успенский был приговорен к восьми годам заключения в концлагере. Он умер через три с половиной месяца после вынесения приговора, 30 января 1938 года, и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 144−145

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших