Священномученик Иоанн родился 1 января 1894 г. в волости Карула Верроского уезда Лифляндской губернии. В метрической книге церкви написано: «первого января — родился, а 16.01 — крещён Иоанн. Родители его — отец — крестьянин Микк Петтай и законная жена его — Мария (Котрева) — мать — оба православного вероисповедания». Таинство крещения совершал священник Антон Каал.

Сын батрака поместья Карула Ян Петтай по окончании Рижского духовного училища в 1910 году поступил в Рижскую духовную семинарию, в которой учился до мая 1915 г. За год до окончания учёбы Ян Петтай вынужден был подать прошение об отчислении из семинарии. Окончанию учебного заведения помешала Первая мировая война. В связи с приближением фронта Рижская духовная семинария была эвакуирована в Нижний Новгород. Студент 5 класса Рижской духовной семинарии — Ян Петтай являлся выходцем из самых малоимущих слоев эстонской бедноты и поэтому отправиться вслед за семинарией в Нижнем Новгороде был не в состоянии. В сентябре 1915 года Ян Петтай стал студентом юридического факультета Тартуского Университета. Однако студентом он был только два семестра.

Так как война продолжалась, армия испытывала острую нехватку военнослужащих, особенно офицерского состава. В мае 1916 г. Ян Петтай был призван в армию и направлен во Владимирское юнкерское училище. Через полгода, в октябре 1916 г. отучившись по ускоренной программе, он получил чин прапорщика и отправился на фронт. Служить пришлось сначала в 245-м, а затем в 99-м пехотных полках. В июле 1917 г. прапорщик Ивангородского пехотного полка Ян Петтай был ранен и направлен на лечение в госпиталь.

По причине государственного переворота и смены власти в октябре 1917 г. Ян Петтай после выздоровления в полк не вернулся, а проживал у родителей в волости Карула. Вместе с тем желание стать священником не исчезло. Окружавшая жизнь разрушенной большевиками страны мало располагала к церковной деятельности. Пастырский путь в той трагической действительности ничего кроме «терний и волчц» не обещал. Но характер времени, каким бы тяжёлым он не был, не заглушал в душе Яна Петая стремления служить Церкви Христовой. Летом 1918 года он подал про­шение епископу Ревельскому Платону (Кульбушу) о рукоположе­нии во пресвитера. В августе 1918 г. Рижский Епархиальный совет извещал Яна Петтая: «резолюцией его Преосвященства, Преосвященнейшего Платона, епископа Ревельского, управляющего Рижской Епархией от 2/15 августа за № 718 согласно желанию прихожан и вашему прошению, вы назначены на вакансию к Пенуяской церкви. По вступлении в брак с беспрепятственным лицом имеете явиться к рукоположению». Август 18/31 дня 1918 г. Член Епархиального Совета — свящ. А. Лаар, секретарь — протодиакон — К. Дорин.

Иерейская хиротония Иоанна Петтая была совершена в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы — 13 октября 1918 г.

Военное время внесло большие беспорядки в церковную деятельность Эстонии, священники во многих приходах отсутствовали. Это и побудило Владыку Платона рукоположить не окончившего семинарию Иоанна Петтая во пресвитера к церкви села Пенуя. Приход объединял православных эстонцев, по численности был невелик. Всесвятская церковь прихода вмещала не более 300 человек, и была выстроена в 1875 году на средства, отпущенные казной. При храме имелась приходская школа и приготовленный дом, куда и переехал жить отец Иоанн с матушкой Ксенией.

Поначалу новопоставленный иерей в отправлении богослужения и требоисполнения был руководим настоятелем ближайшего храма, расположенного в селении Каркси-Нуйа, отцом Владимиром Алликом. Это наставничество было тем полезнее, что отец Владимир несколько лет служил в церкви Пенуя и хорошо знал обстановку в приходе. Епархиальный Совет вскорости по рукоположении известил отца Иоанна о том, что документ о поставлении в иерея будет выдан ему: «По получении от о. Владимира надлежащего удостоверения в достаточном усвоении совершения богослужения и треб». Но документу этому не суждено было попасть в руки молодого пастыря.

В середине декабря отец Иоанн получил письмо от своей сестры, проживающей с родителями в Каруле. Сестра извещала, что родители больны, особенно мать в очень тяжёлом состоянии и просила приехать навестить их. Отслужив Божественную литургию в праздник Рождества Христова, отец Иоанн 7 января после обеда отправился в город Валка, с намерением далее добраться до имения Карула.

В Валку отец Иоанн приехал только к 11 часам ночи. Город был занят частями Красной Армии и в городе установлен комендантский час и отца Иоанна задержал военный патруль и направил его в Валкскую тюрьму для установления личности. Заключение продлилось три недели. Следователь Микельсон допрашивал арестованного священника дважды — 8-го и 18-го января, после того, как получил необходимые сведения из соответствующих инстанций на свои посланные запросы.

Те ответы, которые следователь Микельсон получил из волости Карула, подтверждали справедливость показаний арестованного священника. В них сообщалось, что Ян Петтай: «Всегда держал в слове и действиях сторону бедных и безземельных». Рабочие имения Карула также написали письмо-прошение: «Просим освободить Яна Петтая из его настоящего заключения. Он жил среди нас и мы можем смело засвидетельствовать о том, что он нашего товарища — Михаила Петтая сын и никакой вины, заслуживающей наказания — не подметили». Под письмом стояло 25 подписей. Супруга отца Иоанна — Ксения также писала письма, упрашивая освободить священника: «Задержанного безо всякой вины с его стороны. Сам он сын батрака и уже поэтому, зная тяжёлое положение этого класса — всегда оставался верным ему». Следователь Микельсон, проводивший расследование в обвинительном заключении умолчал обо всех этих письмах-прошениях. В обвинении он написал: «Предлагаю Ивана Михайловича Петтая держать в заключении до водворения полного спокойствия в Латвии».

Однако, те, кто должен был водворить это «спокойствие» решили дело по-своему. Безо всяких пояснений, протоколов, неизвестная рука прямо на обложке дела отца Иоанна размашисто и наискосок начертала: «Разстр.», что на языке правосудия большевиков означало: «расстрелять».

Не надо никакого следствия и приговора… Священник не может быть другом простого народа — так думали большевики. Сын батрака — отец Иоанн Петтай никак не подходил к категории классового врага. Не мог он также озлобить лидеров большевизма своими обличительными проповедями — слишком недолго пробыл он настоятелем скромного эстонского прихода. Четырежды заступалась за него эстонская беднота, но эти отчаянные попытки смягчить «вождей трудового народа» и вызволить невиновного из тюремного заключения, оказались безрезультатными.

Священник Иоанн Петтай был расстрелян 29 января 1919 года и погребён на Тартуском кладбище.

Почти 3 месяца продлилось служение Богу и людям исповедника веры Христовой. За такой короткий срок он не смог, конечно, стать пастырем стада Христова, в полном смысле этого слова. Его кратковременное земное служение Церкви Божией было прервано внезапным вмешательством тёмных сил. И всё-таки промысел Божий привёл его к той чести, которую никто по слову апостола, не приемлет сам по себе. Мученическая кончина эстонского иерея, пролившего кровь за Христа в свои 25 лет, соделала его небесным молитвенником, ходатаем и покровителем чад Христовых, пребывающих посреди умножающихся беззаконий века сего.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 07 октября 2002 г.

Иеромонах Нестор (Кумыш). Официальный сайт прихода Владимирской иконы Божией Матери города Валга Эстонской Православной Церкви МП