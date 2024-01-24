Ачинский мещанин Владимир Фокин в 1895 году стал служить псаломщиком в Белоярской Ильинской церкви Енисейской губернии. 22 апреля 1900 года, согласно прошению, переведён к Спасскому собору города Минусинска. 17 апреля 1903 г. определён на диаконское место к Троицкой церкви села Солгонского Ачинского уезда. Рукоположен во диакона. Состоял учителем Солгонской церковно-приходской школы.

16 марта 1909 года отец Владимир был рукоположен во священники к храму села Ново-Еловского Ачинского уезда и назначен законоучителем одноклассного Ново-Еловского училища. В 1914 году открыл в Ново-Еловском приходе Общество трезвости. Отец Владимир был истинным пастырем и сердечным, отзывчивым человеком, пользовался большим уважением среди своих прихожан и всех знавших его. Батюшка писал стихи, публиковавшиеся в местных изданиях.

24 января 1919 года отец Владимир был захвачен отрядом красноармейцев под командованием Щетинкина в приходской деревне Лодочной, куда приехал для производства следствия по бракоразводному делу. По сообщению приходской газеты Красноярского Кафедрального Собора в феврале 1919 г. батюшка, возможно, пытался сопротивляться, потому что у него оказались повреждены обе руки. Убит же он был несколькими штыковыми ударами и выстрелом из револьвера. Тело страдальца было найдено закопанным в снегу, без шубы и обуви. Ввиду того, что эти места были захвачены большевиками, тело мученика было ночью тайно вывезено из села Ново-Еловское в занятый войсками Белой армии город Ачинск, где и было совершено отпевание замученного пастыря. Отец Владимир был погребён у Казанского храма в Ачинске. В его погребении участвовало почти всё население города.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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