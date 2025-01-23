Священномученик Зиновий Евстафьевич Сутормин родился 30 октября 1864 года в крестьянской семье. Окончил Омскую центральную фельдшерскую школу и служил старшим фельдшером 3-го военного отдела Сибирского казачьего войска.

Достигнув 35-летнего возраста Зиновий Евстафьевич начал служить в церкви псаломщиком. 21 февраля 1899 года он был рукоположен во диакона братом жены — епископом Омским и Семипалатинским Сергием (Петровым), к Воскресенскому храму города Семипалатинска.

11 июля 1911 года отец Зиновий был рукоположен во священника к строящемуся храму святителя Николая чудотворца села Верх-Ульбинского Змеиногородского уезда (ныне эта местность находится в черте города Усть-Каменогорска). Трудами отца Зиновия строительство храмового здания было успешно завершено в 1913 году, и новый храм был освящён 30 июня 1913 года в присутствии полутора тысяч богомольцев. После революции 1917 года храм недолго использовался по назначению, а в начале 30-х годов его превратили в школу. Позже в нём размещался ряд других организаций, а летом 2000 года стены храма были разрушены.

Бывшие прихожане храма, бывшие в то время были ещё детьми, вспоминали, что к батюшке часто обращались люди за медицинской помощью, в которой он, как человек, имевший соответствующее образование, никому и никогда не отказывал. В 1912 году умерла супруга отца Зиновия. Старшая его дочь в то время была уже взрослой, а четверых младших детей ему пришлось воспитывать одному.

В 1919 году на имя правящего архиерея поступило прошение священника, служившего в селе Георгиевка (ныне Восточно-Казахстанской области), в котором он, ввиду многочисленности его семейства, просил у преосвященного перевода на более богатый приход. Епископ предложил священнику самому найти желающего поменяться с ним местами и принять бедный приход. Согласился отец Зиновий. В то время старшие дети батюшки уже жили самостоятельно, а у него на руках было двое несовершеннолетних — дочь Александра и сын Степан.

В январе 1920 года отец Зиновий гостил со своими малолетними детьми в селе Шемонаиха под Усть-Каменогорском у старшего сына Ивана, который был женат на местной учительнице.

23 января Шемонаиха была занята отрядом красноармейцев. В селе начался террор. Все те, кто, по мнению захвативших село большевиков, являлись врагами революции, были тут же схвачены и приговорены к расстрелу. Этой участи не избежал и отец Зиновий. Причём священника арестовали просто за то, что он — священник. Большевики решили начать своё кровавое дело со священника. Ему приказали снять сапоги, после чего отрубили топором голову и погребли в общей безвестной могиле неподалеку от села Шемонаиха

Священномученик Зиновий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников российских