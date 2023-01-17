Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в городе Твери и получил начальное образование в духовном училище. В условиях начавшихся гонений на Православие верный Христов исповедник принял решение полностью посвятить свою жизнь Церкви Божьей и по окончании пастырских курсов в 1924 году он был рукоположен во священника и служил в Твери в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» за Волгой.

После того как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, архиепископ Фаддей (Успенский), который тогда служил в нём, перешёл служить в храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Бывало, что здесь собиралось всё оставшееся на свободе православное духовенство города. Архиепископ Фаддей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окружённую спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча, стоял белый храм на холме среди зелени. От храма расходились аллеи благоуханной сирени. Могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, просившими прохожего человека помолиться за тех, чей прах покоился под ними. Всё здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидает каждого человека в конце жизни, — и храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как указание пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом — стогны древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедшими весь крестный путь и достигшими небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский Отрочь монастырь — место мученической кончины митрополита Филиппа (Колычёва) и недавнего служения здесь Тверского викария, епископа Петра (Зверева); и купола заволжских церквей, возносившихся будто шлемами армии ратников, частью пленённых — закрытых, заброшенных, превращённых в мастерские и склады; и грозное здание тюрьмы, где и самому Тверскому святителю, архиепископу Фаддею, суждено будет принять мученическую кончину и милостью Божией вернуться сюда, к месту своего последнего служения, на кладбище «Неопалимой Купины», чтобы телом лечь под шатром разросшейся, одичавшей сирени, духом предстоя Господу и пребывая в молитве за нас перед Богом.

Незабываемо для отца Николая было служение со святителем, само присутствие которого благодатно очищало душу, обличало в ней всё греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем Твери, после смерти — великим за неё молитвенником.

Лютое гонение на Церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали и отца Николая. Сразу же после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомых в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

— Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?

Священник поправил:

— Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фаддеем; да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви «Неопалимой Купины».

— Какие взаимоотношения у вас были с Успенским?

— Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было.

— Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фаддеем Успенским. Признаёте ли вы это?

— Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю.

После допроса были вызваны дежурные свидетели, обновленцы, которые по требованию следователя подписали лжесвидетельства.

2 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Во время следствия отец Николай тяжело заболел, и состояние его здоровья стало быстро ухудшаться. В июле 1938 года он был перевезён из Твери в тюрьму в посёлке Лыкошино, находясь в которой он после долгой и тяжёлой болезни 17 января 1939 года скончался.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 47−49.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших