На второй день Рождественских праздников, 8-го января, накануне вечернего Богослужения, около 30 человек в балаклавах и масках из праворадикальной организации С14 («Сич») заблокировали въезд на территорию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Выкрикивая политические лозунги, зажигая файеры, они требовали встречи с наместником лавры, митрополитом Павлом (Лебедем). Владыка вышел к разъяренной толпе экстремистов и спокойно вступил с ними в беседу. Через некоторые время поддержать митрополита подоспела группа семинаристов. В ответ на бесчинства они начали молиться, петь рождественские песнопения. Очевидно, не добившись желаемых результатов и не выдержав мирного молитвенного настроения православных, радикалы с угрозами вернуться покинули лавру.

Прокомментировать инцидент мы попросили наместника Киево-Печерской лавры — митрополита Вышгородского Павла.

Украинские националисты у Киево-Печерской лавры. Globallookpress.com © ZUMA Press

— Владыка, это уже не первое нападение на лавру со стороны экстремистов?

— К сожалению, да. За истекшие годы после трагических событий на Майдане было несколько таких инцидентов. И эта акция также спланирована. Молодчики пришли в балаклавах и масках, с видеокамерами и заготовленными политическими плакатами, чтобы спровоцировать беспорядок и столкновения, надеясь на ответные силовые действия. Но я вышел к ним, и они, очевидно, этого не ожидали, полагая, что монахи испугаются их агрессивных действий. Я подошел и предложил в этот святой рождественский день пойти в храм помолиться. Они, разумеется, отказались, хотя несколько опешили. Я даже пошутил, узнав, что фамилия их предводителя Карась, а моя — Лебедь, мол, карасю с лебедем воевать опасно…

В ответ на их агрессивные выкрики я все же объяснил, что мы никакие не сепаратисты и не «запроданцы», и не ходим ни под какими политическими лозунгами. Лавра — это многовековая святыня, сюда съезжаются паломники со всего мира для молитвы. Пытался втолковать, что Церковь не дает никаких оценок ни политическим действиям, ни партиям.

К сожалению, разговор не получался. Они не слышали меня.

— Причиной тому — агрессия?

— Агрессия — это уже следствие их мировоззрения. Беда в том, что эти молодые люди зомбированы политическими экстремистскими националистическими идеями. Они одержимы желанием борьбы с врагом, которого нужно найти и уничтожить. В данном случае лавра, по их выражению, — «осередок російської агресії». Они не понимают, что монахи Киево-Печерской обители, как и монашествующие всех континентов, молятся за весь мир и никакого отношения к политике не имеют. Ранним утром, когда город еще не пробудился, в пещерных храмах монастыря совершается Евхаристия, приносится Бескровная Жертва, возносится молитва к Богу о мире во всем мире. В день в различных храмах лавры служится до восьми литургий. Люди, пришедшие сюда, уходят от бушующего страстями мира, а мир, часто со своей злобой и политическими страстями, стремится ворваться в обитель. Враг рода человеческого внушает им искать в Церкви врагов, сепаратистов, каких-то агентов зарубежных. В таком состоянии и свечные огарки могут показаться боевыми патронами, как это было в кафедральном соборе в Сумах. Люди эти пребывают в состоянии одержимости, я бы сказал — невменяемости. Поэтому объяснять им и что-то доказывать бесполезно.

Беседа наместника обители с налетчиками

— Органы правопорядка присутствовали при этом?

— Приехало несколько автомобилей полиции. К сожалению, ее представители никак не реагировали на происходящее. Молодчики в мегафон выкрикивали оскорбления в адрес Церкви, препятствовали проезду в лавру, били машины, бесчинствовали, толкали беззащитных женщин, избили парня, когда он сказал, что из-за таких «ура-патриотов» на востоке Украины гибнет мирное население. И никакой реакции со стороны органов правопорядка! А ведь это уголовно наказуемые действия.

— А на следующий день к вам обратились следователи, представители прокуратуры, министерства Внутренних дел? Неужели не было никакой реакции?

— Абсолютно. Ведь видео с этими бесчинствами были показаны по многим каналам украинского телевидения. Правда, с разными комментариями.

— Владыка, очевидно, подобные инциденты имеют и духовную составляющую?

— С духовной точки зрения, такие люди уподобляются слугам Ирода, стремившимся погубить Младенца Христа. В святые дни Рождества Христова, вместо того, чтобы прославлять Господа, радоваться и веселиться, пылают ненавистью, исполнены духа злобы. Можно лишь сожалеть об их душевном состоянии, ибо не ведают, что творят, не понимают, что восстают не на митрополита Павла с братией, а на Самого Господа. А Бог, как известно, поругаем не бывает. Остается молиться о вразумлении этих несчастных душ.

— Какова сейчас обстановка в лавре?

— Этот инцидент никак не повлиял на праздничные богослужения. В лавре сейчас спокойно.

С митрополитом Вышгородским Павлом беседовал Сергей Герук

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