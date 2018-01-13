Мученик Пётр родился 29 января 1889 года в селе Макшеево Коломенского уезда Московской губернии в семье диакона Василия Троицкого. Пётр окончил духовное училище и поступил в Духовную семинарию, в которой ему пришлось проучиться всего один год, так как из-за смерти отца, скончавшегося в 1903 году, когда Петру едва исполнилось четырнадцать лет, ему пришлось вернуться в село, чтобы помогать матери по хозяйству. С 1915 года он стал служить псаломщиком в храме в родном селе.

3 ноября 1937 года власти арестовали Петра Васильевича по обвинению в антисоветской агитации среди жителей села. Он отверг все возводимые на него обвинения, и тогда следователь предъявил ему показания лжесвидетелей, но и их Пётр Васильевич категорически отверг. Тогда следователь стал расспрашивать его о том, кто был его отец, имели ли они церковную землю, с какого времени стал работать в колхозе, сколько он заработал в 1937 году трудодней и лишался ли он как церковнослужитель гражданских прав. В конце всех допросов следователь вернулся к первоначальному вопросу, требуя, чтобы Пётр Васильевич согласился с обвинением в антисоветской агитации, но он эти обвинения отверг.

17 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика Петра Троицкого к восьми годам заключения в концентрационном лагере. Условия заключения и непосильные каторжные работы стали для исповедника смертным приговором. Пётр Васильевич Троицкий умер 13 января 1938 года и был погребён в безвестной могиле неподалеку от города Медвежьегорска в Карелии.

Мученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7». Тверь. 2002. С. 266−267

Собор Новомучеников и Исповедников Российских