Преподобный Иоанн Лествичник, обобщая опыт древних св. отцов, призывает всякого христианина «идти царским путём». Также этот путь называется «средним», и, согласно «Лествице», он «многим приличен» (т.е. удобно исполним для всякого человека). Речь идёт о «терпеливом пребывании в общежитии», что актуально не только для иноков, но и для христиан, живущих в миру. «Лествица» — это духовное сочинение, написанное преимущественно для общежительных монастырей, поэтому в нём достаточно много говорится о добродетели послушания, о его добрых плодах и удивительных примерах (см. Ступень 4). Оно полагается в основу спасения и необходимо всем. Послушание, в отличие от девства, непрестанной молитвы или полного нестяжания, — добродетель «универсальная» и общедоступная. В этом смысле и для нас, мирян, здесь есть немало интересного и полезного.

Общежительный монастырь во многом напоминает большую семью. Там есть разные составляющие семейной жизни. Например, отец — игумен, братья — иноки, большое хозяйство, совместная трапеза, общая молитва, уход за больными и старыми монахами. Самое главное — в монастыре происходит постоянное взаимодействие насельников друг с другом, возникают обычные человеческие ссоры и конфликты, во время которых открывается подлинное человеческое «нутро». Множество случаев проявить своё смирение, послужить и помочь брату, примириться с ним, а потом и полюбить его, наконец, узнать свои немощи и слабости. Одним словом, там — идеальная школа для настоящих монахов. Для лентяев и эгоистов монастырь — не место для жизни. Мирянам добродетели послушания нужно учиться у монахов с хорошим «духовным стажем», прошедших многолетнюю школу общежития. Таким учителем мы будем считать преп. Иоанна Лествичника.

Он говорил, что нахождение каждым человеком «золотой середины» — царского пути спасения — совершается «при личном старании, помощи духовного отца и собственного рассуждения». Очевидно, что требуется участие самого человека — его желание и правильные действия. По-прежнему в нашей Церкви очень много людей, которые не хотят самостоятельно думать, рассуждать и принимать ответственные решения. «Нельзя в наше время жить бездумно», — часто говорил своим духовным чадам архим. Иоанн (Крестьянкин). Многие верующие хотят получать готовые ответы в виде «инструкции по применению», забывая, что Церковь — это не казарма, священник — не командир роты, а Евангелие — не армейский устав. В христианстве приветствуется свобода человека и любое творчество, связанное с развитием наших лучших способностей. Например, чтение хорошей классической литературы, не только русской, но и зарубежной, да ещё на языке автора — обязательно обогатит наш внутренний мир и даст темы для размышлений. А это — вид «личного старания» человека в поиске смысла и «царского пути» жизни. Христианин — это человек, который не боится брать ответственность, сначала за свои поступки, а потом и за других людей. Например, мне как священнику несколько раз приходилось быть крёстным отцом детей, родителей которых я буквально видел первый раз в жизни. Такова современная жизнь, что, живя в большом городе, многие люди настолько разобщены друг с другом, что часто не могут подобрать своим детям крёстных. Для таковых священник — последняя надежда, и нам, пастырям, иногда приходится, уповая на Бога, соглашаться на подобные просьбы. Если в обычной жизни старание и ответственность всегда присутствуют в жизни педагогов, врачей, строителей, лётчиков, спасателей, то тем более это необходимо в жизни духовной. Трус не только не играет в хоккей, он, как и лентяй, никогда не станет христианином. Доля авантюризма и процент риска — то, что всегда присутствуют в нашей духовной жизни. Таким образом, христианин должен постоянно пребывать в поиске правильных шагов и решений, чтобы следовать по «царскому пути» своей жизни. Ему требуется сверять свою жизнь с магистральной линией поведения, которая указана в Евангелии. А для этого нужно напрягать свои мозги, включать в происходящее своё сердце, уметь слышать собственную совесть.

С другой стороны, полностью полагаться на свои знания, интуицию и опыт тоже неправильно. Спасение, по мысли преп. аввы Дорофея, совершается «со многим советом». Прельстились и горько обманулись те, кто не захотел спрашивать наставления и ему следовать. В наше время, по мысли игумена Никона (Воробьёва), «в полное, всецелое руководство отдаваться никому нельзя. практически невозможно найти опытного и „непрелестного“ руководителя». Что же делать? — Нужно искать «единомысленного и с ним советоваться». Замечательное правило — жить по совету духовно опытного человека, сверяя его слова с евангельскими заповедями и здравым смыслом. «Совет есть совет, а конечное решение принадлежит спрашивающему» — это правило повторяли многие духовники. Найти человеку «царский путь» спасения и идти по нему намного легче с помощью наставника, который с Божией помощью сам прошёл большую часть такого пути. Его духовный опыт — самое ценное, что нужно усвоить ученику, чтобы достичь главной цели жизни. Старец Паисий Святогорец советовал искать духовника, имеющего в сердце любовь и искренность. Он говорил: «Если не будет хороших духовных наставников, то храмы будут пустовать, зато переполнятся больницы, психиатрические заведения и тюрьмы…».

По нашей теме добавим ещё одно важное замечание — это избегание крайностей и всевозможных «перегибов». Где всё ровно — там и «царский путь». Ровность не означает застой и бездействие. Представим человека, который правильно поднимается в гору — дыхание у него спокойное, шаги твёрдые, всё тело в тонусе и напряжении…

В спорте есть понятие «устойчивого состояния». Его употребляют, главным образом, в тех видах, где требуется проявление выносливости, например — марафонский бег, велозаезды или лыжные гонки на десятки километров. Достигнуть финиша, а тем более победить сможет только тот, кто задал себе правильный темп нагрузки и рассчитал свои силы. Добавлю, что выносливость — это единственное качество, которое сохраняется в человеке иногда до самой старости, в отличие от гибкости и даже силы. Известный путешественник-одиночка Фёдор Конюхов показал редкий пример выносливости, когда переплыл Тихий океан на вёсельной лодке в возрасте 62 лет. В духовной жизни работают похожие законы. Христиане подобны тем, кто поднимаются на вершину горы, проплывают на лодке многие километры, идут с тяжёлым рюкзаком по дороге в течение долгих часов.

Наш путь ко спасению труден. Идя по нему, мы должны пребывать «в устойчивом состоянии», совершенствуя свою «духовную выносливость». Иными словами, христианские труды должны соответствовать нашим силам. Правильные труды те, которые держат подвижника «в духовном тонусе», доставляют радость и чувство удовлетворения, помогают одолеть бездействие, праздность, приводящие к унынию.

Перед нами стоит важная задача — избегать крайностей, т. е. чрезмерных трудов и пагубной лености. «Духовная выносливость», или добродетель терпения, крайне необходима всякому христианину. Недаром эта добродетель у св. отцов именуется «домом нашей души», а в Евангелии сказано, что только претерпевший же до конца спасётся (Мф. 24, 13).

Всё вышесказанное раскрывает признаки «царского пути» спасения, о котором сказано в «Лествице». Повторим, что «каждому должно рассматривать, какой путь соответствует его качествам».

Духовная жизнь — процесс динамичный, это «наука из наук» и «искусство из искусств». Никакие шаблоны и инструкции здесь не действуют. Даже мнение духовного отца — это всего лишь добрый и мудрый совет, исполнить или не исполнить который волен сам человек. Идти ко Христу можно только свободно и добровольно. Бог желает, чтобы человек только по доброй воле проявлял к своему Небесному Отцу веру, послушание и любовь — а это главные признаки «царского пути спасения».

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