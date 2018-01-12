«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф, 11:28).

— Как я могу прийти к Тебе, Спаситель мой? — спрашивает христианин.

— Маловерный! — отвечает Спаситель. — Не Я ли сказал, что буду с вами во все дни до скончания века (Мф, 28:20)? Испытай, и ты найдёшь Меня!

Да, православный христианин, испытай слова Евангелия, вникни в них и следуй за ними, тогда ты найдёшь Спасителя. Он всегда с нами — с теми из нас, кто ищет Его и отдаётся Ему, как раб, купленный Им ценой пречистой крови, пролитой на Кресте за наше избавление, во оставление наших грехов.

Желаешь ли ты быть рабом Спасителя нашего, чтобы Он привёл тебя к Отцу обновлённым духом и телом, избавленным от смерти, от тления, и здесь вытер бы твои слёзы и избавил бы тебя от всех скорбей и печалей, которыми так усеяна наша жизнь?

— Конечно, очень хотел бы! — отвечаешь ты. — Но иго Его тягостно, и бремя Его непосильно. Он требует, чтобы я отдал другим последнюю рубашку; чтобы я и левую щёку подставил, когда меня бьют в правую; чтобы я принижался перед всеми, терпеливо сносил все обиды, насмешки и притеснения. А как я это сделаю? Отдай последнюю рубашку, а у меня семья, которую я должен одевать и кормить; подставь левую щёку, когда тебя бьют в правую — а позор, а требование охранять свою честь? Терпеливо сноси все притеснения — так ведь тогда мне ни от кого житья не будет!

— Не говори так, друг, если ты искренне желаешь быть рабом Христовым, неси иго Его! Сам Спаситель говорит, что «иго Его благо и бремя Его легко». От тебя требуется немногое: чаще приступай к Святому Причащению.

— Да, я приступаю к Святой Чаше, — говоришь ты, — каждый год исповедуюсь и причащаюсь, однако всё так же, как было: те же беды от недругов, от родственников и братьев, та же суета окружает меня со всех сторон, вечная тревога за своё благополучие, и томление духа.

— Редко приступаешь, друг, к Святой Чаше, и без ясного сознания силы Святого Причастия. В Древней Церкви христиане причащались каждый воскресный день, как свидетельствуют об этом святые отцы Церкви. И значение для них принятия Святых Тайн ясно выражается в древнейших молитвах ко Святому Причащению.

А ведь Святое Причащение нам подаёт:

— здоровье,

— крепость,

— сохранение и освящение души и тела,

— отгнание скорбей, радость и веселие,

— оставление грехов, умерщвление страстей,

— просвещение и очищение осквернённой души,

— сохранение от всякого слова и дела душетленного, от всякого дьявольского воздействия, проявляющегося через помыслы в членах тела;

— истребление и совершенное уничтожение злых замыслов, и намерений, и ночных видений тёмных и злых духов;

— исправление жизни и утверждение в святости жизни,

— соблюдение заповедей,

— умножение добродетелей и совершенства,

— просвещение чувств,

— мир душевных сил,

— веру непостыдную,

— исполнение премудрости,

— просвещение очей сердца,

— дерзновение и любовь к Богу,

— дарование Святого Духа,

— умножение Божественной благодати,

— вселение в наши души Святой Троицы,

— благоприятный ответ на страшном суде Христовом,

— общение небесных благ.

И ты, брат христианин, чаще причащайся Тела и Крови Христовой! Тогда убедишься, что святые люди христианской древности говорили только истину, испытанную ими самими. Тебе трудно, конечно, так часто, как они, приступать к Святой Чаше, ты скажешь даже — невозможно. И мы не будем возражать тебе, но хотя бы раз в месяц ты можешь найти время откликнуться на призыв Спасителя: «придите ко Мне». Вот ты и возьми за правило раз в месяц — исповедоваться и причащаться".

«…Не требуй чуда: не унывай и не охлаждайся в благом порыве, если не сразу, и даже не скоро заметишь в себе перемену; спасительная сила Божия овладевает человеком постепенно, по мере его постоянства в желании взыскать её. Сначала всё, как будто, остаётся в прежнем состоянии: все страсти, все злые порывы тела и души кипят, бурлят и вырываются неудержимым потоком наружу, оскверняя тебя и порой приводя в отчаяние от невозможности справиться с ними. Но не бойся и не унывай, а продолжай терпеливо идти намеченным спасительным путём. И настанет день, когда ты вдруг почувствуешь как бы некоторое равнодушие к тем земным благам, которые были для тебя раньше предметом особой заботы.

Допустим, ты очень «прилепился» к богатству: желание приобрести его и сохранить за собой до конца земной жизни, было для тебя очень важным и необходимым. Но, часто приобщаясь Святых Тайн Христовых, ты будешь, со временем, считать только это святое дело потребностью своей души, а к богатству станешь равнодушен. Ты будешь рассуждать так: к чему мне оно? Разве я жилец этого мира? Завтра меня, быть может, не станет, и богатство будет уже не моё. Так стоит ли хлопотать о нём и услаждаться?.. Таким образом, ты отвернёшься от своих стяжаний, как ребёнок от надоевшей ему игрушки.

Ты не смог сдержать своего гнева на ближних: не ел, не пил и не спал, занятый мыслями, как бы отомстить обидчику, во сто крат воздать ему за его поступок с тобою. При этом, если ты сильный, то старался довести обидчика своего до крайнего унижения, до крайнего позора. А если слабый, придумывал всякие хитрости, чтобы дать обидчику почувствовать, что ты не останешься в долгу перед ним. Но со Христом, принимаемым тобою в Святых Пречистых Тайнах, ты не допустишь воздавать злом за зло, а ответишь на зло добром и кротостью, забудешь или перестанешь обращать внимание на обиду.

Конечно, не сразу и не скоро такое настроение будет неотъемлемым достоянием твоей души. И в душе твоей, и в окружающем тебя мире много зла. И зло будет налегать на тебя всей своей тяжестью, чтобы вернуть к себе взбунтовавшегося раба. За светлыми днями или минутами умирения страстей начнутся минуты сильных бурь, страшных порывов к прежнему и, быть может, ты не устоишь и вновь окунёшься в грязь и пошлость житейскую. Тогда к тебе придёт уныние, которое может привести и к отчаянию; ты ужаснёшься, что надругался над Пречистым Телом и Кровью Христовыми, которые вкушал, и устыдишься вновь приступать ко Святому Причастию. Ты скажешь: «Страшно! Я больше не достоин уже этого великого Дара Небесного"…

Да, брат христианин! Страшно такое состояние духа человеческого, оно может повести нас по пути Иуды Искариотского, или современных самоубийц, потерявших веру в Бога. Берегись предательства Иуды! Напряги все свои силы, чтобы устоять на пути веры. В такие ужасные минуты тебе необходимо не только поспешить вновь отряхнуть свою душу от грехов, очистить её и убелить Исповедью и Святым Причащением, но даже участить Причащение. Не смущайся в это время, что ты вновь стал гадким: если лучи солнца не оскверняются, изливаясь на нечистые места, то тем более не осквернятся Святое Тело и Кровь Завета, войдя в твоё тело, но они очистят тебя и освятят. Не смущайся и своим недостоинством: кто из людей достоин Святой Чаши, если мы вкушаем небесное Тело и Кровь Самого Господа? Подумай, кто мы, и Кто Он!..

Итак, брат христианин, не задумывайся над своим недостоинством, а, испытав себя на Исповеди перед отцом духовным (1 Кор, 11:8), приступай с благоговением к Чаше Господней! Чем чаще ты будешь исповедоваться и причащаться, тем больше будешь приобретать силы для борьбы со злом. От зла тебя будет оберегать Сам Христос, Тело и Кровь Которого ты принимаешь, потому что Он будет не только с тобою, но и в тебе, по святому, непреложному слову Своему: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин, 6:51).

И сможешь ты тогда вместе с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос. Сила Христова в немощи моей совершается. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа; ибо, когда я немощен, тогда силен. Благодушествую, потому что откликнулся всем существом своим на Его призыв: „Придите все ко Мне, измученные тяжкой ношей! Я дам вам отдых!“, и узнал, что заповеди Его просты и ноша Его легка» (см. Гал, 2:20, 2 Кор, 12:9−10).

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