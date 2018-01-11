Феодосий Петрович Беленький родился 23 марта 1885 года в селе Успенское Афанасьевского района Днепропетровской области в семье священника. После окончания духовной семинарии он был рукоположен во иерея и до 1933 г. служил на Украине. В 1933 году отец Феодосий был арестован карательными органами советской власти и осуждён на 3 года административной ссылки, которую отбывал в селе Ванновка Тюлькубасского района Казахстана.

После освобождения отец Феодосий сначала поехал в Алма-Ату, надеясь там получить благословение на продолжения служения, но к тому времени Алма-Атинский епископ Александр (Толстопятов) был уже арестован чекистами. Отец Феодосий отправился в Ташкент и получил направление служить в молебном доме села Сергеевка Тюлькубасского района Казахстана и в январе 1937 г. приехал на постоянное место жительства с псаломщиком Н.Шваровым.

По словам члена церковного совета до 1930 года в селе была действующая церковь, но после ареста священника и смерти старосты церковь была закрыта. Тогда группа верующих обратилась к благочинному чтобы он прислал священника, и в 1936 г. от него приехал отец Феодосий Беленький и начал служить в селе.

4 октября 1937 года батюшку вновь арестовали. Из следственного дела: «По возвращении Беленького из Ташкента в сёлах Сергеевка, Антоновка, Богословка и ст. Састюбе Беленький и Шваров начали совершать богослужения без разрешения Райисполкома, без оформления списков и росписей верующих, тем самым Беленький и Шваров искажали советскую конституцию. Обвиняемый Беленький покупал хороших конфет, угощал конфетами детей-школьников и одновременно вёл агитацию среди своих учеников, чтобы они шли к своим родным и вместе с ними приходили к нему для крещения, уговаривал детей ходить в молебный дом на моление. Беленький и Шваров, находясь в вышеуказанных селах, проводили богослужения».

Отец Феодосий отрицал обвинения:

— Меня обвиняют, что как будто бы я стал совершать богослужения без разрешения, но это неверно, потому что в деле имеются документы Районо на право совершения богослужения. Кроме того, как только я приехал в Сергеевку, то явился в с/с. В отношении детей — зачем мне надо было их уговаривать, когда сами родители приносят и приводят детей и просят их крестить.

Но обвинители не унимались:

— В начале февраля 1937 г., будучи в кооперации в с. Антоновка, явно высказывал своё недовольство Советской властью и дискредитировал вождя партии и правительства".

— Да, я действительно был в кооперации, заходил купить мыло и зубной порошок. Говорил, что вождь партии учился в Духовной Семинарии и был за революционную деятельность исключен из 5-го класса. К чему это говорил, не помню".

— Следствию известно, что Вы, являясь адмвысланным, и после освобождения из ссылки занимались нелегально религиозной деятельностью. Подтверждаете ли Вы это?

— Да, я это подтверждаю.

— Следствию известно, что Вы свою религиозную деятельность использовали с а/с целями.

— С а/с целями я свою религиозную деятельность не проводил, каждый отдельный совершаемый мною обряд крещения детей или богослужение совершал с согласия родителей и верующих, никаких а/с целей не преследовал. Больше показать ничего не могу.

Отцу Феодосию было предъявлено обвинение в том, что он «ходил по селам, вел среди населения агитацию против советской власти, говорил на вокзале на ст. Тюлькубас о Советской конституции, дискредитируя её и вождей партии и правительства, проводил богослужения, уговаривал детей ходить в молельный дом на богослужения».

На судебном заседании отец Феодосий опроверг все предъявленные ему обвинения, но был приговорён Народным судом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области к 4 годам лишения свободы, квалифицировав «нелегальные богослужения и неподчинение и оскорбление местной власти» как хулиганство.

Однако областная прокуратура не согласилась с решением суда и вынесла решение переквалифицировать дело по ст.58−10 (контр-революционная деятельность), что было и сделано областной Тройкой при УНКВД.

Чекисты не церемонились с верующими и приговорили исповедника к расстрелу.

11 января 1938 года Феодосий Петрович Беленький был расстрелян богоборцами и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Феодосий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников Российских