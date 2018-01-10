В послемайданный период Тернопольские депутаты облсовета неоднократно инициировали передачу Почаевской лавры со всеми прилегающими территориями краевому историческому заповеднику, мотивируя тем, что лавра является «общенациональным достоянием», а посему в ней имеют право проводить богослужения и греко-католики, и раскольники лжепатриарха Филарета, и неканонические «автокефалы» (УАПЦ). По сути, это означает — отобрать великую православную святыню у канонической Церкви. К счастью, глава государства пока не откликнулся на обращения тернопольских политиков. Хотя по области, как и по другим регионам Западной Украины, с попущения и при поддержке местных властей прокатилась волна захватов приходских храмов. Всего за последний период преимущественно в западных регионах Украины было захвачено более 40 церквей. Но поразителен факт: отобранные храмы практически пустуют, а многих «активистов» рейдерских налетов, как свидетельствуют верующие этих сел, постигли всевозможные несчастья.

Об этом наш разговор с наместником Почаевской лавры митрополитом Владимиром (Морозом).

Почаевская лавра

— Владыка, непроизвольно напрашивается историческая параллель, когда после революции 1917 года большевики поддерживали самозванных «живоцерковников», передавая им православные храмы и монастыри. Так и сейчас в деятельности украинских раскольников очевидны политические слагаемые — спекуляция на национальной идее. Причем всплески агрессии рейдеров выпадают на пики политических обострений и кризисов в стране. Насколько опасны эти инициативы приверженцев так называемого «УПЦ-Киевского Патриархата» сегодня?

— Вы знаете, история — лучший учитель. Все эти «инициативы» политиков, кроме вреда, своему народу ничего не приносят. Как сохранить единство и мир в стране, когда поддерживаются расколы в религиозной жизни? Что значит: забрать храм у одной конфессии и передать другой? Это же преступление. Но инициаторы таких методов должны еще помнить, что храмы они отбирают не только у людей, но и у Бога. Ибо сказано в Писании: Дом Мой домом молитвы наречется (Мф. 21, 13).

Смотрите, в советское время работала такая мощная атеистическая машина, и ей не удалось закрыть Почаевскую лавру. Вспомните 1960-е годы, когда в период хрущевских гонений местные власти объявили нашей лавре настоящую войну — монахов силой вывозили в леса и поля, лишали прописки, сажали в тюрьмы и психушки, водой из брандспойтов заливали кельи. Но Матерь Божия не допустила закрытия, лавра устояла.

Митрополит Почаевский Владимир (Мороз)

— Ведь Почаевскую лавру не раз хотели поработить и турки, и татары, и униаты.

— На стене Успенского собора изображен исторический эпизод: облога лавры, татары выпускают сотни стрел. Но над обителью является Пресвятая Богородица, и стрелы поворачиваются вспять, поражают захватчиков. Те обращаются в бегство. И это не сказка. Это реальное свидетельство заступничества Божьего. Событие это сохранено в летописях и других документах. А было вот что. В августе 1675 года Магомет IV, турецкий султан, вознамерился мстить Польше за нарушение Бучакского мира и за поражение при Хотине. Он отправил 50-тысячное турецко-татарское войско с конницей, под предводительством Нуреддина, султана татарского, чтобы учинить нападение на короля. Как обычно, татары оставляли после себя выжженную землю. И вот, на пути этого кровавого войска оказался небольшой и незащищенный православный монастырь Почаевский. Подступая к нему, турки уже сожгли окрестные строения, убили двух человек из братии и начали готовиться к штурму. С военной точки зрения, осада обители не представляла для них серьезной операции: монастырь в то время не имел ни крепостных стен, ни сторожевых башен, как это изображается на позднейших гравюрах, и за его деревянной оградой скрывалось множество мирных беженцев. Помощи ждать было неоткуда. Игумен обители о. Иосиф (Добромирский) благословил братии обратиться к единственной Заступнице — Матери Божией — и к блаженному угоднику Иову.

Избавление Почаевской обители от нашествия турок в 1675 г. Литография XIX в.

Ранним утром 5 августа турки пошли на штурм. Монахи ответили на него служением акафиста перед чудотворной иконой Матери Божией Почаевской. И лишь они начали петь первый кондак «Взбранной Воеводе», как над Свято-Троицкой церковью явилась Сама Царица Небесная с распростертым омофором в руках, с небесными ангелами и преподобным Иовом. Их увидели и турки и стали пускать стрелы в этих небесных защитников, но стрелы возвращались и поражали самих стрелявших. Нападающие пришли в ужас и замешательство, их охватила паника, и они бросились бежать. Согласно лаврским летописям, несколько пленников после этого остались в обители, приняли христианскую веру и до конца дней своих пробыли там на монастырском послушании. Навеки запечатлено это событие в памяти Почаева и всей Церкви. Каждый день перед чудотворной иконой Почаевской и перед ракой преподобного Иова приносится благодарность Царице Небесной за это чудесное спасение.

Бесчисленны примеры заступничества и помощи Богородицы, и до сих пор каждый паломник, прихожанин лавры испытывает эту помощь. Матерь Божия еще в 1240-м году явилась здесь в огненном столпе и оставила на камне след Своей Стопы. Она, как Неопалимая Купина, свидетельствовала — место это свято. Она здесь Игумения, покровительница этого края.

— Владыка, расскажите о том, какой жизненной трагедией обернулось «хрущевское гонение» для некоторых его исполнителей здесь, в Почаеве.

— Это трагическая история. Был такой в Кременце первый секретарь райкома Андрей Ичанский, который поставил себе цель закрыть лавру любыми средствами. Собирал данные на монахов, докладывал в КГБ. Когда закрывали монашеский Троицкий скит, лично присутствовал при поломке старинного иконостаса, чуть ли не плевал на иконы, хулил святых. Одна из женщин сказала ему: «Чи ви Бога не боїтесь, Його кари?» «Як що Він є, нехай карає!» — засмеялся и ушел. А в этот же день его дочка, которая училась во Львовском институте на химика, в лаборатории делала какие-то опыты, и в ее руках взорвалась колба с кислотой, обожгло лицо и глаза, ослепла, а потом умерла. Похоронена на поселковом кладбище недалеко от лавры. Потом этот коммунист горько плакал и приговаривал: «Боже, Боже, на що Ти мене так тяжко покарав..». Говорят, что он потом каялся, уверовал в Бога.

— Интересно, знают ли об упомянутых вами событиях нынешние гонители?

— Вряд ли их это интересует. Этих людей можно лишь пожалеть: они сознательно творят преступления, посягая на святыню. А это никогда не остается без наказания. Спрашивается — какая у них цель? Чего они хотят? Исполнить меру беззакония, повторить путь своих предшественников, гонителей Христа? Если они люди верующие (а они выступают как радетели веры), то Господь не учит так поступать. Кроме того, думают, что монахи — это безвольные люди. Но монахи вовсе не безвольные, они исповедники и готовы в любую минуту жизнь положить за Христа.

Поэтому жаль наших земляков, наших современников, которые дерзают посягать на Церковь Христову, вмешиваться в область духовной жизни, будучи совершенно несведущими в ней, и навлекают на себя таким образом лишь наказания Божии. Во всех этих антицерковных явлениях, в различных политических инициативах нужно усматривать духовную причину. По слову Достоевского, сатана борется с Богом, а поле брани — сердца людей.

Праздничное Богослужение в Преображенском соборе Почаевской лавры 5 августа 2017 года, в день Почаевской иконы Божией Матери

— Тем не менее за последние годы прокатилась новая волна захватов православных храмов.

— Ко мне приезжает духовенство из соседних районов, где были захвачены храмы. Каков результат? Люди в эти храмы не ходят, они пустуют. Возьмем, к примеру, нашумевшую Катериновку, где было совершено настоящее побоище возле храма. Приверженцы «Киевского патриархата», заручившись поддержкой «Правого сектора», силой захватили Свято-Георгиевский храм 15 сентября 2015 года. Захватчики применили силу — дубинки, слезоточивый газ, были травмированы 20 человек, в числе которых беззащитные женщины. Сейчас верующие села Катериновки построили новый храм и в нем молятся. Если вы съездите туда и поговорите с батюшкой, он расскажет, какие последствия постигли захватчиков, что произошло за три года с этими агрессивными людьми. Одни умерли, другие покалечились при различных обстоятельствах, кто-то заболел туберкулезом, кто-то желтухой, кто-то был ранен конем на пашне, а кто-то попал в аварию.

— Что же делать, чтобы воцарился мир не только в религиозной жизни, но и в целом на Украине?

— Господь говорил: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 35). Это главное условие для всякого мира — в семье, в обществе, в государстве — исполнение этой заповеди Христа. Какая причина того, что нет взаимопонимания между людьми? Причина в том, что исчезло желание понимать друг друга, уважать, любить, радоваться. И как следствие — рост беззакония. Преп. Серафим Вырицкий говорил, что в наше время от зависти, жажды наживы, любви к деньгам люди будут гибнуть. Ради денег продаются семейные ценности, продается совесть, продается нравственность, все истинно ценное ради наживы продается. Рекламируется комфорт, как идеал человеческого совершенства, в котором нам всем хочется жить, и современный человек в погоне за этим комфортом погибает духовно. Человек заходит в такие дебри в духовном плане, что оттуда выйти сам не в состоянии, он уже связан силами зла по рукам и ногам, и сатана свою жертву уже не отпускает. Человек думает — еще один шаг, еще одну операцию проверну, тогда уже подумаю о душе. И так до старости, а потом уж ни времени нет, ни сил для этого.

— Хотелось бы, владыка, завершить нашу беседу на оптимистичной ноте. Как верующим быть в этих условиях?

— Нужно помнить, что с нами Господь, что тернистый и узкий путь ведет в Царство Небесное. Нам предоставлена свобода, поэтому нужно больше употреблять ее на молитву, чаще осенять себя Крестным знаменем, чтоб Господь не лишил нас Своей милости, чтоб Дух Божий нас вразумлял, вдохновлял, чтобы мы помнили, что путь терпения, смирения и любви ведет в Царство Небесное. Сейчас христианам очень трудно. Но Господь видит и знает наши нужды и никогда не оставит без Своей защиты и помощи. Не случайно Он говорил: Не бойся, малое стадо! (Лк. 12, 32). Нам нужно иметь веру святых как образец — образно говоря, быть глухими и немыми к соблазнам этого мира.

С митрополитом Почаевским Владимиром (Морозом) беседовал Сергей Герук