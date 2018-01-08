Русская линия
Русская линия08.01.2018 

Священномученик Леонид (Антощенко)

Священномученик Леонид Антощенко

Лаврентий Евтихиевич Антощенко родился 8 июня 1872 года в селе Мало-Николаевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в крестьянской семье. После окончания городского училища, 30 мая 1896 года он поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а 26 мая 1898 года был определён послушником этой обители.

Через шесть лет, 30 июля 1904 года, Лаврентий Антощенко был переведён в Московский кафедральный Чудов монастырь, где 8 августа 1905 года пострижен в монашество с именем Леонид, а 16 октября того же года рукоположен во иеродиакона. Помимо совершения богослужений, отец Леонид нёс клиросное послушание, занимал должность смотрителя архиерейских покоев при Чудовом монастыре, а затем был назначен казначеем обители. «Поведение весьма хорошее, к послушаниям способен» — так говорится о нём в сохранившейся клировой ведомости тех лет.

В марте 1910 года иеродиакон Леонид (Антощенко) был назначен заведующим Петербургским подворьем Пекинской Духовной миссии. В связи с этим он неоднократно выезжал в Санкт-Петербург, а 21 марта подал на имя Высокопреосвященнейшего митрополита Московского и Коломенского Владимира (Богоявленского) следующее прошение: «Ввиду вызова меня в Санкт-Петербург для занятия должности настоятеля Пекинского миссионерского подворья смиреннейше прошу Ваше Высокопреосвященство разрешить мне месячный отпуск до окончательного утверждения меня в этой должности и пересылки моих документов из Московской Духовной консистории». На этом документе имеется резолюция владыки Владимира: «Препятствий к переходу отца Леонида на должность настоятеля Пекинского миссионерского подворья с моей стороны не встречается».

Аналогичное прошение о переводе в Санкт-Петербург иеродиакон Леонид подал и на имя наместника кафедрального Чудова монастыря архимандрита Арсения (Жадановского), впоследствии епископа. К переходам из одной монашеской обители в другую в то время относились весьма внимательно. В связи с этим архимандрит Арсений составил для иеродиакона Леонида удостоверение, свидетельствующее, кроме прочего, и о том уважении, которым пользовался будущий священномученик в Чудовом монастыре: «Сим удостоверяю, что иеродиакон Леонид назначен настоятелем Пекинского миссионерского подворья в Петербург не по собственной просьбе, а по предложению, так что в данном случае он исполняет монашеское послушание, а в Чудовом монастыре он всегда может быть желательным насельником».

Иеромонах Леонид (Антощенко, 1872-1938)Таким образом, 26 марта 1910 года епископ Иннокентий (Фигуровский), начальник Пекинской Духовной миссии, издал распоряжение, согласно которому иеродиакон Леонид (Антощенко) назначался заведующим Петербургским подворьем миссии. Вскоре он был рукоположен в сан иеромонаха и приступил к исполнению своих обязанностей. В 1911 году отцу Леониду было поручено строительство храма миссии в Петербурге, закладку которого 8 мая 1911 года торжественно совершил епископ Вологодский Никон (Рождественский). С этим послушанием батюшка справлялся успешно: уже к осени того же года был выстроен нижний храм во имя Архистратига Божия Михаила, который в ноябре 1911 года освятил архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский). После молебна верующие, в знак признания заслуг отца Леонида, подарили ему золотой наперсный крест с украшениями. 14 августа 1913 года епископ Иннокентий (Фигуровский) освятил престол в честь Рождества Христова в верхнем храме миссии, а к 1914 году постройка церкви и прилегающих к ней строений была завершена полностью (в советское время здание храма было разрушено).

Свидетельством доверия к иеромонаху Леониду (Антощенко) были и другие ответственные поручения: 3 августа 1913 года он освящал часовню во имя Спаса Нерукотворного на территории Московского подворья Пекинской Духовной миссии, а 18 октября 1914 года здесь же участвовал в освящении храма. Одним из возложенных на батюшку послушаний было строительство в 1915—1916 годах церкви в Харбине, где также находилось подворье Пекинской Духовной миссии. Но вследствие начавшейся в России революции эта работа не была завершена.

Одной из главнейших целей Петербургского подворья был сбор средств в пользу миссии, располагавшейся в Китае, не имевшей особых доходов и нуждающейся в подобных пожертвованиях. В год празднования 300-летия Дома Романовых в память этого события было решено воздвигнуть в Пекине величественный собор. Сотрудники Петербургского подворья приняли активнейшее участие в сборе средств. «Ни один православный человек в России не откажется дать посильную лепту на дело благовестия в чужих землях. Он видит в этом долг свой по отношению к исповедуемому им Православию», — писал в связи с этими событиями один из современников.

С декабря 1912 года при Петербургском подворье действовала церковно-приходская школа, где иеромонах Леонид проводил с людьми пастырские беседы, занимался с ними церковным пением. При подворье были устроены также приют для китайских детей, обучавшихся в Петербурге, справочное бюро для отправляющихся на Дальний Восток, школа певчих, книжный склад с китайскими книгами и библиотека. Здесь же располагалось «Общество трезвости», деятельность которого была особенно важна в связи с тем, что Подворье находилось в районе «по преимуществу с рабочим населением; пьянство, разврат, невежество и другие тёмные явления .. указывали на необходимость развития религиозно-просветительской деятельности». К 1914 году Общество насчитывало более 30 тысяч человек, по заведённому обычаю каждодневно за богослужением утром и вечером происходила запись желающих дать обет трезвости.

В 1914 году у Петербургского подворья появился «филиал»: жители пригородного посёлка Отрадное пожертвовали Пекинской миссии землю для возведения храма. 19 августа 1914 года иеромонах Леонид (Антощенко) служил здесь Литургию во временном деревянном храме. «Этот временный барак-храм является пунктом, объединяющим всех жителей Отрадного, здесь, по-видимому, всякий чувствует себя как дома, и отношение жителей к храму самое благожелательное, каждый старается в чём-нибудь потрудиться для своего храма», — писал батюшка впоследствии. Эту особую атмосферу отмечал и ректор Петроградской Духовной академии, епископ Ямбургский Анастасий (Александров), совершивший богослужение в Отрадном 17 августа. После Литургии Владыка обратился к народу с прочувствованным словом, в котором сказал, что, несмотря на крайнюю бедность данного храма, он «ни в одном богатом храме не молился так горячо, как здесь».

Труды иеромонаха Леонида (Антощенко) на ниве Христовой получили признание. Ещё в 1913 году, после освящения верхнего храма Пекинского подворья, по ходатайству епископа Иннокентия (Фигуровского), Святейший Синод вынес постановление о награждении его «за отлично-усердную и полезную службу Церкви Божией» наперсным крестом, а в 1919 году батюшка был возведён в сан архимандрита.

В ходе революции и гражданской войны связи Пекинской Духовной миссии с Петроградским подворьем были прерваны. А после закрытия Подворья в 1919 году храм, располагавшийся в Петрограде на Воронежской улице, стал приходской церковью, а архимандрит Леонид (Антощенко) — её настоятелем. Батюшка был также председателем церковной двадцатки, пользовался у верующих огромным авторитетом. В выписке из протокола заседания общего собрания прихожан от 26 ноября 1922 года читаем: «Принимая во внимание заслуги архимандрита Леонида как председателя прежнего состава двадцатки, выразившихся в его тактичности и административной твёрдости, проявившихся, главным образом, при изъятии церковных ценностей .. просить отца Леонида встать во главе вновь избранной двадцатки в качестве Председателя». При храме действовало братство Царицы Небесной, объединявшее 3000 человек и способствовавшее сохранению веры в душах жителей города. Конечно быть настоятелем прихода в условиях жестоких гонений на Церковь было нелегко: в 1922 году отец Леонид был арестован ОГПУ первый раз и провёл в заключении месяц.

Архимандрит Леонид (Антощенко) проживал в Ленинграде до 1927 года. Свидетельством его духовной опытности, доверия к нему стало и то, что 26 июня 1927 года он был рукоположен во епископа Переславль-Залесского, викария Владимирской епархии. Проживал Владыка в Переславле, на улице Трубежной в доме номер 15. Епископ Леонид совершал богослужения, рукоположения во священный сан, принимал у себя жаждавших утешения и духовного руководства священнослужителей и мирян. К 1930 году под его началом в Переяславле действовало 18 церквей, в городе находились мощи святых Ярославских чудотворцев. Храмы, где пребывали святыни, служили местом паломничества, тысячи прихожан собирались здесь в праздники, многие получали исцеление от душевных и телесных недугов. В 1928 году верующие пытались отстоять соборный храм, а после его закрытия просили возвратить купленные на их средства церковное имущество и почитаемую икону Ростовских чудотворцев. Под заявлением об этом стояло 40 подписей.

Такое оживление религиозной жизни не устраивало советскую власть. Епископ Леонид (Антощенко) был арестован 1 февраля 1930 года по ложному обвинению в антисоветской деятельности, противодействии мероприятиям властей, хранении контрреволюционной литературы, провоцировании массовых беспорядков на почве распространения слухов о закрытии церквей.

На единственном допросе, состоявшемся 1 февраля 1930 года, своей вины Владыка не признал, показав, что «контрреволюционной деятельности в своей епархии не замечал, был связан с духовенством по служебным вопросам». 2 марта 1930 года решением тройки при ПП ОГПУ по Ивановской области он был осуждён на 5 лет лишения свободы и отправлен в Пинюгские лагеря, располагавшиеся в Кировской области. Заключённые строили здесь земляное полотно для железной дороги Пинюг-Сыктывкар. Работать приходилось вручную, землю возили на тачках, трудились при сильнейших морозах, легко одетые. Работая на строительстве железной дороги, Владыка духовно окормлял христиан, находящихся в лагере: исповедовал, причащал Святыми Дарами, присылаемыми из Москвы, и даже совершил монашеский постриг. По воспоминаниям очевидцев «худенький, с небольшим чуть продолговатым лицом, с большой открытой улыбкой в сочетании с искрящимися радостью глазами, он ободрял верующих, вызывал у общающихся с ним людей ответную духовную радость».

Несмотря на тяжёлые условия жизни и строгий надзор, заключённым удавалось совершать в лагере богослужения. Вот как описывает в книге «Далёкий путь» архимандрит Сергий (Савельев), постриженик владыки Леонида и очевидец тех событий, празднование Пасхи в 1930 году: «В бараке была полная тишина. Вдруг, ровно в двенадцать часов, раздался певучий голос: «Воскресение Твоё, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Мгновенно со всех концов барака люди устремились к поющему. Пел священник, и даже в облачении. На нём были фелонь из простыни и епитрахиль из полотенца. С великим воодушевлением пропели Пасхальный канон и стихиры Пасхи". На другой год верующих вынудили встречать праздник Пасхи на нарах и в безмолвии.

По досрочном освобождении из заключения, в сентябре 1932 года, владыка Леонид был назначен епископом Александровским, викарием Владимирской епархии. Но вскоре его вновь арестовали и сослали в город Балахну Нижегородского края. Владыка поселился здесь в маленьком домике в два окна, ежедневно ходил в церковь. В 1933 году последовала новая ссылка — в город Сенгилей близ Ульяновска. Отсюда святитель посылал письма-утешения своим духовным чадам — «внучатам», часто подписывая их «Дедушка». Из этих посланий мы можем составить представление о жизни Владыки в тот период, о его духовном руководстве своими чадами. 31 марта 1934 года епископ Леонид писал: «Я, слава Богу, пока здоров и благодушен. Благодаря заботам старых друзей ни в чём не нуждаюсь. .. Никто и ничто не нарушает здесь моего уединения. По-прежнему ежедневно хожу в храм Божий, где вспоминаю молитвенно вас всех». А вот фрагмент из письма, датированного 1 сентября 1934 года: «Предстоящая жизнь пусть тебя не смущает. Пусть боятся и дрожат за свою будущность те, которые не имеют упования. Наша же будущность ясна, как на ладони. Дорога, по которой нам надлежит идти, уже прекрасно проторена. Конечная цель ясна, и хорошие результаты обеспечены. Будем благодушны и верны».

Срок этой ссылки закончился 10 декабря 1934 года. 29 декабря епископ Леонид был на приёме у митрополита Сергия (Страгородского), Патриаршего местоблюстителя, и получил назначение на Кунгурскую кафедру, куда прибыл 30 января 1935 года. Служил здесь Владыка до марта 1935 года, а затем некоторое время находился на покое, поселившись 29 июня 1935 года в селе Теляево-Слобода Волоколамского района Московской области, в церкви которого и совершал богослужения. «Живу я близ храма. Храм прекрасный. Службы совершаются четыре раза в неделю: в воскресенье, среду, пятницу и субботу. Накануне воскресных и праздничных дней служатся всенощные. .. Вблизи находится Иосифовский монастырь с великолепной рощей и озёрами. Сейчас здесь дышится очень хорошо, и я буду очень рад своих дорогих внучат видеть здесь. Добро пожаловать!» — так описывал Владыка свою жизнь под Волоколамском.

Епископ Леонид (Антощенко, 1872-1938)После новой встречи с митрополитом Сергием (Страгородским), состоявшейся в июле 1936 года, епископ Леонид был направлен в Свердловск, но местные власти не позволили ему там служить. Последней кафедрой Владыки стала Марийская, куда он был назначен в марте 1937 года. «Уже из вагона епископ Леонид благословил провожающих и тут же пророчески указал на себя в грудь и в землю», — вспоминал архимандрит Сергий (Савельев) о проводах Владыки в Марийскую область. Епископ Леонид поселился в Йошкар-Оле по адресу Зарубинская 4 (ныне — ул. Комсомольская), а с 1 октября 1937 года перебрался в село Семёновка, где служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Руководствуясь указаниями митрополита Сергия (Страгородского), с которым вновь встречался в июне 1937 года, владыка Леонид управлял Марийской епархией, совершал рукоположения во священный сан и назначал священнослужителей на приходы, призывал верующих не ходить в обновленческие храмы, что во второй половине 1930-х годов в Марийском крае было по-прежнему актуально. К примеру, Вознесенская церковь — последняя из незакрытых к середине 1930-х годов в Йошкар-Оле, в июне 1935 года перешла в руки обновленцев. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Семёновка таким образом стала оплотом Православия, сюда стекались верующие со всей округи.

Согласно документам государственных и партийных органов того времени, с приездом епископа Леонида (Антощенко) на марийскую кафедру религиозная жизнь населения республики активизировалась. Такая деятельность архипастыря, конечно, не осталась без внимания властей: 21 декабря 1937 года Владыка был арестован и помещён в Йошкар-Олинскую тюрьму. На допросах, состоявшихся 22 и 27 декабря, виновным в контрреволюционной деятельности епископ Леонид себя не признал. 29 декабря 1937 года тройка НКВД по МАССР приговорила его к расстрелу. Приговор привели в исполнение 7 января 1938 года, в день праздника Рождества Христова.

Священномученик Леонид прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Сайт Йошкар-Олинской и Марийской епархии РПЦ

Памятник священномученику Леониду (Антощенко) в Йошкар-Оле

Памятник священномученику Леониду (Антощенко) в Йошкар-Оле

https://rusk.ru/st.php?idar=79840
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