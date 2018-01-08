Лаврентий Евтихиевич Антощенко родился 8 июня 1872 года в селе Мало-Николаевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в крестьянской семье. После окончания городского училища, 30 мая 1896 года он поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а 26 мая 1898 года был определён послушником этой обители.

Через шесть лет, 30 июля 1904 года, Лаврентий Антощенко был переведён в Московский кафедральный Чудов монастырь, где 8 августа 1905 года пострижен в монашество с именем Леонид, а 16 октября того же года рукоположен во иеродиакона. Помимо совершения богослужений, отец Леонид нёс клиросное послушание, занимал должность смотрителя архиерейских покоев при Чудовом монастыре, а затем был назначен казначеем обители. «Поведение весьма хорошее, к послушаниям способен» — так говорится о нём в сохранившейся клировой ведомости тех лет.

В марте 1910 года иеродиакон Леонид (Антощенко) был назначен заведующим Петербургским подворьем Пекинской Духовной миссии. В связи с этим он неоднократно выезжал в Санкт-Петербург, а 21 марта подал на имя Высокопреосвященнейшего митрополита Московского и Коломенского Владимира (Богоявленского) следующее прошение: «Ввиду вызова меня в Санкт-Петербург для занятия должности настоятеля Пекинского миссионерского подворья смиреннейше прошу Ваше Высокопреосвященство разрешить мне месячный отпуск до окончательного утверждения меня в этой должности и пересылки моих документов из Московской Духовной консистории». На этом документе имеется резолюция владыки Владимира: «Препятствий к переходу отца Леонида на должность настоятеля Пекинского миссионерского подворья с моей стороны не встречается».

Аналогичное прошение о переводе в Санкт-Петербург иеродиакон Леонид подал и на имя наместника кафедрального Чудова монастыря архимандрита Арсения (Жадановского), впоследствии епископа. К переходам из одной монашеской обители в другую в то время относились весьма внимательно. В связи с этим архимандрит Арсений составил для иеродиакона Леонида удостоверение, свидетельствующее, кроме прочего, и о том уважении, которым пользовался будущий священномученик в Чудовом монастыре: «Сим удостоверяю, что иеродиакон Леонид назначен настоятелем Пекинского миссионерского подворья в Петербург не по собственной просьбе, а по предложению, так что в данном случае он исполняет монашеское послушание, а в Чудовом монастыре он всегда может быть желательным насельником».

Таким образом, 26 марта 1910 года епископ Иннокентий (Фигуровский), начальник Пекинской Духовной миссии, издал распоряжение, согласно которому иеродиакон Леонид (Антощенко) назначался заведующим Петербургским подворьем миссии. Вскоре он был рукоположен в сан иеромонаха и приступил к исполнению своих обязанностей. В 1911 году отцу Леониду было поручено строительство храма миссии в Петербурге, закладку которого 8 мая 1911 года торжественно совершил епископ Вологодский Никон (Рождественский). С этим послушанием батюшка справлялся успешно: уже к осени того же года был выстроен нижний храм во имя Архистратига Божия Михаила, который в ноябре 1911 года освятил архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский). После молебна верующие, в знак признания заслуг отца Леонида, подарили ему золотой наперсный крест с украшениями. 14 августа 1913 года епископ Иннокентий (Фигуровский) освятил престол в честь Рождества Христова в верхнем храме миссии, а к 1914 году постройка церкви и прилегающих к ней строений была завершена полностью (в советское время здание храма было разрушено).

Свидетельством доверия к иеромонаху Леониду (Антощенко) были и другие ответственные поручения: 3 августа 1913 года он освящал часовню во имя Спаса Нерукотворного на территории Московского подворья Пекинской Духовной миссии, а 18 октября 1914 года здесь же участвовал в освящении храма. Одним из возложенных на батюшку послушаний было строительство в 1915—1916 годах церкви в Харбине, где также находилось подворье Пекинской Духовной миссии. Но вследствие начавшейся в России революции эта работа не была завершена.

Одной из главнейших целей Петербургского подворья был сбор средств в пользу миссии, располагавшейся в Китае, не имевшей особых доходов и нуждающейся в подобных пожертвованиях. В год празднования 300-летия Дома Романовых в память этого события было решено воздвигнуть в Пекине величественный собор. Сотрудники Петербургского подворья приняли активнейшее участие в сборе средств. «Ни один православный человек в России не откажется дать посильную лепту на дело благовестия в чужих землях. Он видит в этом долг свой по отношению к исповедуемому им Православию», — писал в связи с этими событиями один из современников.

С декабря 1912 года при Петербургском подворье действовала церковно-приходская школа, где иеромонах Леонид проводил с людьми пастырские беседы, занимался с ними церковным пением. При подворье были устроены также приют для китайских детей, обучавшихся в Петербурге, справочное бюро для отправляющихся на Дальний Восток, школа певчих, книжный склад с китайскими книгами и библиотека. Здесь же располагалось «Общество трезвости», деятельность которого была особенно важна в связи с тем, что Подворье находилось в районе «по преимуществу с рабочим населением; пьянство, разврат, невежество и другие тёмные явления .. указывали на необходимость развития религиозно-просветительской деятельности». К 1914 году Общество насчитывало более 30 тысяч человек, по заведённому обычаю каждодневно за богослужением утром и вечером происходила запись желающих дать обет трезвости.

В 1914 году у Петербургского подворья появился «филиал»: жители пригородного посёлка Отрадное пожертвовали Пекинской миссии землю для возведения храма. 19 августа 1914 года иеромонах Леонид (Антощенко) служил здесь Литургию во временном деревянном храме. «Этот временный барак-храм является пунктом, объединяющим всех жителей Отрадного, здесь, по-видимому, всякий чувствует себя как дома, и отношение жителей к храму самое благожелательное, каждый старается в чём-нибудь потрудиться для своего храма», — писал батюшка впоследствии. Эту особую атмосферу отмечал и ректор Петроградской Духовной академии, епископ Ямбургский Анастасий (Александров), совершивший богослужение в Отрадном 17 августа. После Литургии Владыка обратился к народу с прочувствованным словом, в котором сказал, что, несмотря на крайнюю бедность данного храма, он «ни в одном богатом храме не молился так горячо, как здесь».

Труды иеромонаха Леонида (Антощенко) на ниве Христовой получили признание. Ещё в 1913 году, после освящения верхнего храма Пекинского подворья, по ходатайству епископа Иннокентия (Фигуровского), Святейший Синод вынес постановление о награждении его «за отлично-усердную и полезную службу Церкви Божией» наперсным крестом, а в 1919 году батюшка был возведён в сан архимандрита.

В ходе революции и гражданской войны связи Пекинской Духовной миссии с Петроградским подворьем были прерваны. А после закрытия Подворья в 1919 году храм, располагавшийся в Петрограде на Воронежской улице, стал приходской церковью, а архимандрит Леонид (Антощенко) — её настоятелем. Батюшка был также председателем церковной двадцатки, пользовался у верующих огромным авторитетом. В выписке из протокола заседания общего собрания прихожан от 26 ноября 1922 года читаем: «Принимая во внимание заслуги архимандрита Леонида как председателя прежнего состава двадцатки, выразившихся в его тактичности и административной твёрдости, проявившихся, главным образом, при изъятии церковных ценностей .. просить отца Леонида встать во главе вновь избранной двадцатки в качестве Председателя». При храме действовало братство Царицы Небесной, объединявшее 3000 человек и способствовавшее сохранению веры в душах жителей города. Конечно быть настоятелем прихода в условиях жестоких гонений на Церковь было нелегко: в 1922 году отец Леонид был арестован ОГПУ первый раз и провёл в заключении месяц.

Архимандрит Леонид (Антощенко) проживал в Ленинграде до 1927 года. Свидетельством его духовной опытности, доверия к нему стало и то, что 26 июня 1927 года он был рукоположен во епископа Переславль-Залесского, викария Владимирской епархии. Проживал Владыка в Переславле, на улице Трубежной в доме номер 15. Епископ Леонид совершал богослужения, рукоположения во священный сан, принимал у себя жаждавших утешения и духовного руководства священнослужителей и мирян. К 1930 году под его началом в Переяславле действовало 18 церквей, в городе находились мощи святых Ярославских чудотворцев. Храмы, где пребывали святыни, служили местом паломничества, тысячи прихожан собирались здесь в праздники, многие получали исцеление от душевных и телесных недугов. В 1928 году верующие пытались отстоять соборный храм, а после его закрытия просили возвратить купленные на их средства церковное имущество и почитаемую икону Ростовских чудотворцев. Под заявлением об этом стояло 40 подписей.

Такое оживление религиозной жизни не устраивало советскую власть. Епископ Леонид (Антощенко) был арестован 1 февраля 1930 года по ложному обвинению в антисоветской деятельности, противодействии мероприятиям властей, хранении контрреволюционной литературы, провоцировании массовых беспорядков на почве распространения слухов о закрытии церквей.

На единственном допросе, состоявшемся 1 февраля 1930 года, своей вины Владыка не признал, показав, что «контрреволюционной деятельности в своей епархии не замечал, был связан с духовенством по служебным вопросам». 2 марта 1930 года решением тройки при ПП ОГПУ по Ивановской области он был осуждён на 5 лет лишения свободы и отправлен в Пинюгские лагеря, располагавшиеся в Кировской области. Заключённые строили здесь земляное полотно для железной дороги Пинюг-Сыктывкар. Работать приходилось вручную, землю возили на тачках, трудились при сильнейших морозах, легко одетые. Работая на строительстве железной дороги, Владыка духовно окормлял христиан, находящихся в лагере: исповедовал, причащал Святыми Дарами, присылаемыми из Москвы, и даже совершил монашеский постриг. По воспоминаниям очевидцев «худенький, с небольшим чуть продолговатым лицом, с большой открытой улыбкой в сочетании с искрящимися радостью глазами, он ободрял верующих, вызывал у общающихся с ним людей ответную духовную радость».

Несмотря на тяжёлые условия жизни и строгий надзор, заключённым удавалось совершать в лагере богослужения. Вот как описывает в книге «Далёкий путь» архимандрит Сергий (Савельев), постриженик владыки Леонида и очевидец тех событий, празднование Пасхи в 1930 году: «В бараке была полная тишина. Вдруг, ровно в двенадцать часов, раздался певучий голос: «Воскресение Твоё, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Мгновенно со всех концов барака люди устремились к поющему. Пел священник, и даже в облачении. На нём были фелонь из простыни и епитрахиль из полотенца. С великим воодушевлением пропели Пасхальный канон и стихиры Пасхи". На другой год верующих вынудили встречать праздник Пасхи на нарах и в безмолвии.

По досрочном освобождении из заключения, в сентябре 1932 года, владыка Леонид был назначен епископом Александровским, викарием Владимирской епархии. Но вскоре его вновь арестовали и сослали в город Балахну Нижегородского края. Владыка поселился здесь в маленьком домике в два окна, ежедневно ходил в церковь. В 1933 году последовала новая ссылка — в город Сенгилей близ Ульяновска. Отсюда святитель посылал письма-утешения своим духовным чадам — «внучатам», часто подписывая их «Дедушка». Из этих посланий мы можем составить представление о жизни Владыки в тот период, о его духовном руководстве своими чадами. 31 марта 1934 года епископ Леонид писал: «Я, слава Богу, пока здоров и благодушен. Благодаря заботам старых друзей ни в чём не нуждаюсь. .. Никто и ничто не нарушает здесь моего уединения. По-прежнему ежедневно хожу в храм Божий, где вспоминаю молитвенно вас всех». А вот фрагмент из письма, датированного 1 сентября 1934 года: «Предстоящая жизнь пусть тебя не смущает. Пусть боятся и дрожат за свою будущность те, которые не имеют упования. Наша же будущность ясна, как на ладони. Дорога, по которой нам надлежит идти, уже прекрасно проторена. Конечная цель ясна, и хорошие результаты обеспечены. Будем благодушны и верны».

Срок этой ссылки закончился 10 декабря 1934 года. 29 декабря епископ Леонид был на приёме у митрополита Сергия (Страгородского), Патриаршего местоблюстителя, и получил назначение на Кунгурскую кафедру, куда прибыл 30 января 1935 года. Служил здесь Владыка до марта 1935 года, а затем некоторое время находился на покое, поселившись 29 июня 1935 года в селе Теляево-Слобода Волоколамского района Московской области, в церкви которого и совершал богослужения. «Живу я близ храма. Храм прекрасный. Службы совершаются четыре раза в неделю: в воскресенье, среду, пятницу и субботу. Накануне воскресных и праздничных дней служатся всенощные. .. Вблизи находится Иосифовский монастырь с великолепной рощей и озёрами. Сейчас здесь дышится очень хорошо, и я буду очень рад своих дорогих внучат видеть здесь. Добро пожаловать!» — так описывал Владыка свою жизнь под Волоколамском.

После новой встречи с митрополитом Сергием (Страгородским), состоявшейся в июле 1936 года, епископ Леонид был направлен в Свердловск, но местные власти не позволили ему там служить. Последней кафедрой Владыки стала Марийская, куда он был назначен в марте 1937 года. «Уже из вагона епископ Леонид благословил провожающих и тут же пророчески указал на себя в грудь и в землю», — вспоминал архимандрит Сергий (Савельев) о проводах Владыки в Марийскую область. Епископ Леонид поселился в Йошкар-Оле по адресу Зарубинская 4 (ныне — ул. Комсомольская), а с 1 октября 1937 года перебрался в село Семёновка, где служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Руководствуясь указаниями митрополита Сергия (Страгородского), с которым вновь встречался в июне 1937 года, владыка Леонид управлял Марийской епархией, совершал рукоположения во священный сан и назначал священнослужителей на приходы, призывал верующих не ходить в обновленческие храмы, что во второй половине 1930-х годов в Марийском крае было по-прежнему актуально. К примеру, Вознесенская церковь — последняя из незакрытых к середине 1930-х годов в Йошкар-Оле, в июне 1935 года перешла в руки обновленцев. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Семёновка таким образом стала оплотом Православия, сюда стекались верующие со всей округи.

Согласно документам государственных и партийных органов того времени, с приездом епископа Леонида (Антощенко) на марийскую кафедру религиозная жизнь населения республики активизировалась. Такая деятельность архипастыря, конечно, не осталась без внимания властей: 21 декабря 1937 года Владыка был арестован и помещён в Йошкар-Олинскую тюрьму. На допросах, состоявшихся 22 и 27 декабря, виновным в контрреволюционной деятельности епископ Леонид себя не признал. 29 декабря 1937 года тройка НКВД по МАССР приговорила его к расстрелу. Приговор привели в исполнение 7 января 1938 года, в день праздника Рождества Христова.

Священномученик Леонид прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Сайт Йошкар-Олинской и Марийской епархии РПЦ

Памятник священномученику Леониду (Антощенко) в Йошкар-Оле