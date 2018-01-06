Рождество Христово — необыкновенно добрый и тёплый праздник, когда все мы, как дети, ждём чуда. И Господь, как любящий Отец, утешает нас и дарит нам чудеса, о чём свидетельствуют ваши, дорогие читатели, чудесные рождественские истории.





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Елена

«Тебя ждёт твой ребёнок!»

С детства я очень сильно болела. Когда повзрослела — врачи говорили, что у меня детей не будет. Я ни на что не надеялась. В 1992 году вечером под Рождество пошла со знакомой по городу прогуляться. Иду — а вокруг снег, сугробы, звёзды мерцают. Чистота вокруг и тишина необыкновенная.

И вдруг, среди этой красоты, раздаётся у меня в душе голос, но как бы сверху: «Тебя ждёт твой ребёнок!» Я так и остолбенела. А через два месяца мне встретился хороший человек. Мы венчались, и у нас родилось двое деток. Вот такое настоящее Рождественское чудо! Слава Богу!!!





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Наталья

«Под Рождество пришли в церковь с детьми, плачу: денег нет, мороз»

С мужем развелась, был наркоманом. Не буду описывать мою жизнь — и так понятно… Сама работала воспитательницей, на руках два сыночка и мама. Денег не хватало, долги. Уставшая была и замученная…

И вот под Рождество пришли в церковь с детьми, плачу: денег нет, мороз. Прошу: «Господи, пошли мне мужа, чтобы детей поднять, одной, ой, как тяжело!»

И так от души помолилась. Через некоторое время знакомлюсь с иностранцем, выхожу замуж и уезжаю за границу. И мой муж помог вырастить мне сыновей, я стала верующей и хожу в храм. У нас родилась дочь, ей одиннадцать лет. ЭТО ЧУДО НАСТОЯЩЕЕ!!! С Рождеством Христовым!!!





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Светлана

«В Сочельник вечером я собиралась на работу»

У меня на Рождество должна была быть ночная смена на работе. Мы всегда ходили встречать Рождество ночью. А в этот раз я должна была быть на работе. Как-то вечером подошла к иконе и спросила: «Господи! Неужели я такая грешница и так обидела Тебя, что Ты не приглашаешь меня на Свой День Рождения?» Мне было очень грустно.

В Сочельник вечером я собиралась на работу, и тут мне звонит девушка из предыдущей смены и говорит, что моей смены не будет, так как закончились материалы. Мы встретили Рождество в церкви. СЛАВА БОГУ!!! С наступающим Рождеством Христовым!!!





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Ольга Прозорова

«Если бы не пожар…»

Эта история случилась на Рождество. Зима 1947 года была суровой, мороз под 40 градусов, голод, хорошо, что дровами запаслись.

До революции в нашем доме размещался институт благородных девиц. А весь квартал был военным — рядом казармы, комендатура, дом офицеров и госпиталь. Очень удачное соседство — офицеры всегда приглашали барышень на балы.

Собор в честь святого благоверного великого князя Александра Невского начала 19 века (приходской храм всей округи) строили всем миром в честь победы над Наполеоном, в память о погибших воинах. Император Александр внес личный вклад и предложил освятить храм в честь своего святого — полководца и монаха. И весь военный гарнизон жил под духовной защитой.

В тридцатые годы 20 века храм взорвали. На обломках построили завод, вскоре прозванный в народе «горелым». Пожары там случались регулярно. Последний уничтожил завод окончательно.

Вот с этим пожаром, волею счастливого случая, и связана наша история.

Старый дом был густо заселен, даже в каморке под лестницей кто-то жил. Дом был добротный, уютный, с широкой, скрипучей лестницей, со светлыми окнами и высокими потолками. Во дворе росли огромные тополя — целый зелёный мир, где летом гнездились птицы, а мальчишки забирались на ветки, играли в разведку. В маленьком садике жильцы посадили яблони, цветы, даже овощи растили.

На втором этаже в солнечной квартире с массой окон и огромной печью жила вдова с двумя дочками. Они эвакуировались в этот город из Каунаса. Муж был военным летчиком. Дети родились в Пушкине. В 1940 году отца перевели в Прибалтику, семья переехала к нему. Никто ведь не предупреждал…

В первый день войны Каунас бомбили. Отец выбрался на час, посадил свою семью и соседей на поезд, отдал сухой паек. Бросили всё, взяли только детские вещи. Поехали на восток к брату, здесь пережили войну. В 1944 году отец погиб.

Рождество тогда не отмечали, только Новый год. Но день знали. (А Пасху праздновали потихоньку).

В рождественскую ночь была настоящая стужа, печь натопили жарко. Но то ли заслонку рано закрыли, то ли неполадка была, в квартиру стал проникать угарный газ, никто не заметил, все легли спать.

Пожар на заводе случился за полночь. Горящие обломки со склада разлетались вокруг. Наш дом стоял совсем рядом. Искры, фанера, пепел летели на крышу. Пожарные испугались, что дом загорится, стали эвакуировать жильцов. В их квартире долго не открывали. Но пожарный попался упрямый, разбудил, выгнал на мороз. На свежем воздухе они отдышались, пришли в себя, потом проветрили квартиру.

Невероятное совпадение! Если бы не пожар…

Храм святого благоверного великого князя Александра Невского так и не был восстановлен. Мы, дети, внуки и правнуки тех девочек, ходим на Рождество в собор святого преподобного Сергия Радонежского. На семейных торжествах дети любят смотреть старые фотографии, и все мы чувствуем невидимое присутствие своих родных. И незримую духовную защиту.





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Денис Козлов

«Я решил проблемы с работой и забыл о курении»

Хотел бы поделиться своей чудесной историей, случившейся в Рождество Христово. С Рождеством Христовым у меня связаны совсем свежие и самые приятные воспоминания, которые останутся, скорее всего, со мной навсегда!

Именно в этот день, два года назад, я впервые пришел в церковь, в городе Манчестере, что находится в Северной Англии. И, как это бывало не только со мной, но и со многими людьми до меня, я решил там остаться.

Пришёл со своими житейскими проблемами, в надежде, что Господь мне поможет. Я всегда верил в Бога, и тогда мне было достаточно просто осознавать, что Он есть, но именно в этот Светлый Праздник присутствие Господа я ощутил всем своим существом! Это непередаваемое ощущение радости и Любви ко всем окружающим и незнакомым мне людям! Не подозревая, что со мной случится, я размышлял и обдумывал, как примут меня там, в месте мне не знакомом и раньше казавшимся далёким и не нужным.

Я вышел из храма совершенно иным человеком, испытывал такую лёгкость и Любовь ко всем, кого встречал на улице, что не мог сдержать улыбки, которая не сходила с моего счастливого лица ещё как минимум пару часов. Это действительно чудо, чудо, которое случилось именно в этот знаменательный день Рождества Господа нашего Иисуса Христа!

На следующий день я не только решил проблемы с работой (которой у меня на тот момент не было), но и забыл о курении, которым злоупотреблял раньше. Но главное: я пришёл к вере и начал менять свою жизнь.





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Анна Вовк

«Машину начало бросать по дороге, крутились на 360 градусов»

Зашли на ваш сайт почитать про Рождество и решили написать о чуде.

Шестого января ехали с дачи наших друзей в Москву, в один момент пошли на обгон автомобиля, когда перестраивались, об дно автомобиля ударился комок снега, я очень испугалась и нажала на тормоз.

В этот момент машину начало бросать по дороге, крутились на 360 градусов, мотало из края в край, ехали поперек дороги. Ужас был страшный. Я крутила руль, не понимая, что я делаю и что нужно делать. Мысли про себя были разные, но очень испугалась за дочку. Ещё маленькая и вся жизнь впереди.

В один из моментов, когда мы ехали поперек дороги на встречной полосе и приближались к краю этой дороги, я увидела столб со знаком и уже подумала, что сейчас либо в столб, либо в овраг. И в этот момент я про себя говорю фразу: «Господи помилуй!»

И в ту же секунду возле этого столба и в 50 см от края оврага мы остановились. Чудо было настолько реальным! Бог не пустил на встречную дорогу ни одной машины, две машины позади нас ехали уже медленно, видя все.

Я вывалилась из машины на колени и сказала: Слава Тебе и спасибо Тебе Господи! Это чудо, так как, когда мы через пару минут сели в машину и съехали на свою полосу, по встречной полосе, на которой мы были только что, поехали автомобили. Бог, Ангел-хранитель просто спасли нас перед Рождеством!





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Марина

«С этого началось моё воцерковление»

Со мной произошло чудо на Рождество! Первые молитвы, которые я выучила, были Рождественские тропарь и кондак, я читала их перед сном и плакала от радости, сама не знала почему. С этого времени началось моё воцерковление! Почему я их читала, до сих пор не могу понять. Объяснение одно: Ангел-Хранитель, плача о моей погибшей душе, внушил мне почитать детский молитвослов!





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Тамара

«На Рождество всегда исполняются мечты, надежды»

Рождество — Светлый Праздник, очень важный для нас. Мы грузины, но живем в России. Мы с семьёй православные, слава Богу! Но долгое время совсем не ходили в храм, а заходили минут на пять поставить свечку. Господь Сам привел нас в Церковь, и вторым постом в нашей жизни после Успенского явился Рождественский.

Мы давно знали о Святейшем Патриархе Илии II много доброго, знали, что он великий человек Божий. Поэтому мечтали увидеть его хоть издалека раз в жизни. Настали Святки. Вдруг я увидела по телевизору, что в Доме Музыки пройдет Рождественский фестиваль. Так как я люблю музыку, я очень хотела туда попасть, именно на открытие фестиваля. Папа поехал за билетами, но выяснилось, что остались билеты лишь на закрытие. Мы обрадовались: всё равно хорошо! Мы сели на свои места, а сидели далеко наверху.

И вдруг в начале концерта объявили, что в зале присутствует большой гость, Святейший Патриарх всея Грузии Илия II. Удивлению, радости нашей не было конца! Я знаю, даже в Грузии многие мечтают увидеть его, а мы, живущие в Москве, не имели никаких шансов! Мы сбежали вниз и увидели его в метре от себя. Мы даже могли взять у него благословение, но у меня проявилось малодушие, я почему-то испугалась. Долго я потом корила себя за это.

Но главное не в том! Благодать его все равно нас коснулась. Это было великое счастье! Так, на Рождество всегда исполняются мечты и сбываются надежды. Это великий праздник, и, если рассказывать долго, то не перечислить всех чудес, которые с нами происходит в этот день.





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Владимир

«Моё больное колено перестало меня беспокоить»

Сегодня вечером пришёл в Христорождественский Кафедральный собор в Риге. Приложился к иконам, подошел к раке священномученика Иоанна Рижского, преклонил трижды с усилием колени, подошел к святому, помолился у святых мощей, приложился… Отходя, понял: мое колено, которое вот уже несколько дней не давало мне покоя, перестало беспокоить. Слава Богу и святому мученику Иоанну! Всех с Праздником Рождества Христова!!!





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А.

«Самое главное чудо в моей жизни!»

ДА!!! Самое главное чудо в моей жизни! С Рождества Христова начал зарождаться мой путь в Церковь Христову. Самая первая литургия в жизни была именно в этот день, присутствие на которой открыло мне путь к Богу! Вскоре я стала православной!!! СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ!!! И на земли мир, в человецех благоволение!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!! ПРАЗДНИЧНОГО ВСЕМ НАСТРОЕНИЯ!!!





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Ольга

«Незадолго до Рождества заболела почка»

Поздравляю всех православных с Великим праздником Рождества Христова! У меня незадолго до Рождества заболела, по-видимому, почка. Не знала, куда деться от боли. Стала усердно молиться Господу. Часа через три (все-таки) вызвала «скорую». После вызова боль внезапно прекратилась, за что благодарю Господа. Я отменила вызов, поняла, что нужно всегда надеяться и верить в Его помощь и никогда в этом не сомневаться!!!





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Наталия, Берлин

«Была большая радость на душе»

Это чудо в день Рождества Христова связано с Поясом Пресвятой Богородицы. От нашего храма поехала группа прихожан на поклонение Поясу Пресвятой Богородицы в Калининград. По моей просьбе, мне привезли два пояса, и один я отдала своей невестке. Это было в ноябре. А наРождество Христово я стою в храме и приуныла: такой праздник, а у меня нет радости. Пошла приложиться к Чудотворной Тихвинской иконе Божьей Матери. В такой праздник народу много, и к иконе просто не подступиться.

Но когда я подошла — возле иконы ни души, и вдруг вижу вставленную в оклад маленькую бумажную иконочку «Божьей Матери с Поясом» с благословением Святейшего Патриарха Кирилла. Я поняла, что эта иконка для меня, дома я точно также вставляю маленькие иконки в оклад большей иконы.

Была большая радость на душе! Потом сын с невесткой сообщают, что ждут ребёночка. На праздник Сретения Господня узнали, что будет мальчик, который и появился на свет 11 октября. Моему внуку уже больше года. Вот такие сплошные чудеса и БОГУ ВО ВЕКИ СЛАВА! Христос рождается, славите! Всех с Рождеством Христовым!





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R.S.

«Товарищи подумали, что я сразу погиб»

Дело было в 2005 году, мне было шестнадцать. Я гостил на Украине у тетки в Харькове, мы изрядно напились недалеко от храма святителя Николая Чудотворца. Я в то время вёл ужасный образ жизни, не слушал родителей, курил траву.

И вот как раз Рождественская ночь, колядки, дети бегают с мешками по улице, и я стою спиной и поскальзываюсь на лестнице, а лёд везде, порог обит железом. Не знаю, какое чудо, но товарищи подумали в тот момент, что я сразу погиб. Мол, после таких ударов затылком не встают.

Что я ощутил в тот момент — не передать, но именно тогда понял цену человеческой жизни, и дал себе обет больше не напиваться и слушаться родителей!!! Кстати, на затылке даже ссадины и синяка не осталось! И тогда я прозрел! Вот мне двадцать пятый год, стараюсь ходить в храм по мере возможности. И знаю: на все воля Божия! Одно время меня спасал протоиерей отец Виктор из села Жарки, я увидел, как живётся в глубинке! Батюшка, спасибо, многие лета вам!





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Ксения

«Спеши к Иисусу Христу!»

Это было больше десяти лет назад. Я тогда не ходила в храм. Все мои знания о Рождестве с детства ассоциировались с колядками, когда шестого января мы, дети, носили кутью своим дедушке и бабушке. И вот, мне снится сон, как будто я поднимаюсь по ступеням в большой храм, подхожу к церковной лавке.

На столике выбираю приглянувшуюся мне красивую яркую открытку. Купила, открываю, а там написано: «Спеши к Иисусу Христу!». Проснулась — было семь часов утра седьмого января. Я оделась и поехала в собор на службу. С этого дня началось моё воцерковление. Сейчас работаю в монастыре. Разве это не чудо?!





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Священник Алексий

«К Богослужению был как огурчик, как будто никаких симптомов и не было»

Небольшое, наверное, чудо, но произошло. Это было ещё в далеком 1997 году. К нам на приход незадолго до этого привезли елей, освящённый на Гробе Господнем. Шестого января, вечером, я почувствовал: кашляю, боль в лёгких, то есть, картина ясна: простудился и наутро ожидает высокая температура, лихорадка и перспектива остаться дома (так тогда всегда было).

А я тогда был ещё певчим, и вариант простуды был наихудшим. После прочтения вечерних молитв я (без особой веры, кстати, — так, на всякий случай) прочёл молитву ко Святому Великомученику Пантелеимону и пригубил капельку этого елея. К Богослужению был как огурчик, как будто никаких симптомов и не было.





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Ольга

«То, что я нашла ключи в снегу, — самое настоящее Рождественское чудо!»

В Рождественскую ночь наш сын поехал с другом на ночную службу, а мы с мужем вышли пройтись по морозцу (было под двадцать градусов). Настроение замечательное, мы даже пару раз скатились с горки на оставленных детьми кусках картона.

Приходим домой, а ключей нет. Побежали первым делом на горку — не нашли. У мужа было немного денег, зашли в кафе, заказали кофе, посидели, сколько позволяло приличие. Потом пошли в круглосуточный супермаркет, походили, пока охранники не начали коситься. Вышли и совсем приуныли: до утра, когда начнёт метро работать и сын вернется, ещё — ого-го, да на таком морозе…

Стала я Господу молиться: конечно, мы грешники и, наверное, праздника не заслужили, но, смилостивись над нами! И тут замечаю, что муж в руках крутит крышку от бутылки пива, которую он выпил по пути с горки домой. И тут же картинка, как он что-то выбрасывает в снег: ключи! Место мы примерно помнили, но то, что я нашла ключи в снегу, все равно, самое настоящее Рождественское чудо!





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Наталья

«Колокола звучали до самого прибытия поезда»

По сложившимся жизненным обстоятельствам я живу в Германии, в маленьком городке. В нашем городке православных храмов нет, но, слава Богу, есть православные храмы в Гамбурге. Как правило, я езжу в церковь в Гамбург на поезде с одной пересадкой на небольшой станции.

Каждый год я стараюсь бывать на ночной Рождественской службе, но лет шесть назад не смогла поехать. Поэтому, я собралась рано утром седьмого января и выехала ещё затемно. На станции пересадки мне пришлось немного подождать поезд на Гамбург.

В этот воскресный день других людей, ожидавших поезд, на перроне не было. Стоял лёгкий мороз и падал красивый снежок, но было немного боязно на тёмном пустом перроне. Я стала молиться про себя, чтобы не впадать в страх и не волноваться.

И вдруг поняла, что слышу как бы в отдалении колокольный звон. Сначала я подумала, что мне показалось. Но время шло, а торжественный и радостный звон продолжался. Конечно, я возблагодарила Бога за такую радость и счастье, в этот момент я была, наверное, самым счастливым человеком, и уже ничего не боялась!

Колокола звучали до самого прибытия поезда. Не сомневаюсь, что они продолжали звонить и далее, но я спешила в свою церковь на Праздничную Литургию. С наступающим Рождеством Христовым!!! Желаю всем Счастливого Рождества!!!





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Елена

«Дочка упала на спину с высоты двух метров»

К большому сожалению, я — человек невоцерковленный, в храме бываю крайне редко, но настоящие чудеса случались со мной: когда мне было очень-очень тяжело, я чувствовала незримую, но осязаемую, реальную поддержку Господа.

А сегодня со мной произошло чудо. Я гуляла с двумя дочками и, пока замешкалась с младшей, старшая (ей скоро исполнится четыре годика) успела залезть на детской площадке на высокую лестницу и стала махать мне ручкой. Я не успела снять или хотя бы подстраховать ее, как она упала прямо на спину с высоты около двух метров!!!

На «скорой» нас увезли в больницу, сделали рентген, и, слава Богу!!! не нашли перелома. Для меня, которая видела ТАКОЕ падение, это настоящее чудо! Дочку оставили пока в больнице с бабушкой для проведения дополнительного обследования, но она улыбается, сидит, ходит. Я очень надеюсь, что Господь пошлёт ей здоровье. Помолитесь, пожалуйста, о здоровье Валерии.





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Татьяна Акуловская

«В Рождество же все волки добрые»

В том году я ожидала гостей. И в день Рождества Христова пришла Ирочка, принесла, стараясь помочь мне, недостающие рюмки и ею испечённый торт. Мы собирались в храм, я уже несколько дней предвкушала радостное, ликующее пение, мне хотелось слышать снова и снова: «Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение..»

Ненадолго присели в кресла друг против друга, и Ира попросила: «Тётя Таня, расскажите про Рождество». Прекраснее церковной Рождественской службы о Рождестве никто и ничто не может рассказать и, чтобы хоть несколько приблизиться к церковной высоте, я предложила: «Давай, я тебе Ивана Шмелёва почитаю».

Выбрала тот отрывок, где маленький Ваня считал, что «волсви» — это волки, и ему представлялось, как морозной ночью, ведомые Вифлеемской звездой, идут ко Христу-Младенцу все, и волки тоже: такие добрые-добрые волки идут, поджав хвосты. Ведь в этот день волки не могут быть злыми, всё сияет и искрится добром и любовью — на земле родился Христос Бог. Вряд ли кто лучше Шмелёва рассказал о Рождестве, в его рассказе — аромат детства, переплетение сказки и реальности, а главное, там есть Живой Христос. Зачарованные, боясь нарушить тишину Высшего Присутствия, мы сидели, тихо улыбаясь Рождеству.

В этот же день Ирочка должна была ехать к бабушке в деревню. Билеты были куплены заранее, она заторопилась: не опоздать бы. Остальное я узнала много позже. Ира ехала на автобусе часа три. В посёлке Большая Мурта ей предстояла пересадка. Оттуда до бабушкиной деревни оставалось ещё тридцать километров. Но автобус не пришёл. Вернуться? Но зачем тогда вообще надо было ехать? Идти пешком? Ире уже приходилось хаживать на такие расстояния, и она решилась идти. Через лес-поле.

А красота-то: лес замер в снежной благодати Рождества, огромный диск солнца над полем уже присел за вершины, всё кругом искристо-бело-золотое, изливающее свой тихий восторг Рождеству Христа Младенца… Волчьи следы, пересекающие тропинку и исчезающие в лесу, они одни только и пугают. И вдруг Иру осенило: «Так в Рождество же все волки добрые!» И, растроганная всепронизывающей любовью Рождения Бога на земле, она прошла довольно легко, внутренне сияя, все тридцать километров.

К нашей всеобщей радости, Иру не съели волки, как в сказке о Красной Шапочке. Наоборот: живая, здоровая, ликующая внучка явилась к своим старикам на самый праздник Рождества! Когда она, уставшая, но победно-радостная вошла в истопленный уютный дом, то по местному радио в передаче «Театр у микрофона» звучал тот самый отрывок из Шмелёва, который мы с таким удовольствием читали перед её дорогой. Иван Сергеевич вдохнул в неё столько радостного героизма и мужества, столько «любви, красоты и святости»!





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Раба Божия Иоанна, город Милан

«В канун Рождества я встретила моего будущего мужа»

В моей жизни началось преображение с праздника Рождества Христова. Несколько лет назад я встречалась с молодым человеком, с которым я думала создать семью. Наши отношения со временем стали очень тяжёлыми из-за разного восприятия и видения будущей жизни. Но я всё-таки старалась смириться и хотела бороться за эти отношения. Надеялась, что что-то изменится и, наконец-то, придёт понимание.

Но я ошибалась. Решила прекратить отношения. В тот момент сильно страдала, видя, как рушится всё то, что было построено, рушатся планы и надежды. В то же время внезапно у меня начала расти опухоль. В больнице мне сказали, что я должна была раньше обратиться к врачу, и теперь мне предстояла только операция. Я была просто в шоке.

Последующие месяцы были заняты постоянной сдачей анализов и походами по врачам. Подозревали рак. Но, слава Богу, всё обошлось. Меня удачно прооперировали, послеоперационные результаты оказались хорошими. И эта болезнь унесла с собой и моё душевное страдание. Я приобрела душевное спокойствие.

Прошёл месяц после операции. Приближался праздник Рождества Христова. Господь сделал так, что в канун Рождества я встретила моего будущего мужа. Наше знакомство и общение началось, когда мы поздравили друг друга с Рождеством.

Мы друг в друге обрели спокойствие, единодушие и радость. Я и мой муж благодарим Господа за чудесную встречу, за то, что Он нам каждый день помогает, укрепляет и дарит радость. Господь привёл меня и моего мужа в Православную Церковь. Мой муж, будучи крещёным в Католической церкви, принял Православие, и мы обвенчались. Мы очень счастливы и надеемся, что Господь даст нам сил бороться с грехами, укрепляя нас в вере, надежде и любви!





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Раба Божия Тамара

«Наш самолет будто погрузился в ватное облако»

Новый 2005 год я встречала в Испании, и обратный билет был на шестое января, на очень позднее вечернее время. И я совершенно не думала о том, что это Рождественская ночь. Сама я была мусульманка, но знала про Иисуса Христа.

Мой сосед, ужиная в самолете, взял вино и сказал: «За Рождество Христово!» Тогда я вспомнила, что это необычная ночь! Стюардессы выключили свет, и все пассажиры задремали. Я смотрела в иллюминатор и думала о своей одинокой жизни (мне было уже пятьдесят лет).

И вдруг я почувствовала, как наш самолет будто погрузился в ватное облако. Как бы что-то мягко и тепло обняло наш самолет, и на душе вдруг стало так радостно и мирно! Такая благодать! И я поняла, что у меня теперь начнётся другая, новая жизнь. Так и произошло.

Я решила принять Святое крещение и, несмотря на множество препятствий, окрестилась. И, осознав всю греховность сожительства вне брака, после горячих молитв Пресвятой Богородице, встретила надежного мужчину, и мы вступили в брак.

Все эти события я связываю с чудесной Рождественской ночью в самолете, когда Сам Господь услышал мои мысленные просьбы!

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

С Рождеством Христовым!

Подготовила Ольга Рожнёва