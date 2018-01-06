Преподобномученик Иннокентий (Беда) родился в 1881 году в селе Мойсенцы Золотоношского уезда Полтавской губернии в крестьянской семье. Образование получил дома. Поступил в монастырь. В 1908 году был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона, затем иеромо­наха. С началом Первой мировой войны иеромонах Иннокентий переехал в Тверь, где и познакомился с епископом Старицким, викарием Твер­ской епархии, Петром (Зверевым) и стал его келейником. В Твери отец Ин­нокентий жил до ареста епископа в 1923 году, после чего он уехал на ро­дину в Полтавскую область. После возвращения из ссылки в Москву епископа Петра отец Иннокентий приехал к нему, а по назначении того на кафедру в Воронеж поехал вместе с ним. Тогда же отец Иннокентий был возведён в сан архимандрита. Человек тихий и кроткий, он был ближайшим помощником архиерея, неизменным спутником и сослужителем архиепископа Петра. Его архиепископ посылал в Саровский монастырь за нотным акафистом преподоб­ному Серафиму, который затем стал служиться в Воронеже каждую среду.

Архимандрит Иннокентий был арестован по «делу» владыки 17 декабря 1926 года Воронежским ОГПУ и приговорён к трём годам заключения в концлагерь на Соловках — месте страданий множества Христовых исповедников. Из заключения архимандрит Иннокентий 2 сентября 1927 года писал: «Мы по милости Божией пока живы, моё здоровье не совсем порядочное… Одна у нас радость и утешение — это церковь, где находим абсолютный душевный покой, забываются все жизненные невзгоды далекого севера. В церковь имеем возможность ходить почти ежедневно. Вот тут в уголке, в тиши молитвенно и вспоминаются лица, с которыми так или иначе приходилось в жизни встречаться; и когда всех вспомнишь, легко, легко на душе станет, уходишь из храма обновлённым и ободрённым».

В октябре архимандрит Иннокентий тяжело заболел, причём состояние его здоровья ухудшалось стремительно. В декабре он соборовался. 27 декабря 1927 года архиепископ Пётр писал о нём в Воронеж: «Пишу Вам… не только по своему желанию, но и по просьбе умирающего отца Иннокентия, которого только что навещал. Исхудал он до неузнаваемости и говорит еле слышно; положение его безнадёжное… Духом он бодр, со всеми примирен, предался воле Божией, по-христиански ожи­дает смерть, а когда я уходил, то он, не будучи в состоянии поклониться, сделал руками жест, говоря: „прошу вас от меня передать поклон всем“, — что я и спешу исполнить. Да укрепит его Господь!»

Архимандрит Иннокентий (Беда) умер в Соловецком концлагере 6 января 1928 года, накануне праздника Рождества Христова. Архиепископ Пётр написал: «Отца Иннокентия похоронили, горько оплакав потерю его. Но на всё воля Божия. Он умер примиренный со всем и со всеми, не произнося ни одного слова ропота или злобы…» Архимандрит Иннокентий был погребён на монастырском кладбище неподалеку от церкви преподобного Онуфрия Великого.

Преподобномученик Иннокентий прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.

Архимандрит Дамаскин (Орловский)