Иван Афанасьевич Смирнов родился 15 марта 1870 года в селе Леонове Корчевского уезда Тверской губернии (Талдомский район Московской обл.) в семье крестьянина. Осиротел в 15 лет, занимался сапожным ремеслом.

В 1890 году Иван поступил в Николо-Пешношский монастырь. 8 августа 1908 года пострижен в монашество с наречением имени Иона. 3 августа 1910 года рукоположен во иеродиакона, а 22 июля 1914 года — во иеромонаха. Впоследствии занимал в монастыре должность благочинного. В 1918 году безбожные власти монастырь закрыли, и батюшка вернулся в родную деревню, где некоторое время жил у родственников, но вскоре стал служить священником в селе Большое Михайловское (ныне вымирающая деревня Калязинского района Тверской области).

4 января 1930 года на основании донесений обновленцев, обвинивших отца Иону в участии в 1918 году в антибольшевистском выступлении в селе Рогачёве Дмитровского уезда Московской губернии, он был арестован и заключён в тюрьму в Кашине. Все обвинения отец Иона категорически отверг, но, тем не менее, 3 февраля 1930 года был приговорён Коллегией ОГПУ к 5 годам концлагеря. Заключение исповедник веры Христовой отбывал в Сыктывкаре, а затем в Ухтинско-Печорском концлагере. В сентябре 1933 года батюшка вернулся в село Большое Михайловское и продолжил служение в храме, но антихристы не унимались и 24 декабря 1937 года отец Иона был арестован по обвинению в «антисоветской и контрреволюционной деятельности» и заключён в кашинскую тюрьму. Виновным себя не признал.

30 декабря тройкой при УНКВД по Калининской области отец Иона (Смирнов) был приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 января 1938 года и погребён в безвестной общей могиле.

Преподобный Иона прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских